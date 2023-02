Zalia: Jestem fanką polskiego rapu

Zalia, czyli Julia Zarzecka, na co dzień studiuje vocal performance i songwriting na BIMM Institute w Londynie. Ma już na swoim koncie występy na dużych festiwalach, rolę musicalową i dubbingową. Miała nawet okazję śpiewać z zespołem BADBADNOTGOOD, ale dopiero teraz, w wieku 22 lat, debiutuje solową płytą "kocham i tęsknię". Właśnie o niej rozmawiamy poniżej, ale nie tylko. Jest też coś dla fanów polskiego rapu.

Gdybyś miała opisać swoje życie piosenką, jakie miałoby tytuł?

Zalia: Nie wiem, czy jakiś utwór tak się nazywa, ale „always moving” albo „moving forward”.

Idziesz cały czas do przodu?

Dużo w moim życiu jest podróżowania, przemieszczania się. Zdałam sobie ostatnio sprawę, że wróciłam do Warszawy na święta, a w zasadzie nie byłam w tym mieście, bo następnego dnia pojechałam do Torunia, potem w górach, w Pradze, we Wrocławiu, znowu w Toruniu i dopiero w Warszawie. Więc ja po prostu chyba jestem skazana na wieczne życie na walizkach.

Jak mówisz „skazana”, to nie brzmi to zbyt przyjemnie. Wyrabiasz przy takim trybie życia?

Staram się. Czasami jest to trudne, dlatego bardzo doceniam dni, kiedy rzeczywiście nic nie mam do zrobienia. Staram się wtedy totalnie odłączyć od świata, poczytać, mieć trochę „slow life’u”, nic nie planować. Po prostu chcę wstać, zjeść śniadanie, zrobić gimnastykę, przejść się na spacer. To jest to, co ładuje mi baterie na taki pęd. Takie dni najczęściej zdarzają się w Londynie. Tam nikt nie może za dużo ode mnie wymagać, więc staram się z tego korzystać.

Czyli to był powód, dla którego zdecydowałaś się, mieszkając częściowo w Londynie i studiując tam songwriting, na wydanie płyty w Polsce? Londyn jest takim twoim azylem, do którego lecisz zostawiając pracę w Polsce?

Trochę tak, ale też pierwsza moja piosenka wyszła po polsku, podpisałam się z polską wytwórnią, więc myślę, że wydawanie po angielsku byłoby strzałem w kolano. I dla mnie, i dla tych piosenek, bo piosenki po angielsku nie mają takiego przebicia w Polsce i nie są tak doceniane. Myślę tu o piosenkach wykonywanych przez polskich artystów po angielsku. W Polsce pracuję, tutaj dużo się dzieje, zarabiam pieniądze, a w Londynie mieszkam z moją przyjaciółką, jestem studentką, która wychodzi na miasto, poznaje ludzi, chodzi na jam sessions, bo ma na to przestrzeń. W Polsce tej przestrzeni nie mam.

Zalia wjeżdża ze swoją debiutancką płytą "kocham i tęsknię" © Klaudia Piekarka

Wydaje się to zupełnie odwrotnym kierunkiem. Podczas, gdy artyści w Polsce starają się coraz częściej zwracać w stronę Zachodu i publiczności anglojęzycznej.

Myślę, że to jest dobre podejście na teraz. Tam jestem w takiej norce, że wszystko sobie obserwuję z boku i czekam na odpowiedni moment. To nie jest też tak, że nic tam nie zamierzam zrobić, tylko myślę, że to był bardzo dobry moment na to, żeby wydać płytę po polsku, zrobić to dobrze i tak, jak mi się podoba. Ale mam już plany idące bardziej w stronę Londynu.

Uważam, że niesamowicie ciężko jest wejść na rynek zagraniczny, będąc w Polsce. Jakbym się na to rzuciła na samym początku mojej drogi muzycznej, to wszystko poszłoby nie tak, jak bym tego chciała. Tam działa to dokładnie tak, jak w Polsce – trzeba jakoś w to środowisko wejść, poznać jak najwięcej ludzi, nawet poszukać miejscówek, gdzie chciałoby się zagrać. Albo zespołów, przed którymi mogłabym zagrać support.

