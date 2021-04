Rowery MTB wracają na X-Games! Filmy konkursowe zawrócą Ci w głowie!

Za każdym razem powtarzamy dokładnie to samo:

". A on, jakby na przekór, ciągle dokłada coś nowego, zadziwiając perfekcyjna techniką i idealnym stylem. Wybicie, lot, trik i gdy myślisz, że zaraz będzie lądowanie, Semenuk nagle dorzuca do sztuczki kolejny element, który sprawia, że wszystko co do tej pory myślałeś o rowerach staje się nieaktualne i przestarzałe. To ten gość kreuje trendy i decyduje co można zrobić na rowerze, a na co trzeba jeszcze chwilę poczekać. Mistrz, magik, kosmita, robot.