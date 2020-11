Z drugiej strony obiektywu: fotograf Red Bull Cliff Diving, Dean Treml

Fotografowanie Red Bull Cliff Diving niesie ze sobą pewne wyzwania. Przyznaję, że podróżujemy w fotogeniczne miejsca, gdzie otoczenie robi sporo roboty przy kreowaniu imponujących klatek. Ale nawet pomimo tego, niekiedy można mieć trudności.

Robienie zdjęć w miejskim otoczeniu jest dość proste – zwykle jest płasko, a jeśli trzeba dostać się wyżej pomagają schody lub winda. Łatwizna. Ale nawet w takich sytuacjach, żeby dostać się z jednego miejsca w drugie musimy przemieszczać się pomiędzy dziesiątkami tysięcy ludzi uważając, żeby nie dostać bagietką w oko (jak w La Rochelle), albo czekając w nieskończoność u drzwi latarni morskiej nim umówiona wcześniej osoba skończy jedzony bez pośpiechu lunch i przyjdzie otworzyć drzwi… zut alors!

Bostoński Instytut Sztuki Współczesnej prezentuje się bardzo okazale , ale nie wpuszczono nas na położony obok, zwykle pusty, parking należący do restauracji. Była tam ochrona, która miała egzekwować brak stosownego pozwolenia. Ale wpuszczali klientów. Możliwe więc okazało się pójście tam, zajęcie miejsca na balkonie i robienie zdjęć podczas popijania piwa – oczywiście w celach służbowych. Same trudności…

Skoro już jesteśmy przy USA, przed zawodami w Bostonie w 2013 roku, mieliśmy Orlando (Duque’a) skaczącego z helikoptera na tle Statuy Wolności. To wymagało pobudki o 4:00 rano aby wszystko przygotować, dostać się na łódź, a następnie w wyznaczone miejsce i skoordynować działania pod zdjęcie, które musiało być wykonane we wczesno porannym oknie czasowym, kiedy to mieliśmy akwen dla siebie.

Możliwy był tylko jeden skok, więc ja strzelałem zbliżenia, a inny fotograf, Brian Nevins, robił szersze kadry z obiektywem 70-200mm. Byliśmy na łodzi. Helikopter zawisł pomiędzy nami a Statuą Wolności. W komunikacji radiowej ustalono serię potwierdzeń, podczas której każdy musiał dać znak gotowości. Zanim nastąpił właściwy skok, musieliśmy zabezpieczyć stronę wizualną - musieliśmy mieć pewność, że ani łódź, ani helikopter nie będą się ruszać i sfotografujemy wszystko bezstresowo.

Dwie ikony na jednym zdjęciu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Oczywiście jedyną rzeczą, która nie ruszała się w kadrze była Statua. Helikopter zbliżał się w kierunku łodzi, ta zaczęła dryfować w lewo, a my biegaliśmy po pokładzie starając się wykonać zdjęcia. Koniec końców nie mogłem już iść dalej bez ewentualnego skąpania się w wodzie i wtedy nastąpił skok, podczas którego Orlando znalazł się dużo dalej w prawo, niż sądziliśmy – bezpośrednio nad Statuą.

Ponieważ helikopter za bardzo zbliżył się do nas, pierwsza część skoku nastąpiła o wiele za wysoko, przez co wyszło mi tylko jedno sensowne ujęcie. W tym czasie Brian, który wykonywał zdjęcie sekwencyjne musiał rozjechać kadr od około 120 mm, do 70 - mimo tego i tak kompletnie ucinając helikopter. No i co zrobisz… ?

Orlando, Orlando, Orlando i jeszcze kilku takich samych Orlando © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

Kolejną misją była wyprawa do Japonii w 2016 roku – również z Orlando (chyba prześladuje go pech). Mieliśmy zrobić naprędce wymyślone specjalnie dla niego ujęcie skoku ze skał na tle majestatycznej góry Fuji. Brzmiało świetnie! Dzień wcześniej złapaliśmy dwa krajowe loty z Shirahamy do Tokio, gdzie przenocowaliśmy. Wczesnym rankiem czekała nas czterogodzinna wyprawa na miejsce. Jedyną rzeczą, która była dla nas absolutnie jasna już podczas jazdy, było to, że góra Fuji totalnie zniknęła w chmurach.

Czekaliśmy tam trzy godziny i w międzyczasie zaczęliśmy dostawać głupawki, aż w końcu objawił nam się ledwo widoczny obrys góry. Orlando wyszedł i skoczył, a ja sfotografowałem to z plaży 400-ką. Wrócił, a my spędziliśmy tam jeszcze godzinę. Jednak góra znów zniknęła. Mając tylko jedno zdjęcie odpuściliśmy i zaczęliśmy długą drogę powrotną do Shirahamy. Choć nie tak jak to sobie wyobrażaliśmy, wyszło OK.

