Yndiara Asp podjęła ryzyko, które zaowocowało życiem wypełnionym pasją

Yndiara Asp swoją przygodę z deskorolką zaczynała w Florianópolis, które dało światu także Pedro Barrosa . Początkowo traktowała to raczej na luzie i skupiała się głównie na edukacji. Kiedy w 2013 roku jej talent został dostrzeżony przez firmę Santa Cruz Skateboards – wszystko się zmieniło.

Z czasem zaczęła jeździć na zawody, gdzie odnosiła coraz większe sukcesy. Doprowadziło ją to do udziału w Mistrzostwach Świata , a potem zajęła czwarte miejsce na X Games w 2018 roku. Asp wzięła też udział w historycznych zawodach deskorolkowych podczas Igrzysk w Tokio, zajmując tam ósme miejsce w kategorii kobiet w parku.

Oto, jak się tam dostała...

01 Dorastanie

Urodzona w 1997 roku Asp zawsze był skazana na ekstremalne życie. „Dorastanie w Florianópolis sprawiło, że wybrałam taki styl życia, jaki prowadzę dzisiaj” – Asp mówi o swoim rodzinnym brazylijskim mieście. „Mój ojciec zawsze marzył o życiu blisko plaży, ponieważ lubi surfować".

Asp dorastała surfując z ojcem i bratem – to tam nauczyła się obsługiwać deskę. Natomiast pierwszą deskorolkę dostała na Boże Narodzenie w 2004 roku, gdy miała siedem lat. Na poważnie zaczęła na niej jeździć dopiero w wieku 15 lat.

„Uprawianie sportu zawsze miało duży wpływ, zarówno na mnie jak i na mojego brata” – mówi. Była uzależniona… od dążenia do bycia najlepszą.

„Zawsze podobało mi się wszystko, co rzucało mi wyzwanie bycia najlepszą” – mówi. „W szkole to ja chciałam dostać jak najwyższą ocenę. Moja mama żartuje, że raz musiała mnie poprosić, żebym opuściła zajęcia. Nie lubiłam opuszczać zajęć i mieć zaległości w nauce".

Szkoła przez wiele lat odgrywała ważną rolę w jej życiu, ale wejście na scenę deskorolkową zaczynało nabierać rozpędu.

02 Wchodzi Tony Hawk

Pies Aspy ma na imię Hawk. „To imię kojarzę z jazdą na deskorolce” – mówi dziękując serii gier komputerowych Tony Hawk’s Pro Skater .

„Nazwaliśmy mojego psa Hawk, ponieważ kiedy po raz pierwszy przybył do naszego domu i był jeszcze szczeniakiem, graliśmy w gry komputerowe” – wyjaśnia. „W domu była deskorolka i on na nią wskoczył. Spojrzeliśmy na niego i powiedzieliśmy: „Wow, to Hawk!”

Hawk nigdy więcej nie wsiadł na deskę, ale jego imię utkwiło w pamięci.

03 Różne początki

Yndiara Asp w rodzinnej Brazylii © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

W przeciwieństwie do niektórych dzielnic, rodzinne miasto Aspy było niezwykle różnorodne. W sporcie uczestniczyli ludzie z różnych środowisk. Obszar ten, będący pod silnym wpływem kalifornijskiej kultury skateboardingu, był domem dla wielu inspirujących deskorolkowców, których Asp od dawna podziwiała.

„W Florianópolis, zwłaszcza w dzielnicy Rio Tavares, prowadzimy styl życia nawiązujący do kalifornijskiego skateboardingu” – mówi Asp. „Mamy tu przydomowe baseny do jazdy na deskorolce. Jest też Hi Adventure, czyli jeden z głównych ośrodków skateboardingu we Florianópolis będący miejscem spotkań wszystkich pokoleń.

Opisuje ten obszar jako „wielkie zgromadzenie przyjaciół”.

To tutaj poznała Barrosa, lokalnego deskorolkowca i pięciokrotnego Mistrza Świata. „Moją pierwszą myślą było: "Świetnie". Potem, kiedy zaczynałem jeździć, obserwowałam go z bliska podczas najbardziej niesamowitych sesji, jakie kiedykolwiek widziałam na żywo. Zawsze mówił mi „cześć”, mimo że się nie znaliśmy. Zobaczyć swojego idola i usłyszeć, jak mówi do ciebie „cześć”, to coś wyjątkowego.

Zmotywowana zachętą ze strony Barrosa oraz przyjazną i różnorodną społecznością wokół niej, Asp podwoiła wysiłki i była jeszcze bardziej zdeterminowana, aby stać się ważną częścią tej kultury. W końcu musiała dokonać wyboru.

