Grand Prix Abu Zabi F1: Wszystko, co trzeba wiedzieć o Yas Marina Circuit

. Władze Abu Zabi po długich negocjacjach doszyły do porozumienia z jego organizatorami i ustalono, że od sezonu 2009 drugie zawody w tym regionie będą rozgrywane pod koniec roku. Dzięki temu obie te imprezy nie będą odbierać sobie nawzajem kibiców, a fani nie będą zmuszeni do podejmowania decyzji, na którą z nich się wybrać. Do sezonu 2013 wyścig odbywał się po prostu gdzieś pod koniec sezonu, z kolei od 2014 r.

Abu Zabi zawsze zamyka kalendarz, za co zresztą dodatkowo dopłaca. Obiekt Yas Marina powstał na sztucznie usypanej wyspie Yas w sąsiedztwie luksusowych hoteli, potężnego parku rozrywki Ferrari i innych miejsc pełnych przepychu. Budowa samego toru pochłonęła ok miliarda dolarów, czyli 5-8 razy więcej niż zazwyczaj. Od 2009 do 2020 r. obiekt cechowały znaczne różnice w charakterystyce sektorów – część nitki składała się z długich prostych i szybkich łuków, a część z ciasnych, wolnych zakrętów. Powodowało to konieczność dostosowania bolidów zarówno do szybkiej jazdy, jak i do wytwarzania dużego docisku – co z oczywistych względów było trudne.