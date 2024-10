Zapisy na Wings for Life World Run w Poznaniu i z Aplikacją już niedługo

O co chodzi w Wings for Life World Run?

To co wyróżnia Wings for Life World Run – oprócz szczytnego celu i tego, że niezależnie od strefy czasowej, pogody, czy nawet pory roku panującej w danym miejscu, ludzie startują w nim wspólnie, dokładnie w tej samej chwili – jest jego formuła. To pierwszy bieg, w którym nie ma tradycyjnej linii mety. Zastępuje ją realny (w Biegach Flagowych) lub wirtualny Samochód Pościgowy (w Biegu z Aplikacją), który goni uczestników. Dzięki temu bieg jest naprawdę dla wszystkich – niezależnie od stopnia wytrenowania, czy sposobu poruszania się, każdy może go ukończyć. Najszybsi najdłużej pozostają na trasie i kończą jako ostatni.