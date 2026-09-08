Z Abidżanu do Realu Madryt. Yan Diomandé zrealizował dziecięce marzenie!

Yan Diomandé zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Na pewno najważniejszy, bo właśnie dołączył do wielkiego Realu Madryt. To, co wydarzyło się w jego życiu przez ostatni rok, można porównać do kolejki wysokogórskiej. W tak krótkim czasie zadebiutował w lidze hiszpańskiej, oczarował Bundesligę, zagrał na Mistrzostwach Świata i podpisał kontrakt z najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w historii. Nieźle, jak na 19-latka, prawda?

Poprosiliśmy Yana o wspomnienie swojego dzieciństwa i czasu spędzonego w Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej.

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„Piłka nożna była dla mnie wszystkim. Absolutnie wszystkim. Graliśmy wszędzie, wykorzystywaliśmy z kumplami każdy kawałek w miarę równej powierzchni do tego, by kopać piłkę. Nie mieliśmy porządnych butów, nie mieliśmy boisk, nie mieliśmy sprzętu... Ale mieliśmy najważniejsze - bezgraniczną, czystą miłość do futbolu" - wspomina Diomandé.

01 Kiedy marzenie przestaje być tylko snem

Diomandé zawsze chciał zostać profesjonalnym piłkarzem, ale dopiero po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych to marzenie zaczęło wydawać się realne. Miał 15 lat, gdy trafił do akademii DME na Florydzie. Nie znał języka angielskiego, lokalnej kultury i był tysiące kilometrów od domu.

„Było ciężko. Na początku nie mogłem się z nikim porozumieć, wszystko było inne od tego, co znałem z Abidżanu. Językiem, który pozwalał mi się komunikować z rówieśnikami, była piłka nożna. Futbol nas połączył i pozwolił się zaprzyjaźnić. To uniwersalny, międzynarodowy i ponadkulturowy język”.

Przeprowadzka na Florydę pozwoliła mu wejść do świata wielkiego futbolu © Martin Seilbert/Red Bull Content Pool

To właśnie na Florydzie zaczęli go dostrzegać europejscy łowcy talentów. „Wtedy marzenie przestało być tylko snem. Zmieniłem swoje myślenie i zacząłem zdawać sobie sprawę, że jeśli będę dalej ciężko pracował, to uda mi się zostać zawodowcem” - wspomina skrzydłowy Realu Madryt.

Dzięki pasji, pracy i determinacji, szybko trafił do Europy – najpierw do hiszpańskiego Leganés, a potem RB Lipsk, gdzie jego kariera szybko nabrała tempa.

02 Doskonały sezon w Lipsku

Diomandé potrzebował zaledwie jednego sezonu w Lipsku, by stać się jednym z najwybitniejszych młodych piłkarzy ligi. Znakomitą grą i poświęceniem zasłużył na tytuł Najlepszego Debiutanta Sezonu Bundesligi.

Dla młodego skrzydłowego to wyróżnienie znaczyło o wiele więcej, niż tylko indywidualną nagrodę. „To był dla mnie dowód, że te wszystkie wyrzeczenia - przeprowadzka, zmiana otoczenia, rozłąka z rodziną - były tego warte” – wspomina.

Quotation To był dla mnie dowód, że te wszystkie wyrzeczenia - przeprowadzka, zmiana otoczenia, rozłąka z rodziną - były tego warte Yan Diomandé

„Gra w RB Lipsk nauczyła mnie, jak rywalizować na najwyższym poziomie tydzień po tygodniu. Sztab trenerski motywował mnie do doskonalenia każdego, nawet najmniejszego szczegółu mojej gry. Jestem pewien, że ten jeden sezon dał mi pewność siebie i nastawienie, których będę potrzebował w Realu Madryt”.

03 Od mistrzostw świata do Realu Madryt

Zanim przeniósł się do Madrytu, Diomandé zrealizował kolejne marzenie każdego chłopca, który kiedykolwiek kopał piłkę - zagrał na mundialu.

„Reprezentowanie Wybrzeża Kości Słoniowej na mistrzostwach świata, przy całej tej otoczce, pełnych trybunach i maksymalnym zainteresowaniu nauczyło mnie, że największa scena wymaga największego opanowania. Musisz ufać samemu sobie i być pewnym, że w trakcie przygotowań zrobiłeś wszystko, co było możliwe, by być gotowym na największe wyzwania” – mówi. „Dzielenie tego doświadczenia z moim rodakami w kraju jest czymś, co już zawsze będę nosił w swoim sercu”.

Yan Diomande w barwach WKS © Imago / RB Leipzig

Real Madryt to kolejny krok naprzód. Największy z możliwych. Diomandé dołącza do najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego na świecie i sam przyznaje, że spełnia w ten sposób marzenie z dzieciństwa.

„To niesamowite. Każdy trening u boku Viníciusa Jr. czy Kyliana Mbappé jest wielkim doświadczeniem. Na zajęciach poziom jest tak wysoki, że nie masz innego wyboru, jak tylko stale, codziennie starać się podnosić swój własny. Masz wrażenie, że wystarczy patrzeć, jak oni się poruszają, myślą i reagują na boisku, żeby stawać się lepszym graczem. Ich profesjonalizm imponuje. Na każdy trening przygotowują się, niczym do najważniejszego meczu" - zachwyca się Diomandé.

Teraz młody piłkarz skupia się na tym, by nie zawieść oczekiwań. Zdaje sobie sprawę, do jak unikalnej szatni właśnie wszedł. „Nie mogę się doczekać, żeby napisać swój rozdział w historii tego klubu. Bardzo chciałbym przyczynić się do jego sukcesów. To absolutnie wyjątkowe miejsce”.

04 Kontakt z Abidżanem

Poza boiskiem Diomandé nie lubi się wyróżniać. Prowadzi zwykłe życie i nie szuka ekstremalnych wrażeń.

„Jestem raczej wyluzowany. Uwielbiam spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, słuchać muzyki i dzwonić do domu, do Abidżanu. Nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę. Utrzymywanie więzi z ojczyzną pozwala mi zachować w życiu równowagę”.