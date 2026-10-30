J0K3R7X po Red Bull Wings Cup: Dopiero dotarło do mnie, że lecę do Miami

Zwycięstwo w polskim finale Red Bull Wings Cup, przełamanie wieloletniej niemocy na turniejach LAN-owych i bilet do Miami. Patryk „J0K3R7X” Siajkowski ma za sobą jeden z najważniejszych występów w swojej esportowej karierze. W rozmowie opowiada o kulisach triumfu, presji faworyta, zmianie podejścia do rywalizacji oraz przeciwnikach, którzy mogą czekać na niego podczas światowych finałów. Zdradza również, czy jego umiejętności na prawdziwej murawie dorównują tym z wirtualnego boiska.

Krzysztof "Mr. Cogito" Lenarczyk: Zwycięstwo w Red Bull Wings Cup dało ci przepustkę do światowych finałów w Miami. Jakie emocje towarzyszą takiemu sukcesowi? I jak oceniasz samą organizację turnieju?

Patryk „J0K3R7X” Siajkowski: Dopiero po pewnym czasie dotarło do mnie, że awansowałem na turniej w Miami. To pierwszy wygrany LAN w moim życiu na taką skalę, więc bardzo się cieszę. Organizacyjnie było naprawdę na najwyższym poziomie. Miałem jedynie drobne zastrzeżenia dotyczące komunikacji, ale jak przyznał sam PLKD, wynikały one bardziej z jego strony, więc wybaczamy.

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Przez lata turnieje LAN-owe niekoniecznie były twoją mocną stroną. Wspominał o tym nawet selekcjoner reprezentacji Polski, Jarosław "RDK" Radzio. Spodziewałeś się takiego przełamania?

Radzio dosyć często o tym mówił i miał rację. Online byłem bardzo mocny, natomiast na LAN-ach zazwyczaj kończyło się na miejscach w top 5 czy top 8. Zawsze brakowało tego ostatniego kroku, żeby domknąć turniej. Tym razem wreszcie się udało.

Co było trudniejsze: finał turnieju Open przeciwko Zalewskiemu czy decydujący mecz o wyjazd do Miami z reprezentantem ligi akademickiej?

Nie oszukujmy się, finał Open z Zalesiem był zdecydowanie trudniejszy. To było wymagające spotkanie, na pewno trudniejsze od głównego finału z zawodnikiem ligi akademickiej.

Red Bull Wings Cup © Michał Konkol

Trzeba jednak oddać Zbiegowi, że walczył. Myślę, że gdyby na jego miejscu znalazł się inny zawodnik z ligi studenckiej, rozmiary zwycięstwa mogłyby być jeszcze większe. Także brawa dla Zbiega.

Nie obawiałeś się, że w rozgrywkach akademickich może pojawić się jakiś nieznany talent, który niespodziewanie sprawi ci problemy?

Były takie domysły, ale nasza scena jest na tyle mała, że taki zawodnik raczej byłby już znany. Brałem pod uwagę choćby Hopsona, mojego dobrego ziomeczka, ale ostatecznie nic takiego się nie wydarzyło.

Jesteś jednym z nielicznych polskich graczy EA SPORTS FC związanych z profesjonalną organizacją esportową. Czy to ona zachęciła cię do udziału w Red Bull Wings Cup, czy była to wyłącznie twoja inicjatywa?

Sam zdecydowałem się wystartować. Co jednak ciekawe, kiedy awansowałem, poinformowałem szefa organizacji, a on dosłownie po chwili zaczął sprawdzać loty do Poznania.

Pytał mnie, dlaczego w tym tygodniu Poznań jest znacznie droższy od Warszawy. Musiałem mu wytłumaczyć, że odbywa się tam PGA, czyli targi gier, a przez to ceny hoteli są mocno zawyżone.

Czyli organizacja jest dumna i zadowolona z Twojego występu?

Tak. Na naszym Discordzie mamy czterech zawodników w sekcji Ultimate Team, między innymi mnie i graczy z Francji oraz Portugalii. Każdy z nas zajął co najmniej miejsce w top 33 swojego regionu. Wszyscy sobie pogratulowaliśmy.

Podczas Red Bull Wings Cup ciążyła na tobie łatka faworyta. Wielu uważa cię obecnie za najlepszego gracza w Polsce. Nie odczuwałeś dodatkowej presji?

W tym roku zmieniłem podejście do grania. Znacznie bardziej skupiam się na analizowaniu gry przeciwnika, bez paniki i niepotrzebnego stresu.

Red Bull Wings Cup © Michał Konkol

Myślę, że było to widać podczas meczów. Niezależnie od tego, czy traciłem bramkę, czy strzelałem ją Zalesiowi, zachowywałem spokój. Czułem, że bardzo łatwo konstruuje mi się przeciwko niemu akcje i w każdej chwili mogę go ukłuć.

A jak na zwycięstwo zareagowała rodzina?

Oglądali, kibicowali i wspierali mnie, jak podczas każdego streama. Dostałem nawet zdjęcia mojej półtorarocznej siostry, która cieszyła się i wiwatowała. Bardzo fajna sprawa. Korzystając z okazji, serdecznie ich pozdrawiam.

Przed tobą światowe finały Red Bull Wings Cup w Miami. Sprawdzałeś już jak mocni mogą być twoi rywale?