Duque pokłonił się górze Fuji w powietrzu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

To, co nam nie wyszło, to skok Davida Colturi z paralotni w Szwajcarii. Cóż, kiedy to mówię, zdjęcia wyglądają malowniczo, ale ich wykonanie było o wiele trudniejsze niż zakładaliśmy. David przybył do Sisikon w 2018 roku po próbach i treningu z ekipą przygotowaną na specyfikę skoku do Vierwaldstaettersee spod kawałka nylonu pilotowanego przez wielokrotnego zwycięzcę Red Bull X-Alps, Christiana 'Chrigela' Maurera.

Skok do wody z paralotni

Ta sesja zdjęciowa miała wszystkie cechy pomysłu kogoś, kto nie jest fotografem. Poruszający się paralotniarz, dowożący skoczka w jedynie przybliżone miejsce, na przybliżonej wysokości, w precyzyjnie określonym czasie, kiedy to statek parowy będzie przepływał w pobliżu, a zdjęcie będzie wykonywane z innej, poruszającej się łodzi. Aha! I nie zapominajmy, że na fotografii miała się znaleźć jeszcze ta mała, zabytkowa kapliczka.

Nie trzeba mówić, jak wiele rzeczy nie poszło tak, jak tego oczekiwaliśmy. Zaczynając od trudnej do oceny wysokości, na której David widział, czy też czuł, że może oddać skok, czego efektem było kilka twardych lądowań, po częściej dryfującą niż stojącą w miejscu łódź, która na domiar złego w komiczny sposób wchodziła na kolizyjną ze statkiem parowym.

Kiedy wszystko udaje się połączyć we właściwym momencie © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Udało się wykonać trzy skoki w cztery godziny. Najwyższe uznanie należy się wszystkim za to, że udało się uzyskać jakikolwiek rezultat, gdy w grę wchodziło tak wiele czynników. Okazało się, że David doznał wtedy pęknięcia śledziony, ale szczęśliwie szybko wrócił do formy i dalej skacze do wody z 27 metrów, tak wspominając to doświadczenie:

„Kocham przesuwać granice i przygotowywać się do rzeczy, których nikt nigdy wcześniej nie robił. To było świetne doświadczenie, przez kilka miesięcy móc pracować nad tym wyjątkowym projektem, który łączy cliff diving i paralotniarstwo, a potem z pomocą całego zespołu móc wykonać ten skok”.

Dumny Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Jego niezwykle cierpliwa dziewczyna powiedziała wtedy, że z nim zerwie, jeśli kiedykolwiek jeszcze raz podejmie się podobnego wyczynu. Jego organy wewnętrzne też pewnie miały coś do powiedzenia. Często zaznaczamy, że cliff diving to dość niebezpieczna dyscyplina i nawet pomimo środków ostrożności oraz profesjonalistów zabezpieczających skoki do wody, pewne ryzyko zawsze istnieje.

Gary Hunt majestatycznie rozpościera ręce © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Podczas gdy techniczny aspekt często prowadzi do różnych problemów, potrafi ich nastręczyć nawet prosty klif. Korsyka 2012. Pewien występ skalny zaimponował grupie skoczków, z którymi tam byłem. Szukaliśmy sposobu, aby uchwycić średniowieczne zabudowania Bonifacio będące zwieńczeniem urwiska i skoczka w akcji. Zależało nam na tym, a miejsce odbywających się następnego dnia zawodów nie dawało takiej możliwości.

Jak możecie zobaczyć na kolejnych ujęciach, choć na finalnym zdjęciu Gary Hunt prezentuje się dostojnie i spokojnie, rzeczywistość, która do tego momentu doprowadziła była mniej poważna. Widać, jak skoczkowie pomagali sobie nawzajem z uśmiechem na twarzach.

Do skoku doszło wysiłkiem całego zespołu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Uśmiechy i poczucie humoru są czymś, czego nie musisz wymuszać na cliff diverach. Ostatnie ujęcie z windą w hotelu w Dallas zostało wykonane w 2018 roku. Miałem szalony pomysł, do którego potrzebowałem tylko szalonych skoczków. Na szczęście miałem ich pod dostatkiem! Rhiannan Iffland i Michal Navratil byli szczęśliwcami, którzy mogli pojeździć windą w górę i na dół w strojach kąpielowych.

Mieliśmy tylko kilka minut pomiędzy innymi obowiązkami i choć wolelibyśmy w tej windzie widzieć więcej biznesmenów, koniec końców to właśnie fakt, że szybko mogę realizować zdjęcia takie ja to, jest powodem, dla którego tak bardzo uwielbiam fotografować ten sport i zawodników, którzy go uprawiają.