04 Życiowe wybory

„Lubiłam chodzić do szkoły. Moim ulubionym przedmiotem, zaraz po wychowaniu fizycznym, była matematyka” – mówi Asp. Tak naprawdę była tak pochłonięta szkołą, że przez dwa lata studiowała wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Federalnym we Florianópolis. „Moja rodzina była niezwykle dumna, moi rodzice nie studiowali na uniwersytecie, więc bardzo się cieszyli, że robię to i jestem szczęśliwa” – mówi.

Jej rodzina mogła być dumna, ale Asp miał wątpliwości. „Moje zajęcia odbywały się po południu i nie było czasu na jazdę na deskorolce!”

Zdając sobie sprawę, że uniwersytet nie był jej ulubionym sposobem spędzania czasu, wzięła wolne, aby poświęcić się jeździe na desce. Nigdy już tam nie wróciła. W czasie wolnym szybko została profesjonalną skejterką, zdobywając kontrakty sponsorskie z Santa Cruz i Vans. W następnym roku dołączyła do ekipy Red Bull, wygrała kilka światowych tournée i zyskała jeszcze więcej sponsorów.

„Każdy powiedziałby "Daj spokój, zostały ci jeszcze tylko dwa lata, jesteś w połowie studiów” – wspomina Asp. „Ale jednocześnie widziałam, że przez następne dwa lata będę musiała posiedzieć nad pracą dyplomową czy znaleźć staż, a moje serce będzie jeszcze mocniej bić dla jazdy na deskorolce”.

Nakład pracy był zbyt duży, a skoro deskorolka miała zadebiutować na największej scenie w Tokio, Asp pomyślała, że może mieć szansę na powołanie. Bez żalu porzuciła studia na zawsze. „Kiedy już podjęłam decyzję, poszłam w to, nie oglądając się za siebie”.

05 Dążenie do bycia najlepszą

Yndiara Asp na Red Bull Doodle Art © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Niemal niemożliwe jest zostanie światowej klasy sportowcem bez zdrowej dawki rywalizacji. Tak jak chciała być najlepsza w szkole i wyróżniać się w swojej okolicy, tak Asp była zdeterminowana, aby wyróżnić się na światowej scenie deskorolkowej.

„Moi przyjaciele mogą powiedzieć, że jestem bardzo konkurencyjna” – mówi. „Byliśmy na wakacjach i wynajęliśmy dom z kortem tenisowym i boiskiem do piłki nożnej. Codziennie mówiłam im: „Zagrajmy w coś”, a moi przyjaciele zawsze żartowali: „Uważajcie, ta dziewczyna nieustannie rywalizuje”. Bardziej rywalizuję ze sobą, ale zawsze dobrze jest, gdy są inni ludzie, którzy mogą się wspierać i popychać się nawzajem do przodu. Zawsze staram się dać z siebie wszystko.”

W 2021 roku dostała szansę wystawienia na próbę swojej rywalizacji na scenie światowej.

06 Spowolnienie

„Dla mnie pandemia pod pewnymi względami okazała się dobra” – mówi Asp o ostatnich kilku latach. Miała czas, aby zostać w domu i zastanowić się nad różnymi sprawami. Zdała sobie sprawę, że nigdy nie wiemy, co przyniesie jutro i że wszystko trzeba doceniać. Zbudowała także przeszkody do jazdy na deskorolce na swoim podwórku. „Marzyłam o tym, ale nigdy bym nie zaczęła przez brak czasu, a podczas pandemii udało się to zrealizować" - mówi.

07 Niespokojne czasy

Yndiara Asp w Rio De Janeiro © Tauana Sofia / Red Bull Content Pool

Jak w życiu każdego człowieka, nie wszystko poszło gładko również w przypadku Aspy. W trudnych chwilach zawsze zwraca się do ojca, ale także do matki i przyjaciół. Jest także wielką fanką medytacji i książek o samopomocy. Podczas kwalifikacji do Tokio jej przejazd nie poszedł zgodnie z planem. Następny przełożono na kolejny dzień, co jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Przeczytała w książce zdanie, które brzmiało: „Poruszają nas tylko dwie energie: energia strachu i energia miłości”. Wybrała miłość zamiast strachu, skupiając się na obrazach swojej rodziny, Hawka i szczęśliwych chwilach na desce. Ta sztuczka dodała jej pewności siebie i sprawiła, że zakwalifikowała się dalej następnego dnia.

Jeśli chodzi o stronę fizyczną to często doznawała podczas jazdy obrażeń. „Przeważnie miałam skręcenia stóp i łokci” – mówi. „Dwukrotnie zwichnąłem łokieć, ale w październiku 2020 roku złamałem kostkę i musiałem przejść operację. To była jedna z najpoważniejszych moich kontuzji.”

To wyłącznie część. W latach 2019-2020 zraniła się w biodro, zwichnęła łokieć, a następnie złamała kostkę. „To była seria kontuzji w czasie, gdy chciałam więcej jeździć i ćwiczyć” – mówi.

