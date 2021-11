Zuza Witych przygotowuje się do Freeride World Tour 2022 – wywiad

Maciej Świerz: Cześć Zuza. Super, że udało się nam złapać. Co u Ciebie słychać?

Zuza Witych: Hej! Jestem obecnie u siebie w Szwajcarii. Mam tyle szczęścia, że mieszkam dokładnie w połowie drogi między dwoma lodowcami, które są aktualnie otwarte. Jedna miejscówka to Saas-Fee, a druga to Glacier 3000, na którym jest bardzo fajny park. Właśnie na jutro zaplanowałam sobie taki wypad do parku, żeby trochę potrenować i przypomnieć sobie niektóre rotacje. Chciałabym później przełożyć te sztuczki do swoich przejazdów freeride’owych. Oprócz tego cały czas cisnę z przygotowaniami fizycznymi. W najbliższym czasie właśnie tak to będzie wyglądać - treningi na siłowni i jednodniowe wypady na lodowce.

Dużo czasu spędzasz na snowparku? To stały element Twojego treningu czy raczej dodatek?

W tym roku postanowiłam poświęcić na to trochę więcej czasu niż w latach ubiegłych. Zwłaszcza, że w tym momencie nie ma u nas zbyt dużo śniegu. To super moment, żeby trochę polatać po parku, przyzwyczaić się do czasu spędzonego w powietrzu i wyczuć sobie prędkość przy rotacjach. Tak naprawdę, to ja wywodzę się z freestyle’u, więc zawsze początkiem sezonu mam idealną okazję, żeby na chwilę do tego wrócić.

A myślałaś o tym żeby wrócić do freestyle’u, tak w pełnym wymiarze?

Oj chyba już jestem za stara na to. (śmiech) Miałam taki okres, na samym początku, gdy zajmowałam się tylko freestylem. Ten freeride jest chyba wynikiem mojej naturalnej ewolucji. Nie ukrywam też, że bawiąc się na nartach freestyle’owych zaliczyłam całą masę kontuzji. Wszystkie poważniejsze wypadki zdarzyły się właśnie w trakcie skakania. Odpukać, od kiedy uprawiam freeride nic poważnego się nie stało, więc to chyba była dobra decyzja. Do freestyle’u wracam zawsze na początku i końcu każdego sezonu, takie wiosenne sesyjki to przecież super sprawa. Tak jak mówiłam, “na pełen etat” zdecydowanie nie wrócę, ale będę się starała, przemycać coraz więcej tego freestyle’u do swoich przejazdów.

Jak patrzę na Twoje social media, to mam wrażenie, że cały czas jesteś na siłowni. Jak to wygląda w praktyce?

Nie no bez przesady. To jest tak, że mam treningi 3 razy w tygodniu. Ćwiczę z trenerem, który ma świetne doświadczenie w przygotowywaniu zawodników do sportów zimowych. Pracował też z tenisistami, więc mam taki fajny miks ćwiczeń szybkościowych, siłowych, na czucie głębokie i równowagę. Staramy się kreatywnie odtworzyć odczucia i przeciążenia, które występują w trakcie moich przejazdów. To nie jest taki typowy trening, jak u narciarzy alpejskich, którzy muszą mieć ogromną siłę w nogach. U nas przeciążenia są nieco mniejsze, ale trzeba pracować nad bardzo szybkim czasem reakcji i równowagą. Czasem zdarza się, że ląduje się po jakiejś przeszkodzie i jedna narta ląduje na zwykłym twardym podłożu, a druga wpada nam w głębszy puch. Wtedy bardzo ważne jest to, żeby utrzymać równowagę i wrócić do tej stabilnej pozycji.

A co z głową? Pracujesz z jakimś psychologiem sportowym, czy radzisz sobie ze stresem i po prostu nie czujesz takiej potrzeby?

W sumie to tak. Nawet nie tyle, że miałam jakieś problemy, ale dostałam taką propozycję od mojego fizjoterapeuty, który zajmuje się też technikami wizualizacji. Opowiedział mi trochę o temacie i bardzo mnie to zainteresowało. Mam już kilka sesji za sobą i naprawdę fajnie to działa. Wcześniej już trochę słyszałam o podobnych metodach i próbowałam sobie to jakoś sama poukładać. On po prostu daje mi jakieś dodatkowe narzędzia i uczy nowych umiejętności. Może to nie jest jakieś super klasyczne podejście, ale w moim wypadku się sprawdza. Wizualizowanie sobie swoich przejazdów i odczuć, które pojawiają się w trakcie jazdy i zamykanie się w swojej “bańce”, przed przejazdem bardzo mi pomaga.

Co się zmieniło w Twoich przygotowaniach względem ubiegłych lat?