A teksty lepiej ci się tworzy w jakim języku?

Po angielsku czegokolwiek nie napiszesz, to brzmi dobrze. Po prostu, dla ucha. To jest duże ułatwienie, bo jakiegokolwiek zdania nie napiszesz, nie brzmi ono cringe’owo, dziwnie. Nie ma jakiejś transakcentacji, szelestów. Pod tym względem angielski jest prostszy do pisania, ale o wiele głębsze przemyślenia i metafory jestem w stanie napisać po polsku. Mój polski jest znacznie bogatszy niż angielski. I myślę, że jeszcze bardzo, bardzo długo tak będzie. Jak mam pierwszą myśl i chcę spisać coś fajnego, co zobaczyłam na ulicy, to jest to myśl po polsku, która się już nawet układa w jakiś fragment tekstu. Mimo, że uważam, że pisanie po polsku jest dużo trudniejsze, w polskim czuję się lepiej.

Patrząc na tracklistę twojej płyty, już same tytuły utworów układają się w ciekawej kolejności.

Bardzo długo zajęło mi ustawienie jej tak, żeby była w tym jakaś myśl, historia. Żeby te numery jakoś się ze sobą splatały. Żeby nie było np. „Sceny miłosnej” i „Bezsensownie” obok siebie. Nie chciałam takiej sinusoidy. I dlatego np. „Sierpień” jest na końcu, a jest tak naprawdę pierwszym numerem, który wyszedł, który jest taką klamrą. No i z niego zaraz przeskakujemy w „Bezsensoswnie”.

A propos „Bezsensownie” – numer nagrany z Przyłucem. W różnych miejscach podkreślasz i wspominasz, że bliskie są ci rapowe klimaty.

Jestem naprawdę dużą fanką polskiego rapu. Uważam, że jest tam masa świetnych przemyśleń, masa o wiele głębszych tesktów niż w muzyce popowej. Często słucham rapu, żeby się zainspirować. Bardzo lubię wersy Otsochodzi , stare teksty Maty, Szczyla , Janka-rapowanie . Cenię też Vito Bambino i to, co robi między rapem i melorecytacją. Lubię w rapie to, że można się fajnie zaskoczyć. I jak usiądziesz i skupisz się nad danym tekstem to masz takie poczucie „wow, ale świetnie że ktoś o tym pomyślał”. A z Przyłucem automatycznie się polubiłam. Nie znaliśmy się przed „Bezsensownie”, ale „zvibe’owaliśmy” się od razu na nagraniach.

Nie ciągnęło cię, żeby spróbować zarapować jakąś swoją zwrotkę?

Bardzo lubię piosenkę Jessie Reyez „F*** Being Friends”. I właśnie ostatnio stwierdziłam, że może poszłabym w coś takiego i zrobiła podobny numer. Liznęłam już takiej melorecytacji… To nie jest stricte melorecytacja, ale np. w „Jakoś Będzie” refren jest bardzo zrytmizowany. To jest takie bardziej w stylu Jorji Smith, która też lawiruje pomiędzy śpiewaniem, trochę recytowaniem. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy coś zarapowałam, to była zwrotka Przyłuca podczas live sesji dla Radia Zet. Bardziej ją melorecytowałam, ale spodobało mi się to. To samo zrobiłam też na swoim koncercie premierowym i prawdopodobnie będę robić na kolejnych, na trasie. Chciałabym się spróbować w rapie, choć myślę że miałabym problem z tekstami. Musiałabym się przestawić, że nie mają być chwytliwe, ale musi być więcej wartości w tekście, którą sobie oprawisz jakoś fajnie rytmicznie.

A polscy raperzy są dobrymi tekściarzami?

Nie wszyscy, ale są. Część z nich już wymieniłam wcześniej. Kacperczyki też wydali bardzo fajny album z pogranicza rapu. Zapomniałabym o Taco! Uwielbiam Taco. To był pierwszy raper, którego zaczęłam słuchać. Zaczęło się wszystko od „Deszczu na betonie”, miałam wtedy jakieś 15-16 lat. To był pierwszy taki numer, potem był „Wiatr” i „Następna stacja”.

