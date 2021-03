Zima na Pilsku oczami "lokalsa" - wywiad z Karolem Kirykiem

Maciej Świerz: Cześć Karol. Co tam u Ciebie słychać?

Karol Kiryk: No muszę przyznać, że ten ostatni rok był naprawdę bardzo intensywny. Trzy miesiące temu urodziła mi się córa, a w międzyczasie wpadło kilka nieplanowanych projektów. Wszystko (poza córką) działo się mocno spontanicznie i miałem trochę wrażenie jakby zasady gry w planszówkę CASHFLOW przeniosły się do realnego świata. Spodziewałem się, że gdy pojawi się dziecko, to będę musiał zwiększyć swoją wydajność dwa razy, ale obroty wzrosły razy trzy.

Przez większą część zimy wyciągi stały, ale mimo to cały czas coś się działo. Organizowaliśmy sporo atrakcji dla gości, którzy pojawiali się w naszych korbielowskich bazach RADICAL.tours, więc na nudę nie mogę narzekać.

No dobra to JAK TAM WARUN NA PILSKU? Skąd w ogóle wzięło się to powiedzenie? Jest na ten temat jakaś legenda, powstało na facebookowej grupie “freeriderzy”, czy może po prostu od lat funkcjonuje w górskiej społeczności i nikt nie zwracał na to uwagi?

Missing img placeholder © Red Bull

Mam wrażenie, że to sformułowanie funkcjonuje tutaj dłużej niż ja żyje. (śmiech) A mówiąc bardziej na poważnie, to zawsze przewijało się przez jakieś grupy, na których ludzie ustawiali się na freeride. Gdy samo Pilsko stało się bardziej popularne, powiedzonko również zyskało na popularności.

Co sprawia, że Pilsko jest takie genialne? Co takiego mają w sobie Beskidy, czego nie mają Tatry?

Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to to, że w Beskidach mamy wyciągi, a w Tatrach ich brakuje. Samo Pilsko jest moim zdaniem miejscówką bardzo familijną. Każdy sobie tutaj poradzi i jest zdecydowanie bardziej kameralnie niż na przykład w Szczyrku, który jest świetnym punktem odniesienia. Można jeździć po puchu, pokatować po lesie - każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też relatywnie tanio, a stare orczyki przesiewają też narciarzy i snowboardzistów, którzy często wolą jeździć na wygodnych, podgrzewanych kanapach. Trzeba przyznać, że Pilsko jest trochę takim zimowym skansenem. Pewnie nie każdemu się to podoba, ale jak dla mnie tworzy to mega klimat.

Od kilku lat działamy tutaj z lokalną ekipą i pracujemy nad kolejnymi atrakcjami, bo potencjał tej miejscówki jest po prostu ogromny. Ciągle realizujemy pomysły i staramy się rozwijać spot na wszystkie możliwe sposoby. Cieszę się, że nie ma tu jeszcze dzikich tłumów turystów. To między innymi dzięki temu ta miejscówka jest taka piękna.

Jak wygląda “Pilska społeczność freeride’owa”?

Missing img placeholder © Red Bull

Tutaj na Pilsku mieszkam od roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Poznałem kilku lokalsów, którzy są moimi sąsiadami i dobrze razem żyjemy. Wspólnie staramy się organizować różne eventy i atrakcje takie jak snowkite, splifboard, snowboard, narty, budowa funtracka, rowerowe wyjazdy i dużo, dużo więcej. Mamy też mnóstwo pomysłów na kolejne zajawkowe działania, więc w kolejnych sezonach na Pilsku będzie się działo jeszcze więcej.

Co do samych Beskidów, to jak wiadomo Bielsko jest Polską kolebką snowboardu i prawdopodobnie jedną z najlepszych rowerowych miejscówek w kraju. W tym rejonie, zajawa po prostu kipi w ludziach. Myślę, że nie do końca mogę się w tych kwestiach wypowiadać jako lokales, bo jestem chłopakiem, który po prostu przyjechał tu z Podlasia i stwierdził, że chce zorganizować sobie przestrzeń do życia. Chylę czoło przed wszystkimi lokalsami, którzy od lat angażują się w rozwój tych miejscówek i pchają środowisko do przodu.

Jaki sport uprawiasz w zimie?

Głównie snowboard, który uratował mi życie, ale w tym sezonie miałem też okazję zasmakować kilku innych pozycji z naszego lokalnego menu. W tym sezonie po raz pierwszy śmigałem na snowkite i kupiłem skuter śnieżny, który poza wieloma praktycznymi zastosowaniami jest też sam w sobie świetną zimową zabawką. Do naszej wypożyczalni ściągnąłem też snowscooty (snowbike'i), które są świetną alternatywą dla rowerzystów. Mając taki plac zabaw za oknem grzech się nie bawić.

A jakiś splicik wpada na podejścia?

Szczerze mówiąc to zdecydowanie wolę jeździć w dół niż podchodzić pod górę . Jak już mówiłem nie mam teraz za dużo wolnego czasu, więc jak wychodzę na deskę korzystam z wszystkiego by jak najszybciej dostać się na górę i trochę pozjeżdżać. Czasem jest to wyciąg, czasem skuter, czasem ratrak - jest w czym wybierać.

