Zastąpić idola. "Yike" udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych

Trzy wygrane w trzech pierwszych meczach, do tego tytuł MVP w debiucie w rozgrywkach LEC i głosy zachwytu ze strony ekspertów.

"Przesada czy nie, ale jeżeli po raz pierwszy debiutant zostanie MVP splitu, to myślę, że może to być 'Yike'" - napisała po pierwszym tygodniu Laure Valee

Trzeba przyznać, że "Yike" nie mógł wymarzyć sobie lepszego wejścia na wielką scenę League of Legends. Jeżeli Szwed o peruwiańskich korzeniach podtrzyma znakomitą dyspozycję, to w G2 szybko zapomną o odejściu "Jankosa".

Kariera z przypadku

Kariera "Yike'a" to tak naprawdę pasmo przypadków. Nigdy nie marzył on bowiem o tym, by zostać profesjonalnym graczem, choć w LoLa zaczął grać już w 2. sezonie. Był jednak na tyle dobry, że nie mógł uciec wielkiej scenie.

Jak sam wspominał w jednym z wywiadów, jeszcze jako 18-latek grał sobie po prostu solo Q, na którym osiągał bardzo wysokie rangi. Zauważył to jeden z lokalnych zespołów - Hybrid Esports, który przekonał nastoletniego Martina do spróbowania swoich sił w lidze szwedzkiej. Jak się potem okazało - był to strzał w dziesiątkę.

"Yike" szybko złapał esportowego bakcyla. Po nieco ponad roku spędzonym w Hybrid, zaczął szukać swoich szans dalej. Postawił na brytyjskie Bulldog Esports, w którym jednak nie zagrzał na długo miejsca. Tak naprawdę od opuszczenia Hybrid zaczęła się tułaczka "Yike'a" po kolejnych organizacjach, które zmieniał co kilka miesięcy. Z reguły jednak były to zmiany na lepsze.

"Budowałem swoją pozycję, wspinając się po drabinie lig regionalnych" - wspominał gracz w rozmowie z blix.gg.

Przełom, zarówno w grze, jak i życiu

Przełomem w życiu "Yike'a" było jednak dopiero dołączenie do LDLC. To był przeskok. Szwed, dołączając do topowej drużyny w zdecydowanie najsilniejszej lidze regionalnej jaką jest francuskie LFL, po raz pierwszy mógł poczuć naprawdę dużą scenę League of Legends.

"To był dla mnie naprawdę duży krok. Po raz pierwszy musiałem wyjechać do innego kraju, mieszkać tam i grać z kolegami na miejscu. To była dla mnie przerażająca rzecz, jednak wszyscy w zespole mnie pocieszali i czułem się naprawdę bezpiecznie i dobrze, także w sumie poszło całkiem gładko" - wspominał "Yike".

Po raz kolejny okazało się, że angaż Szweda był dla danej organizacji strzałem w środek tarczy. Po bardzo słabym 2021 roku, w 2022 LDLC powróciło na szczyt, wygrywając oba splity ligi francuskiej, a także sięgając po wicemistrzostwo EU Masters. Sporą cegiełkę do tych sukcesów przyłożył oczywiście nowy leśnik drużyny. Postawienie kolejnego kroku w karierze i przejście do LEC wydawało się zatem tylko kwestią czasu.

Zastąpić idola

"Wskazałbym Marcina 'Jankosa' Jankowskiego. Miałem szczęście grać przeciwko niemu w kilku meczach i jest on naprawdę dobrym i mądrym graczem. Gra od wielu lat i bardzo go szanuję. Jego spojrzenie na grę jest naprawdę szalone i chciałbym też kiedyś tak grać" - w ten sposób "Yike" odpowiedział na pytanie dziennikarza o swojego idola na scenie League of Legends.

Wówczas jednak nie mógł nawet przypuszczać, że zaledwie pół roku później przyjdzie mu zająć miejsce polskiej legendy w szeregach G2 Esports.

"To szalone, że mam go zastąpić. Nigdy nawet nie myślałem, że zostanę zawodowcem, a teraz zajmuje miejsce gracza, którego śledziłem od 10 lat. To duże buty, w które muszę wejść, ale mam nadzieję, że dam sobie radę, jestem pewny siebie" - mówił już po dołączeniu do nowej drużyny w rozmowie ze szwedzkim "expressen".

Jungler do nowej ligi zamierza jednak wejść z takim samym przytupem, jak robił to do tej pory we wcześniejszych rozgrywkach. "Chcę pokazać, że mogę być najlepszy w Europie na swojej pozycji. Chcę wygrać LEC i zagrać na Worldsach" - zapowiedział, a pierwszy tydzień pokazał już, że nie rzuca słów na wiatr.