A pamiętasz pierwszy rapowy numer, który wpadł ci w ucho?

To był numer Łony „Rozmowa” . Jeden z pierwszych numerów rapowych, który mi się tak na maksa spodobał. W ogóle bardzo lubię Łonę. Nie powiedziałam o nim, ale bardzo go doceniam. Lubiłam też, kiedy byłam młodsza, O.S.T.R-a. Słuchałam wtedy też Ryfy Ri. Od tego się zaczęło.

Ja z kolei odkopałem zdaje się, że pierwszy twój featuring rapowy. Podczas jednego z programów telewizyjnych wystąpiłaś z Mezo i zaśpiewałaś „Ważne”.

Bardzo lubię Mezo. To jest świetna osoba i fajny człowiek. Bardzo mi wtedy pomógł, bo mocno stresowałam się tym występem. Zresztą wcale nie lubię mówić o programach telewizyjnych, bo nie wspominam ich dobrze, po prostu. Uważam, że nie wniosły nic do mojej drogi muzycznej, nie dostałam po nich żadnych propozycji, nie otworzyły mi się wrota muzyczne. Było to fajne doświadczenie dla młodej osoby, żeby wystąpić w telewizji, taki skok na głęboką wodę. Ale było tam tam też wiele rzeczy na nie. Jeśli chodzi o sam występ z Mezo to ten pamiętam najlepiej. Był naprawdę na luzie i to dzięki Mezo. On był totalnie fajny. Podobało mi się, że nie był gwiazdorem. Przyszedł i dopytywał, czy wszystko wiem, proponował, że przed występem sobie spróbujemy kilka razy. To było bardzo kochane i ziomalskie, mega to doceniam.

Wspomniałaś o swojej trasie, którą niedawno ogłosiłaś. Koncerty planujesz w miejscach kameralnych. Ale swoją karierę zaczynałaś od drugiej strony – duże festiwalowe sceny.

Teraz gramy koncerty, które są stricte moje, nie ma tam innych artystów i myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby zagrać mniejsze koncerty. To stworzy fajny klimat i intymną atmosferę. Bardzo to lubię, sama chodzę głównie na koncerty, które są mniejsze. Widzisz wtedy więcej, więcej odbierasz, czujesz połączenie z artystą. I na tym mi zależy. Ta płyta jest bardzo personalna, bardzo intymna, jest takim trochę moim pamiętnikiem, więc chciałabym to zachować.

Wspominasz, że ten album to jest twój pamiętnik, że czerpiesz bardzo dużo ze swoich doświadczeń i przeżyć. „Jakoś będzie” to jest utwór o Londynie.

„Jakoś będzie” jest piosenką trochę w stylu „expectations vs reality” i o tym, że przyjechałam do Londynu, nagle łapię Covida i leżę w domu. Nie ma mamy, która mi przywiezie zupę, muszę sobie radzić. Mam bilet do Polski kupiony, a leżę i jestem chora.

Każda z tych piosenek jest związana z jakimś etapem w moim życiu. „Sentymenty” to jest piosenka która też powstała jeszcze w zeszłym roku szkolnym, po tym, jak rzeczywiście zaczęłam wracać dużo do Polski, bo miałam nagrania i coś tam planowaliśmy. Wtedy zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak zawsze chodziłam do swojej ulubionej kawiarni, tak nagle nie ma tam nikogo z moich znajomych. Nawet nie pracują tam osoby, z którymi byłam na „cześć”. Moi znajomi, a to wyjechali do innych miast, a to się uczą i nie mogą wyjść, a to są w innym kraju. Potem idę do parku i na ławce, na której zawsze siedziałam po szkole w liceum, siedzą inne osoby. I zaczęłam sobie realnie zdawać sprawę z tego, że wszystko się mega zmieniło. Rzeczywiście doznałam szoku i autentycznie czuję, że trochę pogubiłam te swoje miejsca, do których zawsze chodziłam i była tam masa moich znajomych.