Na pewno przygotowuje się dużo więcej. Rok przed moim pierwszym startem w Tourze, to był ten najgorszy covidowy czas. Robiłam jakieś treningi z domu, ale to zupełnie coś innego. Jak jest przy Tobie osoba, która ma Cię na oku i może obserwować Twój progres, udzielając Ci jakichś wskazówek, to efekty są nieporównywalne. Czuje się dużo pewniej. Wiem, że jestem dużo silniejsza. Na pewno pomoże mi to też mentalnie, bo czuję się gotowa, a moje ciało jest przygotowane.

Udowodniłaś wszystkim, że wylądowałaś w FWT nie przez przypadek i rzeczywiście jesteś jedną z najlepszych narciarek na świecie. Czy poza treningami, w Twoim życiu zaszły jakieś wielkie zmiany?

Dla mnie to jest super przygoda, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie to nie będzie trwało przez najbliższe 15 lat. Mam nadzieję, że mam przed sobą kilka fajnych sezonów i chcę to jak najlepiej wykorzystać. Na pewno otworzyło się mnóstwo furtek do nowych projektów i pojawiło się dużo nowych pomysłów. Pod względem rozmów z partnerami i sponsorami, też wygląda to obecnie zupełnie inaczej. Mogę się teraz pochwalić naprawdę konkretnym sportowym CV, które przyciąga coraz fajniejsze firmy, a sama współpraca z moimi obecnymi sponsorami też wygląda już zupełnie inaczej. Miałam twarde argumenty w postaci ekwiwalentów reklamowych i medialnych. Coraz więcej mediów zaczyna się też interesować naszym sportem, co bardzo mnie cieszy. Zaczęłam współpracować z agencją, dzięki której w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej newsów i informacji na mój temat. Podobno ludzie bardzo pozytywnie reagują na takie publikację, więc bardzo mnie to cieszy.

Taki wielki, pozytywny szok przeżyła na pierwszym od początku mojej kariery spotkaniu z fanami. Było to na festiwalu Pure Powder w Krakowie. Właśnie Majesty, czyli mój główny sponsor, zorganizował taką sesję autografów. Wcześniej mieliśmy prelekcję, później na ekranie wyświetlone zostały filmy, a potem padł pomysł na sesję autografów. Szczerze, to myślałam, że podejdzie do mnie może 5 albo 10 osób, a przez bite 3 godziny stałam i rozdawałam autografy. To było niesamowite uczucie. Mega boost pozytywnej energii. Naprawdę, aż wzruszające.

Piękna sprawa. Czujesz już chyba i w głowie i w serduchu, że jesteś profesjonalistką i posiadasz wszystkie prawa do tego, żeby mówić o sobie w ten sposób?

Tak i dlatego podchodzę też do przygotowań bardzo poważnie. Z drugiej strony narty dalej pozostają dla mnie przede wszystkim pasją. Nie chciałabym traktować ich jako swoją pracę. Myślę, że mogłoby to trochę zabić tą miłość do sportu. Podsumowując: profesjonalizm pod względem podejścia i przygotowania do sportu, ale nie jeśli chodzi o traktowanie narciarstwa, jako swojej pracy.

Jak rozmawialiśmy mniej więcej dwa lata temu, to opowiadałaś, o ekipie ziomków, która w pewnym sensie wprowadziła Cię do freeride’owego świata. Dalej jeździsz z tymi samymi ludźmi, czy przez poziom, na którym obecnie jesteś potrzebujesz nowych bodźców i nowych partnerów treningowych?

Tu właściwie nic się nie zmieniło. Jak te miejscówki blisko naszego domu się otworzą, to będziemy jeździć tym składem co zawsze, natomiast teraz, jeżdżąc na lodowcach, czy wyskakując na snowpark, często spotykam się z innymi dziewczynami, które poznałam na zawodach. Na pewno wachlarz osób, z którymi jeżdżę się powiększył, ale grupa, od której się wszystko zaczęło, pozostała w zasadzie bez zmian.

Często piszą do Ciebie ludzie, żeby ustawić się na narty?

No zdarza się. (śmiech) Dostaję trochę wiadomości w stylu, gdzie będzie można mnie spotkać, czy możemy się umówić i tak dalej.

Zajawa!

No tak, ale z drugiej strony jest to troszkę problematyczne. Nie chcę nikomu obiecywać, bo wiadomo jak jest na lodowcach. Mam też mocno napięty program. Jak się uda, to się uda. Staram się jak mogę, ale to nie zawsze jest takie proste.

Jasna sprawa. Jak wychodzisz na narty, masz w głowie zaprogramowane jakieś tryby treningowe? Na przykład: “dziś kręcę trójki z dropów”, albo “dziś katuje nogi długimi przejazdami”, czy to wszystko jest raczej spontaniczne?

