"YouBreak": Zamierzamy wygrać Red Bull Campus Clutch!

Przed nami wielki finał polskiej edycji Red Bull Campus Clutch 2022. W niedzielnych zmaganiach ( transmisja dostępna na naszym kanale Twitch TUTAJ ) wezmą udział cztery drużyny wyłonione w czterech turniejach kwalifikacyjnych: Essa, Black Team, LILKOK oraz any woman.

Za jednych z faworytów uchodzi essa, w której nie brakuje znanych na polskiej scenie nicków jak "Freyy", "Kocu" czy "YouBreak". Z tym ostatnim rozmawiamy na temat jego wrażeń z turnieju, a także samej jego kariery.

Bartłomiej Bukowski: Red Bull Campus Clutch to turniej skierowany jedynie do wybranej grupy graczy, jaką są studenci. Czy w związku z tym trudno było Ci zebrać skład?

Piotr "YouBreak" Chodoła, zawodnik essa, finalista Red Bull Campus Clutch : Mi akurat nie. Jeżeli chodzi o dobór jak najlepszego składu to nie miałem z tym problemów, ponieważ znam tych graczy, graliśmy na siebie wiele razy i wiem, że są to naprawdę fajni i skillowi ludzie.

Rozumiem, że nie brakuje zatem studentów grających w Valoranta na wysokim poziomie?

Raczej nie, nie był to problem, by znaleźć ludzi studiujących.

A jak oceniasz sam pomysł stworzenia wydarzenia tylko dla studentów?

To bardzo ciekawy format, którego do tej pory za wiele nie mieliśmy. Można zyskać nowe znajomości, nowe doświadczenia… Świetne jest też to, że pod koniec całego turnieju jest możliwość wyjazdu i zagrania na profesjonalnej scenie LAN-owej.

Gdy rozmawiałem z “Terpem”, to wskazał on Essę jako głównych faworytów do wygrania Red Bull Campus Clutch. Odczuwacie w związku z tym dodatkową presję?

To nieco zaskakujące, bo osobiście uważam, że poza nami duże szanse na triumf ma także Black Team, czyli drużyna "Bulda". Myślę, że to właśnie z nimi czeka nas najtrudniejszy pojedynek. Czy jednak jesteśmy faworytami? Ja nigdy nie lubię się tak nazywać i dokładać sobie dodatkowej presji. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani, zwarci i gotowi, mamy fajną ekipę i zamierzamy to wygrać.

Status faworyta potwierdziliście jednak niejako wygrywając już pierwsze kwalifikacje. Jak oceniasz poziom rywali?

Szczerze mówiąc nie było trudno wygrać. Zwyciężyliśmy pierwszy mecz po zaciętym boju 19-17, a później rywale oddali nam walkowery. Przygotowywaliśmy się na coś trudniejszego.

Oddali wam walkowera?

Oddali go dlatego, że coś się pomieszało ze zgodami i legitymacjami. Jedna drużyna mogła zagrać, inna nie mogła ponieważ gracz z tej drużyny odszedł już od komputera i domino poleciało.

Swoją karierę na polskiej scenie Valoranta zaczynałeś do beLoud Cupów. Od tamtej pory minął ledwie rok, a Ty niedawno byłeś czynnym zawodnikiem w TENSTAR w rozgrywkach VRL. Spodziewałeś się tak dynamicznego rozwoju Twojej kariery?

W Valoranta gram tak naprawdę w zasadzie od bety, bo beLoud Cupy były nieco później. Patrząc jednak na mój staż i doświadczenie z innych gier komputerowych, wiedziałem co trzeba robić, aby dojść na szczyt polskich rozgrywek. Wygrywaliśmy wspomniane beLoud Cupy, dobrze pokazywaliśmy się na polskich LAN-ach… to wszystko jednak było jedynie na poziomie krajowym.

Faktem jest natomiast, że nie spodziewałem się, że moja kariera aż tak szybko wystrzeli, że nagle będę leciał do Turcji, że będę w filmiku promującym VRL Finals - tego się faktycznie nie spodziewałem. Jednak ciężko na to pracowałem. To dla mnie duże wyróżnienie, że jestem tu gdzie jestem, ale absolutnie nie zamierzam się zatrzymywać.

“Wiedziałem co trzeba robić, aby dojść na szczyt polskich rozgrywek” - wiele osób na pewno zaciekawi Twój “przepis na sukces”. Co dokładnie miałeś na myśli?

Na pewno na start trzeba znaleźć czwórkę innych graczy, którzy tak jak i ty chcą odnieść sukces. To jednak gra drużynowa i sam nic nie wskórasz. Trzeba też oczywiście dbać o odpowiednią motywację i atmosferę w drużynie, dużo ze sobą rozmawiać.

Trzeba też rzecz jasna na bieżąco rozwijać się indywidualnie, czy to ucząc się ze streamów z Twitcha, czy z coachingów, czy z filmików od nieco mądrzejszych zawodników. Później pozostaje sprawdzać, testować, co nam wychodzi, a co nie, oglądać swoje demka, słuchać, czy komunikacja jest ok… Takie rzeczy przychodzą jednak wraz z doświadczeniem. Idealnie jest grać z osobą lepszą od siebie, która może nas na bieżąco uczyć.

Oczywiście osiągnięcie sukcesu nie jest łatwe, sam musiałem poświęcić kilkanaście lat przed komputerem.

Na zakończenie - jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość?

Przede wszystkim chciałbym powtórzyć wraz z moją nową drużyną sukces z tego roku czyli pierwsze miejsce w VRLu. To jest mój główny cel.

Partnerami Red Bull Campus Clutch są:

Red Bull Campus Clutch - partnerzy © partners

Poznaj esport z różnych zakątków świata w serii Part of the Game!

8 min Stambuł Dowiedz się od wschodzących gwiazd tureckiego esportu dlaczego ich kraj jest silnym punktem na mapie światowego gamingu.