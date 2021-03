Najnowsza drużynowa strzelanka od Riot Games, VALORANT, odnosi coraz to więcej sukcesów. Stale bije swoje rekordy popularności, przekonuje do siebie coraz więcej graczy i fanów esportu, a także szykuje się na powrót do normalności i międzynarodowych imprez. Nic więc dziwnego, że to obecnie jedna z najlepszych gier, w których warto spróbować swoich sił i rozpocząć esportową rywalizację.

Doskonałymi przykładami dla młodych i aspirujących zawodników są Patryk "paTiTek" Fabrowski i Aleksander "zeek" Zygmunt występujący w barwach potężnej, międzynarodowej organizacji G2 Esports. Ich sukcesy mówią same za siebie, ale przed nadchodzącymi finałami Red Bull Campus Clutch postanowiliśmy porozmawiać z polskimi gwiazdami VALORANT i przybliżyć wam ich historię.

Co było dla was największym wyzwaniem przesiadając na VALORANT? Czy wasze dotychczasowe umiejętności pomogły w zmianie dyscypliny?

zeek : Spędziłem wcześniej bardzo dużo czasu na rywalizacji w taktycznych strzelankach, więc nie obawiałem się zmiany. Zawsze dawałem z siebie wszystko w praktycznie każdej grze, dzięki czemu zdobyłem wiele umiejętności i doświadczenia. To dało mi przewagę, gdy przeniosłem się do VALORANT.

paTiTek : Mogę pokusić się o stwierdzenie, że przesiadka była dla mnie dość łatwa, ale poświęciłem bardzo wiele pracy, by być dobrym w tej grze. Największym wyzwaniem było przyzwyczajenie się do wielu umiejętności Agentów i tego, jaki mają wpływ na grę.

Patryk "paTiTek" Fabrowski © Yung Eldr / Red Bull Content Pool

Na rynku jest wiele strzelanek nastawionych na drużynową rywalizację, ale dlaczego wybraliście właśnie VALORANT?

zeek : Nie mogłem się już doczekać na coś w stylu VALORANT i nudziłem się już powtarzalnymi FPSami, takimi jak CS:GO. Jeszcze zanim VALORANT został ogłoszony, miałem w głowie podobny pomysł na grę i czekałem, aż ktoś w końcu stworzy taktycznego shootera z postaciami o różnych zdolnościach, ale nie polegającymi na nich tak bardzo, jak na przykład Overwatch.

paTiTek : Wybrałem VALORANT, bo nie mogłem już realizować swoich marzeń w CS:GO ze względu na VAC ban z 2015 roku. To praktycznie uniemożliwiło mi grę w największych turniejach.

Bycie jednymi z najlepszych zawodników w swoim kraju musi naprawdę wiele znaczyć, ale czy w ogóle o tym myślicie? Czy czujecie w związku z tym dodatkową presję?

zeek : Rzeczywiście czuję trochę presji, ale uważam, że nasza rodzima scena ostatnio bardzo się rozwinęła. Jest coraz więcej dobrych graczy, którzy mogą mnie trochę “odciążyć” i pomóc w przyszłości.

paTiTek : Ja nie czuję takiej presji, ale na pewno dobrze jest reprezentować swój kraj jako czołowy zawodnik.

Jak to jest grać w międzynarodowej organizacji, a nie w stuprocentowo polskim zespole?

zeek : Ma to swoje plusy i minusy. Osobiście zdecydowałem się przejść do międzynarodowej drużyny, bo po prostu nie było zbyt wielu opcji na stworzenie rodzimego zespołu. To daje także większe możliwości na rozwój w przyszłości.

paTiTek : To dla mnie kompletnie normalne uczucie. Co prawda na początku obawiałem się, że będą pewne problemy z komunikacją, ale po miesiącu wspólnej gry angielski stał się naturalnym językiem.

Niedawno zapowiedziano pierwszy tak duży międzynarodowy LAN w VALORANT. Jesteście podekscytowani możliwością występu w Reykjavíku?

zeek : Jestem niesamowicie podekscytowany! Uwielbiałem imprezy LAN w poprzednich grach, w których rywalizowałem i modlę się, byśmy w niedalekiej przyszłości mogli do nich wrócić po pandemii. Biorąc pod uwagę, jak doświadczoną jesteśmy drużyną, to mam wrażenie, że w warunkach offline wejdziemy na jeszcze wyższy poziom.

paTiTek : Też jestem podekscytowany. To na pewno będzie bardzo interesująca sytuacja dla wszystkich uczestników, zwłaszcza po tak długiej przerwie bez żadnych LANów. A ulokowanie imprezy na Islandii sprawia, że będzie jeszcze ciekawiej.

W większości esportów dominuje rywalizacja pomiędzy zawodnikami z Europy z Ameryki Północnej. Czy tak samo jest w VALORANT? A może spodziewacie się, że na pierwszy plan wysuną się także inne regiony?

zeek : Nie da się tego określić bez eventów z udziałem drużyn z różnych regionów, ale scena amerykańska obecnie góruje nad resztą pod względem struktury czy oglądalności. Co więcej, każdy region ma swój charakterystyczny styl, więc dopóki nie dojdzie do bezpośrednich spotkań, nie będzie można odpowiedzieć na to pytanie.

paTiTek : Uważam, że w VALORANT będą dominować drużyny z Europy, ale na razie ciężko powiedzieć. Na razie musimy czekać na finały Stage 2 Masters w Reykjavíku, na podstawie którego będzie można dokładniej się przyjrzeć składom z całego świata.

Nie ma wątpliwości, że VALORANT wciąż ewoluuje, ale czy podoba wam się kierunek, w którym gra obecnie zmierza?

zeek : Tak, meta cały czas się zmienia wraz z kolejnymi aktualizacjami i wprowadzaniem nowych Agentów i właśnie to kocham w tego typu grach. Nie czuć w nich powtarzalności i zawsze mam coś nowego, czym mogę się ekscytować.

paTiTek : Podoba mi się kierunek rozwoju VALORANT. Kilka rzeczy wciąż wymaga poprawek, jak na przykład alternatywny strzał Bucky, albo stabilność klatek na sekundę, ale ogólnie uważam, że Riot robi dobrą robotę.

Wyobraźcie sobie na chwilę, że Riot Games pozwoli wam na pracę przy swojej grze przez tydzień. Czym dokładnie byście się zajęli?

zeek : To zależy od tego, ile miałbym wolności. Gdybym był koordynatorem esportowym w Europie, to zająłbym się paroma zmianami na europejskiej scenie. Gdybym jednak był developerem samej gry, to skupiłbym się na słuchaniu opinii użytkownikom i pracy nad tym, co ich najbardziej irytuje.

paTiTek : Osłabiłobym strzelbę Bucky, naprawiłbym dropy FPS-ów i dodałbym funkcję trenera.

Aleksander "zeek" Zygmunt © G2 Esports

Jakie są wasze cele na resztę 2021 roku?

zeek : Ostatecznym celem mojej kariery jest zwycięstwo na największym turnieju w grze, którą kocham. Potem oczywiście chcę utrzymać się na szczycie tak długo, jak to tylko możliwe. Mam też kilka mniejszych, prywatnych celów, ale nie są one aż tak ciekawe (śmiech)

paTiTek : Chcę wygrać mistrzostwa świata i udowodnić, że jesteśmy najlepszą drużyną na świecie!

