Radość, wzruszenie, rozpacz: Siedem historycznych momentów w F1

01 Rozpacz Davida Purleya

David Purley i Roger Williamson byli przyjaciółmi i pozostali nimi, nawet gdy rywalizowali w Formule 1. Podczas GP Holandii 1973 Williamson miał wypadek, w wyniku którego jego bolid dachował i zapalił się. Kierowca był uwięziony w jego wnętrzu, ale nikt nie pośpieszył mu z pomocą. Nawet rywale, którzy dysponowali niepalnymi kombinezonami, zdawali się nie zwracać uwagi na tragedię. Dopiero David Purley zatrzymał się i usiłował odwrócić samochód Williamsona. Gdy się to nie udało, użył gaśnicy, jednak ogień był już zbyt duży. Jeden ze stewardów usiłował odciągnąć go od wraku, za co zrozpaczony Purley go uderzył. Gdy na miejsce dotarła straż pożarna, było już za późno.

02 Mistrzowski puchar dla Niny Rindt

W 1970 r. Nina Rindt miała zaledwie 27 lat. We wrześniu przeżyła tragedię, gdy jej mąż Jochen zginął w wypadku podczas treningu przed GP Włoch. Już pierwsze chwile po wypadku były dla niej traumatyczne, bowiem Nina była wówczas na stanowisku Lotusa w alei serwisowej i błyskawicznie dowiedziała się kraksie męża. Ponieważ austriacki kierowca zgromadził wiele punktów na koncie, istniała duża szansa, że zostanie pośmiertnie mistrzem świata. Tak też się stało, co oznaczało, że w listopadzie zrozpaczona wdowa musiała odebrać w jego imieniu trofeum. Wręczał je Jackie Stewart - mistrz świata, orędownik walki o poprawę bezpieczeństwa, a prywatnie człowiek o wielkiej klasie i elegancji oraz serdeczny przyjaciel Jochena Rindta. Jego postawa i wsparcie, którego wówczas udzielił wdowie, z pewnością pomogło jej choć trochę łatwiej znieść ten moment. Mimo że tego rodzaju uroczystości śledzi znacznie mniej kibiców niż wyścigi i może nie wywołują one wśród fanów takich emocji, jak niesamowite pojedynki na torach, to bez wątpienia wszystko to, co działo się w głowie Niny Rindt w tamtym okresie, zasługuje na miejsce na tej liście.

03 Powrót Nikiego Laudy

Podczas GP Niemiec 1976 Niki Lauda miał wypadek, w wyniku którego jego bolid zapalił się. Uwięzionemu w kokpicie kierowcy życie uratowali jego rywale. W tamtym momencie dramatyczna walka dopiero się jednak rozpoczynała. Na początku nikt nie wiedział, czy Austriak przeżyje, później wiele osób sądziło, że spędzi w szpitalu tylko kilka dni, po czym wróci na tor jakby nigdy nic, by z czasem zacząć zastanawiać się, czy w ogóle wznowi on karierę. W tym samym czasie żona Laudy przeżywała horror, widząc swojego męża w szpitalu i obserwując jego stan. Dla wszystkich były to tygodnie pełne napięcia - kierowca walczył z ogromnym bólem i poddawał się dodatkowym sesjom oczyszczania płuc, by jak najszybciej wrócić do zdrowia, jego żona wspierała go, a jednocześnie nie mogła patrzeć na cierpienie ukochanego, z kolei kibic czekali w napięciu na rozwój wydarzeń. Po 6 tygodniach zawodnik opuścił szpital, by wystartować w GP Włoch.

Jego sytuacja w zespole była jednak dla niego źródłem dodatkowej frustracji, jakby mało było fizycznego bólu. Ferrari bowiem zatrudniło w jego miejsce innego kierowcę i trzeba było szybko znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Lauda najpierw wywalczył zdrowie, później prawo startu w wyścigu, a na koniec doskonałe 4 miejsce na jego mecie. Cierpienie, strach, oczekiwanie i radość mieszały się w tym samym czasie, a Formuła 1 napisała wtedy jedną z najczęściej wspominanych historii.