Tak, przyglądałem się kwalifikacjom w innych krajach i poziom zapowiada się naprawdę wysoko. W Turcji jest zawodnik, który trzeci rok z rzędu dostał się do FC Pro Open. Prawdopodobnie będzie też walczył o awans do Miami.

Bardzo mocna konkurencja jest również we Włoszech. W tamtejszych kwalifikacjach pojawiają się zawodnicy regularnie osiągający top 256 na ladderze.

Sam również masz za sobą bardzo dobre występy w kwalifikacjach FC Pro. Jak wyglądają twoje ostatnie wyniki?

Ostatnie kwalifikacje zakończyłem na 184. miejscu, jeśli dobrze pamiętam, jako drugi Polak, zaraz za Damianem "Damie'em" Augustyniakiem.

Awansowałem też do kolejnego etapu rozgrywek, gdzie pierwszego dnia uzyskałem bilans 5:2. To pozwoliło mi grać dalej. Drugiego dnia wygrałem jeden mecz i przegrałem dwa, ostatecznie kończąc rywalizację w top 33 Europy Wschodniej.

Co sprawia, że EA SPORTS FC 27 tak bardzo ci odpowiada? Zawsze byłeś dobrym zawodnikiem, ale w tej odsłonie prezentujesz wyjątkowo wysoki poziom.

Poprzedni rok był dla mnie bardzo słaby, przede wszystkim przez serwery FC Pro. Nie ukrywajmy, są mocno zlagowane. Nawet grając przeciwko innemu Polakowi, można doświadczać przycięć, co jest absurdem.

Nic jednak z tym nie zrobimy, więc musiałem się do tych warunków przystosować. Zmieniłem też trochę podejście. Chłodna analiza, odpowiedni mindset i przede wszystkim czerpanie przyjemności z gry.

Red Bull Wings Cup © Michał Konkol

Myślę, że wielu ludzi uważa mnie za najlepszego gracza w Polsce pod względem poruszania się na lewej gałce, implementowania zwodów.

Poza rywalizacją esportową coraz mocniej rozwijasz działalność w internecie. Streamujesz, publikujesz na YouTubie i TikToku. Czy tworzenie contentu wpływa na twoje przygotowania do turniejów?

Wiadomo, że streamując i publikując filmy na TikToku czy YouTubie, nie jestem w stanie poświęcać tyle czasu na treningi, co na przykład Anders Vejrgang.

Staram się jednak łączyć obie pasje i myślę, że w tym sezonie całkiem dobrze mi to wychodzi.

Kogo najbardziej obawiasz się podczas finałów w Miami? Jest jakiś zawodnik, z którym szczególnie chciałbyś się zmierzyć?

Szczerze mówiąc, jeszcze nie mam pojęcia, bo nie znam pełnej listy uczestniczących krajów. Na pewno bardzo mocny zawodnik może przyjechać z Turcji z Galatasaray, Podobnie wygląda sytuacja we Włoszech.

Nie wiem jeszcze, czy kwalifikacje odbywały się w Danii, Niemczech czy Norwegii. Wiem natomiast, że mocna rywalizacja będzie choćby w Bułgarii.

A nie obawiasz się zupełnie nieznanych graczy? Podczas FIFAe Nations Cup 2022, kiedy Polacy zostali wicemistrzami świata, jednymi z najtrudniejszych rywali okazali się przecież zawodnicy z Indii.

Myślę, że niespodzianki na pewno się pojawią. To turniej obejmujący cały świat, w tym Argentynę czy Brazylię, więc mogą pojawić się zawodnicy, których wcześniej nie znaliśmy.

Red Bull Wings Cup © Michał Konkol

Do tego dochodzi fakt, że rywalizacja nie będzie odbywać się w Ultimate Team, tylko w trybie 95. Zakładam, że tak samo będzie podczas finałów. To również może sprawić, że niektóre mniej znane nicki zaskoczą.

Finały w Miami to nie tylko rywalizacja na wirtualnej murawie, ale również prawdziwe wyzwania piłkarskie. Jak wyglądają twoje umiejętności z piłką przy nodze? Planujesz specjalne przygotowania?

Grałem w szkolnych drużynach, zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum. Niestety w gimnazjum przytrafiła mi się kontuzja w 79 roku, dlatego nie zostałem piłkarzem, tylko fifaczem.

Myślę jednak, że inni gracze esportowi nie przewyższają mnie jakoś znacząco pod względem umiejętności piłkarskich. Zobaczymy, jak to wyjdzie.

Masz jeszcze trochę czasu na przygotowania. A skoro już mowa o twoim zwycięstwie, to czy Red Bull rzeczywiście dodaje skrzydeł?

Oczywiście, że daje skrzydeł! Przed samym dniem finałowym wypiłem trzy Red Bulle i jak widać, przyniosło to efekty.

Na koniec: jakie jest twoje ulubione wspomnienie z finałów podczas PGA?

Zdecydowanie spotkanie całej naszej społeczności fifaczy. Nie widzieliśmy się w tak dużym gronie od około dwóch lat. Zarówno zawodnicy ze starej, jak i nowej sceny. To naprawdę fajne wydarzenie, które pozwoliło nam wszystkim ponownie się spotkać.