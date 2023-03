Piotr Biesiekirski zapowiada sezon MotoGP 2023

Race Week Seria Race Week czyli Tydzień Wyścigowy to zaproszenie za kulisy życia zawodników MotoGP™. Z tej strony jeszcze ich nie widzieliście!

. Nie tylko dlatego, że czeka nas aż 21 weekendów Grand Prix, a dodatkowo 21 będących wielką niewiadomą wyścigów sprinterskich, ale przede wszystkim dlatego, że po zimowych testach stawka jest bardzo, ale to bardzo ściśnięta.

"Jestem przekonany, że to będzie absolutnie genialny

Co prawda zawodnicy Ducati wydają się mieć niewielką, ale dość wyraźną przewagę, ale i oni toczyć będą pomiędzy sobą zaciętą walkę. Zacznijmy więc od samej góry. Tytułu broni Pecco Bagnaia, który świetnie odnalazł się na nowej wersji Ducati Desmosedici i był najszybszy podczas

Obaj będą jednak musieli mieć się na baczności, ponieważ ani Pecco nie jest specjalnie mocny, jeśli chodzi o pierwszej okrążenia wyścigu, ani nie są one też mocną stroną jego nowego, teamowego „kolegi”, a przecież ten aspekt będzie w tym sezonie kluczowy z uwagi na nowe wyścigi sprinterskie.

Jeśli jednak chodzi o wewnętrzny pojedynek tego duetu, to ja stawiam na… Bestię! Czy więc to oznacza, że uważam go za głównego faworyta do tytułu? Tak, ale trzeba pamiętać, że jednym z najbardziej „wybuchowych” zawodników pod względem tempa na krótkim dystansie, jest w MotoGP Hiszpan

Losy tytułu może więc rozstrzygnąć nie tyle kwestia umiejętności i czystej prędkości, co zimna głowa. W końcu Bagnaia także, choć już coraz rzadziej, popełnia niepotrzebne błędy w podbramkowych sytuacjach.

Ciekawe także, co pokaże

duże wrażenie zrobiła na mnie Aprilia, która mimo mniejszego niż Ducati zaplecza wydaje się pracować bardzo precyzyjnie. Wydaje mi się, że liderem zespołu nadal pozostanie Aleix Espargaro, który znów będzie w stanie walczyć o tytuł do samego końca i z nieco lepszym skutkiem.

. Mam wrażenie, że jego tempo jest dużo lepsze, niż pokazały to zimowe testy, ale wydaje mi się także, że to nie tyle zasługa motocykla, co samego zawodnika. Najważniejsze, że Hiszpan jest w formie i wrócił już do zdrowia po groźnym wypadku z Jerez w 2020 roku. Czy jednak będzie w stanie powalczyć o mistrzowski tytuł?

W tarapatach wydaje się być póki co także KTM, który w ostatnim czasie intensywnie szuka rozwiązań aerodynamicznych poprzez współpracę z ekipą Red Bulla w Formule 1, ale dużą zaletą tego projektu jest świetny skład zawodników.

na RC16 zaskoczą nas równie mocno, co Marc Marquez na RC213V?

ma z kolei opinię zawodnika świetnie radzącego sobie na długim dystansie, dlatego zamiast sprintów, wolałby pewnie, gdyby wyścigi MotoGP bardziej przypominały zmagania EWC. Mówiąc jednak zupełnie poważnie, Brad pokazał podczas testów dobre tempo kwalifikacyjne, a to właśnie ono było dla KTM-a dużym problemem rok temu. Może więc Binder, Miller lub

Wielką niewiadomą jest z kolei Yamaha, która miała podczas testów spore problemy, ale w Portugalii dokonała małego przełomu. Mam wrażenie, że Fabio Quartararo potrzebuje już tylko niewielkich zmian w swojej M1-ce, aby znów poczuć się równie komfortowo, co w mistrzowskim sezonie 2021. Trzymam kciuki, aby tak się właśnie stało, bo przecież nikt nie chce oglądać na czele stawki walki o Puchar Ducati.