Zdając sobie sprawę, że musi zwolnić, wzięła trzy miesiące wolnego. W marcu 2021 r., zaledwie kilka miesięcy przed planowanym przyjazdem do Japonii, ponownie zaczęła chodzić. Jej trener powiedział: „Hej, zróbmy to w taki sposób, abyś mógła wrócić bez kontuzji i być w najlepszej formie tego dnia”. Asp poszła na całość, przyjechał bez bólu i ostatecznie zajęła ósme miejsce.

08 Dziewczyny razem

„Moje przyjaciółki Dora i Isa, pojechały do Tokio” – mówi Asp. „Zawsze na zmianę stajemy na podium, reprezentując Brazylię i jest to bardzo zdrowa rywalizacja, ponieważ są moimi najlepszymi przyjaciółmi, a jednocześnie popychają mnie do przodu, tak jak ja ich”. Innymi słowy, jest to najzdrowszy rodzaj rywalizacji. „Jedna z nas potrafi wykonać jedną sztuczkę, druga chce to zrobić lepiej, wejść wyżej” – mówi. Na pamiątkę tego wydarzenia ona i Isa zrobiły sobie nawet taki sam tatuaż .

Najważniejszym wydarzeniem tam było spotkanie z Letícią Bufoni , świetną brazylijską skejterką. „To moja koleżanka z zespołu i dobra przyjaciółka” – mówi Asp. „Zawsze się spotykamy, wspaniale jest ją widzieć i jeździć z nią. Możliwość poznania jej z bliska i zostania jej przyjaciółką to coś, za co jestem wdzięczna deskorolce i myślę, że to niesamowite.

Kobieca scena deskorolkowa w Japonii również zrobiła wrażenie. „Sakura [Yosozumi] wyniosła damską deskorolkę na wyższy poziom, robiąc rzeczy, o których nie miałyśmy pojęcia, że są możliwe” – zachwyca się Asp. „Mamy tendencję do ograniczania się myśląc, że to coś, co mogą zrobić tylko chłopcy, ale obecnie dziewczyny pokazują, że to nieprawda . Jeśli tego chcemy, możemy to zrobić”.

Yndiara Asp i jej deskorolka © Bruno Terena / Red Bull Content Pool Daj z siebie wszystko i odsuń na bok rzeczy, które nie są częścią Twoich marzeń. Spraw, aby tak się stało. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy w to wierzą Yndiara Asp

09 Niezbędniki

Jak każda młoda osoba często będąca w podróży, Asp ma kilka niezbędnych rzeczy, które przypominają jej o domu i dodają jej otuchy. Wymienia deskorolkę (oczywiście) i słuchawki, ale także naszyjniki z kryształkami. „Podoba mi się energia kryształów i historia każdego z nich” – mówi. „Uwielbiam znaki astrologiczne. Jestem Wagą ze wschodzącym znakiem Lwa. To dobrze ponieważ Waga jest spokojniejszym znakiem zodiaku, a Lew jest ognistym znakiem, więc wnosi tę ognistą energię."

A skoro już mowa o energii to Asp uważa, że muzyka jest jej niezbędna, gdy ma już dość słuchania dźwięku kółek. „Mam bardzo eklektyczny gust muzyczny, nawet nie oddzielam utworów na playlistach” – mówi nieco chaotycznie. „W moich słuchawkach znajdziesz każdą piosenkę, która sprawia, że mam ochotę tańczyć”.

Jednak przed zawodami chodzi przede wszystkim o te ciche chwile. „Lubię przesiedzieć chwilę sama w swoim kącie, oddychając głęboko i myśląc o tym, co zrobię, a potem ruszam na skatepark” – mówi.

10 Przyszłość

Wszystko stoi teraz przed nią otworem. Mówi o kolejnych sponsorach i karierze profesjonalnej modelki w Paryżu. Ostatecznie chce po prostu więcej dobrych momentów w życiu, a kiedy skończy pięćdziesiątkę, chce być szczęśliwą starszą panią „pełną dobrych historii, wdzięczną za każdą przeżytą sekundę i otoczoną ludźmi, których kocha”.

Doprowadzi ją tam jazda na deskorolce. „Bycie dobrym zawodowym deskorolkowcem nie polega tylko na dobrej jeździe” – wyjaśnia. „Chodzi o bycie najlepszą wersją siebie we wszystkich aspektach swojego życia. Jako skejterka na skateparku, jako człowiek na co dzień. To umiejętność komunikowania się, opowiadania swojej historii”. Jej rada dla następnej Yndiarii Asp? „Daj z siebie wszystko i odsuń na bok rzeczy, które nie są częścią Twoich marzeń. Spraw, aby tak się stało. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy w to wierzą.”

