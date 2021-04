Red Bull Solo Q 2021

powraca w wielkim stylu. Już 19 kwietnia rozpoczną się polskie kwalifikacje, do których może zapisać się każdy, kto chce sprawdzić swoje indywidualne umiejętności. Jeśli masz w sobie nutę rywalizacji i zapał do walki na krajowej i międzynarodowej arenie, to nie możesz przegapić tego wydarzenia!

Red Bull Solo Q to seria międzynarodowych turniejów w League of Legends, zapoczątkowana w 2019 roku. W przeciwieństwie do klasycznych rozgrywek, Solo Q oferuje unikalny format oparty wyłącznie na rywalizacji indywidualnej. Tutaj nie trzeba mieć drużyny, by walczyć o nagrody! Zawody przeznaczone są dla graczy z kilkudziesięciu krajów świata i podzielone na trzy fazy: krajową, regionalną i światową, a z każdym kolejnym krokiem walka staje się coraz bardziej zażarta.