04 Czarny weekend na Imoli

Ostatni śmiertelny wypadek w Formule 1 miał miejsce w sezonie 1982, gdy zginął Riccardo Paletti. Przez kolejnych 12 lat bolidy bardzo się zmieniły i wydawało się, że śmierć opuściła już padok. W 1994 r. F1 miała jednak w dramatycznych okolicznościach przekonać się, że tak nie było. W piątek podczas treningu przed GP San Marino poważnemu wypadkowi uległ Rubens Barrichello. Uratowała go szybka interwencja lekarza, który wyciągnął mu język z gardła, zanim zawodnik się nim udusił. W szpitalu odwiedził go m.in. Ayrton Senna, żywa legenda F1. W sobotę podczas kwalifikacji pęknięcie przedniego skrzydła sprawiło, że Roland Ratzenberger wypadł z toru i przy prędkości ponad 300 km/h czołowo uderzył w betonową ścianę. Wkrótce na miejscu wypadku zjawił się Senna. Austriaka nie udało się uratować, a świat Formuły 1 był zdruzgotany. Kibice w szoku i milczeniu zaczynali rozumieć, co się stało, podczas gdy mechanicy Simteka, którego barwy reprezentował Ratzenberger, błąkali się po padoku, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca. Członkowie Williamsa zabrali ich na kolację, by chociaż towarzystwem wspomóc ich w tym trudnym momencie.

Nie wiedzieli jeszcze, że następnego dnia to oni będą potrzebowali wsparcia. Podczas wyścigu Ayrton Senna wypadł z toru wprost na ścianę. Choć oficjalny komunikat o jego śmierci wydano dopiero po wyścigu, wiele osób, w tym prof. Sid Watkins, który natychmiast znalazł się na miejscu wypadku, twierdzi, że kierowca zginął na miejscu. Zawody zostały dokończone w atmosferze szoku i niedowierzania, a mechanicy Williamsa nie byli w stanie się pozbierać po ostatnich wydarzeniach. Śmierć Senny przygnębiła miliony osób i jest wspominana do dziś, a GP San Marino 1994 to chyba najsmutniejszy wyścig w historii.

05 Felipe Massa mistrzem przez kilka sekund

W GP Brazylii 2008 o mistrzostwo walczyli Felipe Massa i Lewis Hamilton. Massa potrzebował do tytułu zwycięstwa, podczas gdy Hamilton mógł być maksymalnie szósty. Kierowca Ferrari wygrał w trudnym, deszczowym wyścigu, doprowadzając do euforii swoich bliskich w garażu oraz miliony rodaków na torze i przed telewizorami. Brytyjczyk tymczasem zmagał się z problemami i trudnymi warunkami, a po wyprzedzeniu przez Sebastiana Vettela spadł na szóste miejsce. W ostatnim zakręcie ostatniego okrążenia Timo Glock wpadł jednak w poślizg, a Hamilton wyprzedził go, odzyskując piątą pozycję. Euforia wśród fanów Massy zmieniła się w rozpacz, a kibice Brytyjczyka oszaleli z radości.

06 Pierwszy tytuł Sebastiana Vettela i Red Bulla

W GP Abu Zabi 2010 Sebastian Vettel wywalczył swój pierwszy mistrzowski tytuł. Miał wówczas zaledwie 23 lata i 134 dni. Tak wielki sukces musiał wzbudzić w młodym chłopaku ogromne emocje, którym dał on wyraz, płacząc z radości. Tamtego dnia każdy był podekscytowany lub przybity, ale nikt nie mógł przejść obojętnie obok tego, co wówczas się wydarzyło. Wściekłość Fernando Alonso i całego Ferrari, rozczarowanie Lewisa Hamiltona, Jensona Buttona i członków McLarena oraz euforia Vettela i Red Bulla mieszały się z identycznymi uczuciami u kibiców, którzy wspierali poszczególnych kierowców i ich zespoły. Jedni wspominają ten dzień z uśmiechem, inni z przygnębieniem, ale nikt go nie zapomni.

Vettel bardzo przeżywał swój sukces © Red Bull Content Pool

07 Pierwsze zwycięstwo Pierre’a Gasly’ego

Pierre Gasly wygrał wyścig, w którym teoretycznie nie miał prawa triumfować. Dobra jazda zawodników z czołówki nie wystarczyła jednak, gdy po zamieszaniu związanym z czerwoną flagą po wypadku Charlesa Leclerka znaleźli się oni na dalszych pozycjach. Na czele wylądował młodziutki Francuz, który na ostatnich okrążeniach desperacko bronił się przed Carlosem Sainzem. Świat Formuły 1 podzielony był wówczas na tych, którzy wspierali Francuza i na tych kibicujących Hiszpanowi, ale gdy kierowcy przekroczyli linię mety, wszyscy gratulowali sukcesu kierowcy AlphyTauri. Powoli docierało do nich, jak niesamowity wyścig dane im było oglądać. Te zawody trzeba przeżyć jeszcze raz .

Pierre Gasly dokonał niemożliwego © Getty Images/Red Bull Content Pool

***

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.

Zobacz niezwykły film o śrubce w F1:

Życie śrubki z bolidu F1