Split jest świetną zajawką, której trzeba jednak poświęcić trochę więcej czasu. Musisz mieć cały dzień na to, żeby na luzie wyjść sobie w góry i po prostu trochę odpocząć. Na pewno nie raz wybiorę się jeszcze na taki spacer, ale na razie staram się wycisnąć z wolnego czasu tak dużo, jak tylko mogę.

Skuter i ratrak to genialne rozwiązania, ale ciężko w Polsce znaleźć miejscówkę, która jest w stanie zaproponować narciarzom i snowboardzistom tego typu usługi. W tym roku przy zamkniętych przez pół sezonu wyciągach pewnie przydały się takie opcje. Są jeszcze jakieś inne niestandardowe rozwiązania, dzięki którym można dostać się na szczyt, przy zamkniętych stacjach narciarskich?

Gdy wyciągi są zamknięte trzeba kombinować. Można próbować wychodzić o własnych siłach na splicie albo skiturach. My często korzystamy z pomocy lokalnych ziomków, którzy podwożą nas na skuterach śnieżnych. Ciśniemy też z remontem ratraka, który przez ostatni, ciężki rok prawie w ogóle nie ruszył się do przodu. No i do tego dochodzi jeszcze śmigło, które w tym roku uruchomiła w Szczyrku ekipa HELIPOLAND. Miejscówka niby mało śmigłowcowa, ale jeśli ma to być przede wszystkim atrakcja, to pewnie znajdą się tacy, którym się to spodoba.

Pozwól, że pominę temat helikoptera, bo coś innego zaciekawiło mnie bardziej. Dobrze zrozumiałem, że remontujecie swój własny ratrak?

Tak, dwa lata temu kupiłem taki 40-letni ratraczek, który lata świetności ma już dawno za sobą. Od pierwszego wypadu na Ukrainę, gdzie podróżowaliśmy ratrakami, chciałem być właścicielem takiej maszyny. To jest w ogóle trochę szerszy projekt, bo docelowo ma go obsługiwać przewodnik, który będzie ze sobą woził 4 albo 5 osób. No i wiadomo - wyjazd do góry i jazda w dół w idealnym warunie.

Muszę o to zapytać. Ile kosztuje 40 letni wysłużony ratrak w stanie “do roboty”?

Wszystko zaczęło się od tego, że budowałem na dolnym śląsku trasy rowerowe z ekipą Bike Universe. Kompletnie nie planowałem wtedy takiego zakupu, ale właściciel agroturystyki i niewielkiego stoku, u którego spaliśmy pokazał mi mały ratrak, który od paru dobrych lat stoi w trawie i zaczyna zarastać. Był mu totalnie niepotrzebny, więc dogadaliśmy się na 2500 zł.

Nie do wiary.

Tylko wiesz, to jest taka malutka konstrukcja zupełnie nieporównywalna do tego co widzimy na stokach. Kiedyś wymarzyła mi się taka zabawka i stwierdziłem, że warto jej dać drugie życie.

Ostatnio w ogóle obserwuje trochę taką tendencję powrotu do korzeni. Ludzie więcej czasu spędzają w górach nie myśląc tylko i wyłącznie o trzaskaniu przejazdów góra dół. Widać to na Pilsku?

Oczywiście, że tak. Ten ostatni sezon, z zamkniętymi wyciągami trochę zmusił ludzi do tego żeby zwolnić i na niektóre rzeczy popatrzeć inaczej. Ja sam kocham góry i obcowanie z naturą, dlatego też przeprowadziłem się w te rejony. 17 lat temu, kiedy pierwszy raz przyjechałem w góry z płaskiego Białegostoku, już po pierwszym zjeździe wiedziałem że muszę mieszkać w górach. Kilka lat dojeżdżałem przez całą Polskę, ale ostatecznie wylądowałem tu na stałe. Fajnie jest uciec od tych świecących prostokątów , które cały czas alarmują gdzieś tam na dnie kieszeni. To jest zupełnie inne życie, zupełnie inny vibe.

Brzmi pięknie. Teraz macie jeszcze u siebie jedyny funtrack w Polsce. Skąd wziął się pomysł na zbudowanie takiej linii?

Missing img placeholder © Red Bull

Pomysł chodził mi po głowie już od paru dobrych lat. Kilka hopek, zakrętów, przeszkód zbudowanych w lesie ze śniegu - coś na zasadzie rowerowej trasy slopestyle’owej. Większość życia siedzę w lesie z łopatą budując właśnie trasy MTB, więc oczami wyobraźni, gdzieś tam zawsze rysowałem sobie podobne linie, które dałoby się zjechać na snowboardzie. Kilka kickerów, wallride’y, dropy, wszystko co mogłoby trochę urozmaicić jazdę po lesie.