Tak samo „Biegnę” , utwór, który napisałam po zerwaniu, siedząc na swojej kanapie. Mam w moim pokoju taką drewnianą ścianę, na której wisi zawsze milion zdjęć. I zdałam sobie sprawę, po jakichś czterech miesiącach od zerwania, że wśród nich jest masa z tym chłopakiem. Każda z tych piosenek jest więc bardzo personalna i myślę, że dlatego one mi się nie nudzą. Po prostu śpiewając widzę te różne sytuacje ze swojego życia i czasami uśmiecham się, kiedy widzę niektóre osoby na widowni, które są połączone z tymi utworami.

A one wiedzą, że to o nich?

Część wie. Mój były chłopak wie, że „Biegnę” jest o nim i uważa, że to jest banger (śmiech). To całkiem śmieszne.

Czyli jest w tym wszystkim rapowy real talk.

Myślę, że to jest właśnie ta część. „Zaraz wracam” jest np. o moim etapie licealnym, takiego szukania siebie. Że jesteś w pierwszej liceum, a już musisz decydować, gdzie chcesz iść na studia. Musisz wybierać rozszerzenia, choć nie masz pojęcia, co chcesz robić ze swoim życiem. I z tym też się utożsamiał Meek Oh Why. „Bezsensownie” to jest piosenka o moich różnych relacjach, połączona w jedno.

Poza muzyką robiłaś już w swoim życiu wiele innych rzeczy. Od prowadzenia bloga modowego, przez występy w musicalu, po dubbingowanie postaci w serialu „Bizaardwark”, gdzie podkładałaś głos pod postać Frankie Wong. To bardzo bogate CV, a ty jesteś bardzo młodą osobą.

Szybko zaczęłam, bo poszłam do szkoły muzycznej w wieku siedmiu czy ośmiu lat, więc już wtedy zdążyłam zaliczyć skrzypce i fortepian. Potem zaczęłam śpiewać, chodzić do akademii musicalowej, tam robić musicalowe rzeczy. Następnie był dubbing i kolejne, kolejne rzeczy.

Uważam, że to bardzo dobrze się potoczyło, bo doprowadziło mnie do tego, że już w wieku 20 lat wiedziałam totalnie, co chcę robić i że jest to muzyka, śpiewanie, pisanie swoich rzeczy. Jestem taką osobą, która idzie do przodu i choć czasami zbaczam z tej drogi, jestem osobą totalnie sentymentalną i mam masę flashbacków, to cały czas idę i próbuję. Choruje totalnie na FOMO (fear of missing out), więc to jest takie moje utrapienie. Ale myślę, że to wszystko się zbiera później w masę inspiracji i przemyśleń.

Myślę, że do tego trzeba nie tylko mieć chęci, ale też pewną odwagę, żeby wyjść ze strefy swojego komfortu.

W tym akurat jestem bardzo dobra. To nie jest tak, że się nie stresuję, że nie boję się porażki, ale jestem takimi dwoma ludkami: jeden się chowa, a drugi go pcha na siłę. Dużo w moim życiu zrobiłam takich totalnych skoków na głęboką wodę, choć nie wiem, czy powinnam je robić. Ale cały czas próbuję.

A jaki był twój największy skok na głęboką wodę?

Występ z BADBADNOTGOOD. Dlatego, że dostałam od nich wiadomość tego samego dnia, co koncert i zagraliśmy go bez próby. Występ z moim ulubionym zespołem, gramy moją ulubioną piosenkę, na ogromnym festiwalu i bez jakiejkolwiek próby! Oczywiście obawiałam się, czy się nie zbłaźnię, czy im nie spie*dolę występu, ale właśnie ta druga część mnie, która jest tą nieustępliwą, pchającą wszystko do przodu, powiedziała: „Julka, teraz albo nigdy!”. Będziesz żałować do końca życia”. I to jest właśnie zdrowa część FOMO. To, że mam fear of missing out, że to się może już nigdy w życiu nie wydarzyć, więc lecimy. (śmiech)

Znalazłaś więc swoją drogę i już wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz.

Myślę, że nigdy nie będę tego wiedziała w stu procentach, bo co 10 sekund zmienia mi się, co chcę robić. Jak bym chciała śpiewać i w jaki sposób, więc myślę, że będę cały czas eksplorować. Bardzo się z tego cieszę, bo gdybym miała cały czas robić w życiu to samo, to byłoby nudno.