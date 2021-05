HONORIS wicemistrzem Polski po zaciętym finale!

Już końcówka zeszłego roku była obiecująca, gdy HONORIS dotarło do najlepszej czwórki PLE. Teraz formacja byłych gwiazd Virtus.pro poszło jeszcze o krok dalej, docierając do finału ESL MP.

Już końcówka zeszłego roku była obiecująca, gdy HONORIS dotarło do najlepszej czwórki PLE. Teraz formacja byłych gwiazd Virtus.pro poszło jeszcze o krok dalej, docierając do finału ESL MP.

Już końcówka zeszłego roku była obiecująca, gdy HONORIS dotarło do najlepszej czwórki PLE. Teraz formacja byłych gwiazd Virtus.pro poszło jeszcze o krok dalej, docierając do finału ESL MP.

- Po wygranej pistoletówce bardzo szybko weszliśmy na B, dosłownie w pierwsze tempo, a HONORIS miało tam stack i na pewno troszeczkę nas to rozbiło. Wydaje mi się, że grali oni ofensywnie, próbowali bardzo szybko zbierać informacje, a my chcieliśmy chodzić grupą, przez co byliśmy skracani i łapani w momencie, gdy nie byliśmy na to przygotowani - ocenił po spotkaniu Michał “Snatchie” Rudzki.

- Po wygranej pistoletówce bardzo szybko weszliśmy na B, dosłownie w pierwsze tempo, a HONORIS miało tam stack i na pewno troszeczkę nas to rozbiło. Wydaje mi się, że grali oni ofensywnie, próbowali bardzo szybko zbierać informacje, a my chcieliśmy chodzić grupą, przez co byliśmy skracani i łapani w momencie, gdy nie byliśmy na to przygotowani - ocenił po spotkaniu Michał “Snatchie” Rudzki.

- Po wygranej pistoletówce bardzo szybko weszliśmy na B, dosłownie w pierwsze tempo, a HONORIS miało tam stack i na pewno troszeczkę nas to rozbiło. Wydaje mi się, że grali oni ofensywnie, próbowali bardzo szybko zbierać informacje, a my chcieliśmy chodzić grupą, przez co byliśmy skracani i łapani w momencie, gdy nie byliśmy na to przygotowani - ocenił po spotkaniu Michał “Snatchie” Rudzki.

Końcówka pierwszej połowy należała jednak do AGO, przez co “Stnatchie” wraz z kolegami zdołali zniwelować stratę do trzech oczek. Po zmianie stron, to tym razem “Jastrzębie” zaczęły nadawać tempo. Wygrały 7 z 9 rund i nagle sytuacja HONORIS zaczęła robić się mocno podbramkowa.

Końcówka pierwszej połowy należała jednak do AGO, przez co “Stnatchie” wraz z kolegami zdołali zniwelować stratę do trzech oczek. Po zmianie stron, to tym razem “Jastrzębie” zaczęły nadawać tempo. Wygrały 7 z 9 rund i nagle sytuacja HONORIS zaczęła robić się mocno podbramkowa.

Końcówka pierwszej połowy należała jednak do AGO, przez co “Stnatchie” wraz z kolegami zdołali zniwelować stratę do trzech oczek. Po zmianie stron, to tym razem “Jastrzębie” zaczęły nadawać tempo. Wygrały 7 z 9 rund i nagle sytuacja HONORIS zaczęła robić się mocno podbramkowa.