Ostatnie zimy były w Poslce bardzo słabe. Śnieg padał, ale bardzo szybko znikał. Bez sensu było więc budować przeszkody, które utrzymałyby się może kilka dni. Zdecydowaliśmy, że skupimy się na stałym fundamencie zbudowanym z drewna, a same wybicia doszejpujemy już ze śniegu. Budując naszą linię oczyszczaliśmy przejazd pozbywając się gałęzi i powalonych drzew, które później wykorzystywaliśmy przy budowie przeszkód, dropów i małych kickerów.

Takie “fundamenty” buduje się w lecie, nie wiedząc, jak będzie wyglądał teren, gdy z nieba spadnie pół metra świeżego śniegu. Co było dla was największym wyzwaniem przy projektowaniu toru?

W rowerach i na snowparku sprawa jest relatywnie prosta. Masz ziemię lub śnieg z których wykonujesz całe przeszkody i tyle. Tutaj tak jak mówisz, trzeba było podejść do sprawy inaczej, wyobrażając sobie jak będzie wyglądać linia, gdy w górach pojawi się konkretna warstwa śniegu. Na szczęście mieliśmy dużą i bardzo doświadczoną ekipę shaperów. Każdy dołożył coś od siebie i z tego co słyszymy po pierwszych opiniach, to wszystko wyszło całkiem nieźle! Dostaję mnóstwo wiadomości od znajomych, którzy wpadają na funtrack i jarają się tym, że w środku lasu można zaliczyć kilka fajnych hopek i odpalić kilka zajawkowych przeszkód. Na jednym z pierwszych filmów jakie dostałem, małolat ze szkółki Michała Ligockiego robił na jednej z hopek frontflipa. Trasę zbudowaliśmy dla wszystkich, nie tylko dla siebie. Widząc jak dzieciaki bawią się na niej i mają fun z jazdy, jesteśmy mega podjarani. Piękna sprawa!

Jak długo zeszło wam z budową? Ile było pracy koncepcyjnej, a ile “brudnej roboty” z piłą i siekierą?

Praca koncepcyjna polegała na tym, że wybraliśmy najbardziej charakterystyczny punkt naszej trasy. Budowę rozpoczęliśmy na “Czarownicy” - jednej z najbardziej popularnych hopek na Pilsku. Ruszyliśmy w górę i w dół i po prostu kombinowaliśmy co dalej. Gdzie da się przejechać, gdzie warto postawić jakiś mały mostek i tak dalej.

Akcje ogłosiłem też w social mediach. Powrzucałem info na różne grupy mając nadzieję, że zbierzemy się w 5-10 osób i podłubiemy przez tydzień w lesie. Ostatecznie środowisko zareagowało lepiej niż się spodziewałem. Wspólnie założyliśmy zbiórkę, a przez tydzień, który poświęciliśmy na budowę, przez Pilsko przewinęło się ponad 30 shaperów z całej Polski. Założenie było na 10 przeszkód, a ostatecznie zbudowaliśmy ich ponad 20. Naprawdę świetnie to wyszło.

To był oficjalny projekt, czy taki półoficjalny?

Wiesz jak jest...

Wiem jak jest, nie zadaje więcej pytań. A co dalej z tą miejscówką. Planujecie jakąś rozbudowę?

Zbudowaliśmy traskę, która w tej chwili zaczyna się przy górnej stacji wyciągu i schodzi do samego dołu. Można w zasadzie haratać góra dół, tam i z powrotem i gwarantuje, że linia raczej się nikomu nie znudzi. Jak mówiłem, efekt końcowy przerósł nasze pierwotne założenia, więc przez zimę na pewno trasa nie będzie modernizowana i rozbudowywana. Kolejne kroki i nowe przeszkody zorganizujemy pewnie jesienią przed kolejnym sezonem. To dobry czas na przeprowadzanie takich remontów.

Trzymam kciuki za kolejne ruchy, a co się będzie działo w nadchodzący weekend na Pilsku? I dlaczego każdy musi tam być?

Missing img placeholder © Red Bull

W weekend 19-21 marca planujemy odpalić pierwszą edycję COOL GAMES, czyli taki zimowy odpowiednik HEAT GAMES, które odbyły się już 2 razy na Górze Żar. Założenie imprezy jest krótkie i treściwe - zrobić event w tydzień, żeby fajnie pojeździć ze znajomymi. W raz z naszym kozackim teamem zaplanowaliśmy na ten weekend takie atrakcje jak - Pathron video contest na w/w funtracku, dual slalom, skoki na poduchę, rainbow jam, splifboard challange, posezonowa giełda sprzętu, no i oczywiście AFTER WINTER PARTY - czyli płynne (dosłownie) przejście z sezonu zimowego w letni.

Korzystając z okazji chciałbym oczywiście przesłać gorące pozdrowienia dla moich kochanych kobitek Kasi i Gabrysi, oraz wielkiego wysokiego żółwia dla całej naszej zimowej rodzinki za ten ciężki sezon. Jesteście wielcy!

Pozdrawiamy całą ekipę! Do zobaczenia w górach.

Dzięki do zobaczenia!

Złap zajawkę na nadchodzący weekend i zobacz najlepsze filmy snowboardowe:

The Art of Flight