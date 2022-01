Są maski, jest impreza!

To akurat najprostsza z możliwych do zrobienia masek. Trzeba tylko zainwestować w ten większy kubełek, który pozwoli ci się upodobnić do światowej sławy gitarzysty, o którym przez długie lata wiedziano tylko, że chowa swoją głowę w plastiku po kurczakach. Jeśli już taki znajdziesz, musisz jeszcze zaopatrzyć się w białą maskę w stylu „Halloween 4”. Takie combo zrobi wrażenie. Jeśli jednak nie, możesz wtedy opowiedzieć trochę więcej o samym gitarzyście. Grał w końcu z takimi gigantami sceny, jak Bootsy Collins, Mike Patton, Iggy Pop czy Les Claypool z Primusa, przez cztery lata był też w składzie Guns N’ Roses. Jest też notowany na liście magazynu „Guitar World” pośród

Czy to ptak? Czy samolot? Nie, to najszybsi raperzy na świecie Szybko, szybciej, najszybciej! Oto pięć numerów z …