Tak naprawdę zależy od dnia, ale jak tylko czuje się dobrze, to zawsze staram się cisnąć sama siebie do przełamywania strachu i kolejnych barier. Często robię tak, że skupiam się właśnie na nowych elementach. Tak jak powiedziałeś, jest to na przykład nauka trójek z dropów, albo coś w tym stylu. Z drugiej strony, gdy na przykład nie jestem zmęczona, skupiam się na dociskaniu wytrzymałości. Jadę na przykład 5 linii pod rząd, na 100% i katuje nogi. Robię taki fizyczny trening, ale na nartach. Jak czuję się gorzej psychicznie, staram się popracować nad fizycznością. I odwrotnie, gdy mentalnie czuję się dobrze, robię wszystko żeby się przestraszyć i przełamać jakąś nową barierę.

Zuza w Akcji! © Jeremy Bernard

Jak podobają Ci się tegoroczne przystanki Freeride World Touru i skąd wzięła się Hiszpania?

A to akurat bardzo dobre dobre pytanie, ale pewnie trzeba by je zadać organizatorom. Tak na poważnie, to wydaje mi się, że zmiany są spowodowane tą dziwną sytuacją z wirusem. Od kilku lat pierwszym przystankiem zawsze była Japonia , ale obecnie sytuacja jest taka, że nikt nic nie wie i dla każdego jest dwutygodniowa kwarantanna. Przez to po prostu nie da się tam w tym roku zorganizować zawodów. Dwa tygodnie spędzone w hotelu w środku zimy i to przed zawodami? Raczej nikogo nie zachęcają do przylotu.

Organizatorzy postawili na Europę, bo zdecydowanie łatwiej się tu przemieszczać i te wszystkie obostrzenia są przynajmniej trochę zunifikowane. Myślę, że właśnie dlatego w tegorocznej rozpisce pojawiła się Hiszpania. Jeden z riderów jest lokalesem z tej miejscówki, na której odbędą się zawody, a ja słyszałam o niej same pozytywne opinie. Osobiście nigdy tam nie byłam. Poza Andorą raczej nie zapuszczałam się w tereny Pirenejów, ale wszyscy naprawdę dobrze wypowiadają się o tym spocie. Podobno panuje tam naprawdę świetny mikroklimat i jest naprawdę kozacki teren do jazdy. Co ciekawe, jest to podobno ulubiona miejscówka narciarska króla Hiszpanii. Myślę, że organizatorzy nie wybraliby też na zawody jakiegoś nieciekawego miejsca, więc na pewno będzie super.

Fajne jest też to, że prawie trzy tygodnie spędzamy w jednym miejscu, bez jakichś większych podróży. Zaczynamy Hiszpanią i tuż po tych zawodach jest Andora. Jedna miejscówka jest dosłownie 150 km od drugiej, dzięki czemu można bez problemu znaleźć czas, żeby wjeździć się w warunki. Nie ma też takich szybkich, skomplikowanych podróży, co mocno ułatwia sprawę.

Ale jest Kanada w środku sezonu.

Tak. Właśnie po tym epizodzie w Pirenejach, w Hiszpanii i Andorze lecimy do Kanady. No i tego tripa w ogóle nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że trafią nam się fajne warunki. Na tym etapie jest to wróżenie z fusów, ale są zdecydowanie większe szanse, że będzie naprawdę dobrze.

W Kanadzie chyba nie może być źle.

Zdecydowanie. Znowu zmienił się nam też układ zawodów i zasady dotyczące kwalifikacji. Po Kanadzie jest KAT i dalej przechodzi 50-60% zawodników. Ostatnie dwa przystanki wchodzą w etap finałowy. Fieberbrunn w Austrii i Verbier w Szwajcarii. W Fieberbrun będziemy mieć dwa przejazdy. To chyba taki delikatny układ w stronę freestyle’u. Wszyscy zawodnicy będą mogli trochę więcej zaryzykować, więc zapowiadają się naprawdę ciekawe zawody. Będzie o co powalczyć.

Jakie cele postawiłaś sobie na ten sezon? W zeszłym roku było naprawdę grubo, więc chyba wszyscy są ciekawi co pokażesz w tym.

Przede wszystkim ten sezon, jeśli chodzi o skład jest bardzo, bardzo mocny. Kobiety jeżdżące na nartach zrobiły w ostatnich latach bardzo mocny progres i został to docenione przez organizatorów. W tym roku będzie nas dzięki temu dwa razy więcej, bo aż dwanaście.

Wow!

Jest nas chyba więcej niż facetów na snowboardzie, więc widać, że organizatorzy mocno na nas stawiają. Są dziewczyny, które ominęły sezon przez covid, zakwalifikowane, zaproszone dodatkowo - jest grubo! Samo jeżdżenie z ekipą takich dziewczyn jest już niezwykłą sprawą, ale moim celem numer jeden jest dostanie się do etapów finałowych. Po pierwszych trzech przystankach chciałabym się znaleźć w tej pierwszej połowie stawki, a gdy w finałach będę już z luźniejsza głową i będę mogła więcej zaryzykować, na pewno będę chciała powalczyć o medal.

