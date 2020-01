5 prostych ćwiczeń dla narciarzy, które można wykonywać w domu

Lekki

to naprawdę dobry pomysł – można biegać, chodzić, a nawet zrezygnować z windy na rzecz schodów. Wszystko to przyczyni się do lepszej formy już od pierwszego dnia po przyjeździe do wybranego przez nas centrum zimowego szaleństwa. Jest też kilka naprawdę łatwych do wykonania ćwiczeń, które pomogą ci wzmocnić całe ciało. Oczywiście warto skoncentrować się na mięśniach czworogłowych, pośladkach i łydkach, ale silny tułów też jest bardzo istotny. Efekty mogą cię zadziwić. Gdy twoi znajomi będą narzekali na piekący ból w udach i błagali o przerwę w jeździe, dla ciebie będzie to ostatnia rzecz, na jaką będziesz mieć ochotę.