Przyznajcie się! Kto śpiewał "Puchar jest nasz!" przed ekranem telewizora, gdy po zawodach Xtreme Verbier wyświetlono tabelę z końcową punktacją? My nie mogliśmy się powstrzymać! W końcu pierwszy raz w historii sportu, reprezentantka Polski wywalczyła podium w klasyfikacji generalnej legendarnego Wielkiego Touru! Brawo Zuza Witych!

To był trudny sezon. Mnóstwo zmian w harmonogramie, słabe warunki, całe to zamieszanie z testami i "antywirusową logistyką" - organizatorzy FWT mieli ręce pełne roboty. Zawodnikom również nie było łatwo. Z całego cyklu odpadły dwie świetne imprezy w Japonii i Kanadzie. Serię skoncentrowano na europejskich kurortach, a tegoroczna zima... Cóż, może powiemy, że mieliśmy nadzieję na bardziej regularne dostawy białego złota.

Zuza awansowała do wielkich finałów w Verbier i w klasyfikacji generalnej zajmowała rewelacyjną, trzecią pozycję. Prognozy na ostatnie zawody były bardzo optymistyczne, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zawodnicy znów rywalizowali na przewianym, przetopionym śniegu, a wszechobecne "rekiny" tylko czekały by złapać za deski.

Zobacz powtórkę zawodów Xtreme Verbier!

Zuza nie ustrzegła się drobnego błędu. Zachwiane lądowanie skończyło się delikatnym upadkiem, który zaburzył płynność przejazdu. Na szczęście freeriderka szybko stanęła na nogi i dojechała do mety, lądując ostatecznie na czwartej pozycji.