Zuza Witych trzecia w klasyfikacji generalnej Freeride World Tour 2021! © Dom Daher

Kiedy jakaś superprodukcja filmowa z Zuzą Witych w roli głównej?

Myślę, że w tym sezonie ciężko, bo prawda jest taka, że my zaczynamy w styczniu, a na przełomie marca i kwietnia mamy ostatnie zawody. Zostaje bardzo mało czasu na to, żeby coś podziałać. Myślę, że coś tak poważnego, trzeba będzie naprawdę mądrze zaplanować i mieć na to sporo czasu. Na razie będę raczej działać z krótszymi editami i filmikami, ale… Mi to się marzy jakaś superprodukcja, jak już skończę karierę i będę mogła się temu w pełni poświęcić. Cały sezon jeździć z ekipą za śniegiem i wymarzonymi warunkami. Po wszystkim stworzyć coś naprawdę kozackiego. Brzmi super

No to sprzęt. Jakie deski w tym roku i dlaczego?

Zostaje z Majesty. Oczywiście. No i Majesty wypuszcza w tym roku nową kolekcję nart na przyszły rok. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś tajemnica i nic mi nie zrobią za to, że o tym mówię. Firma działa z modelami dwuletnimi i ja dostaję narty, które będą w sprzedaży dopiero w roku 2023. To jest model Vadera, ale w wersji 2.0. Są tam wprowadzone lekkie korekty, a na rynku pojawi się karbonowa i tytanowa wersja tej narty. Ja dostanę je na testy, więc w kolejnych dniach będę starała się je mocno wyczuć. Na pewno będę mocno żonglować między dwoma wersjami tego modelu i poeksperymentuję trochę z długością. Zrobię sobie takie małe laboratorium i zobaczymy co z tego wyjdzie.

To na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak zostać kolejną Zuzą Witych? Jak to w ogóle możliwe, żeby w kilka lat, z dziewczyny zajawionej narciarskim freestylem, przebić się do światowej czołówki freeride’u?

Wszystko jest możliwe. Ja też jestem z centrum Łodzi i jakoś mi się udało. Przede wszystkim, trzeba sobie ustalić jakiś cel, a później żyć tą zajawką, pasją, miłością do sportu. Na pewno znaczenie mają też kilometry przejeżdżone na nartach. Wiadomo, że na sucho da się zrobić sporo, ale nie ma cudów. Trzeba się wjeździć w różny sprzęt, różne warunki, po prostu spędzić jak najwięcej czasu na nartach. Ja naprawdę bardzo mocno namawiam do tego, żeby spróbować swoich sił w pierwszych eliminacyjnych przystankach FWT.

Kilka lat odkładałam tę decyzję, a teraz dochodzę do wniosku, że pewnie powinnam była zacząć dużo wcześniej. Ciężko jest w ogóle zdać sobie sprawę z tego na jakim poziomie jesteśmy, gdy nie próbujemy. Wiele osób mówi, że się boi, że nie wie czy da radę, a najlepszym sposobem jest po prostu spróbować, bo przecież nie ma nic do stracenia. W najgorszym wypadku spędzi się fajny dzień na nartach, a w najlepszym będzie z tego jeszcze jakiś fajny wynik. Nie ma żadnego ryzyka. Jeśli ktokolwiek miałby jakieś pytania, albo potrzebowałby informacji na temat takich zawodów, to niech śmiało do mnie pisze. Ja miałam to szczęście, że byli przy mnie ludzie, którzy wprowadzili mnie do tego świata, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma pod tym względem tak dobrze. Naprawdę chętnie się tym podzielę.

Te ściany, które są na jednogwiazdkowych zawodach kwalifikacyjnych są “do zrobienia”, nawet przez amatorów?

Różni ludzie, różnie siebie oceniają, a te zawody są otwarte dla wszystkich. Organizatorzy zdają sobie sprawę z tego, że na starcie pojawią się naprawdę zróżnicowani narciarze, więc dopasowują ściany do tego poziomu. Starają się wybierać teren z potencjałem, na którym lepsi zawodnicy będą mogli pokazać swoje umiejętności, a osoby troszkę słabsze po prostu na spokojnie sobie zjadą swoim tempem. Nie jest tak, że trzeba mocno ryzykować i bać się o swój przejazd. Chodzi o to, żeby te zawody były takim filtrem, który pokaże kto może się dalej rozwijać, a kto musi jeszcze trochę pojeździć. To naprawdę przemyślana impreza dla każdego. Bardzo, bardzo, zachęcam do udziału i tak jak powiedziałam, naprawdę chętnie pomogę!