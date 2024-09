Szczerze to jestem w szoku, że Tomek się tak wkręcił bo miał...jak to powiedzieć, żeby go nie urazić... "zniżkę" zajawki na deskorolkę przez kilka dobrych lat. Ostatnie 2 lata ciśnie mocno i coraz mocniej. Walczy o kolejne triki i mega mnie to cieszy jako ojca i jako kumpla skejta. Znów chodzimy razem na spoty i jeździmy z tymi samymi ziomeczkami. To bardzo miłe uczucie kiedy w emocjach już możesz przy swoim dziecku klnąć jak szewc i opowiadać rzeczy, których dzieci nie powinny raczej słyszeć (śmiech). Tomek z Red BullSkate Shots w Toruniu ma tak kozacką fotę na hydrantem, że ho ho! Szczerze zazdroszę. Był też pomysł na wspólna fotę - Tomek fs 5-0, a ja fakie na switch 5-0, ale… nie trafiliśmy z trikami w ten sam moment. Szkoda. Może za rok!

w wakacje. Sam w aucie, dużo myśli i pyk. Mamy w Toruniu Ghetto Spot, który zaprojektowaliśmy ze Skrobanem lata temu, a Miasto Toruń zrealizowało ten pomysł pod wiaduktem. Oprócz kilku imprez typu Dzień Deskorolki to nic się tam nie działo. To cyk szybki info na naszą grupę Sk8 Ustawki "Chłopaki, a może Skate Jam pod Wiadim we wrześniu? Muza, grill, czill?". Wiesz jaka była odpowiedź - ROBIMY. No i zrobiliśmy. Firmy deskorolkowe kolejny raz nas wsparły, za co bardzo dziękuję. Przy okazji wielkie H5 dla wszystkich, co pomogli, a trochę ich było. DJ Stosunkowodobry za wajb i zrobienie podkładu do kozackiej relacji video. Gracjan Kubis BDG ALL DAY sfilmował i zmontował to właśnie video. Radek Sass TRN i Dawid D Psychoanalog BDG ALL DAY robili foty - wielka piona. Paździoch BDG kręcił telefonikiem i chłopaki ze SkateCast również - piona. Maciek Dończyk BDG i Miras Lets’s Skate sędziowali - wielki szacun.

Co szykujecie na ten rok? Jakie kategorie się odbędą? Dlaczego warto do Was przyjechać?

