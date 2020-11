Zobacz też: Najlepsze filmy snowboardowe na Red Bull TV

Podstawowe parametry - zdaj się na eksperta!

Sprzęt snowboardowy to konkretna inwestycja. Na nowej desce pojeździsz prawdopodobnie kilka sezonów, więc warto rozważnie podejść do zakupu. Twój pierwszy snowboard nie może być bardzo twardy, ponieważ utrudni to naukę manewrów i skręcania. Nie szukaj też desek, które są bardzo miękkie, bo jeśli zaczniesz robić progres, to sprzęt bardzo szybko przestanie spełniać Twoje oczekiwania. Nie szalej też z długością. O ile dłuższa deska jest bardziej stabilna przy dużych prędkościach, o tyle w przypadku płaskich stoków (które w Polsce przeważają) i niewielkich prędkości, staje się po prostu niewygodna.

W prawie każdym sklepie ze sprzętem zimowym sprzedawcy są przeszkoleni z doboru sprzętu do klientów, a wielu profesjonalnych serwisantów używa do tego specjalnych programów komputerowych, które na bazie wzrostu, wagi i stopnia zaawansowania wyliczają jaki rozmiar deski będzie najlepszy dla danej osoby. W przypadku takiej inwestycji zdecydowanie warto zdać się na radę prawdziwego eksperta. Zasada “Jak sięga do brody to jest OK” nie zawsze się sprawdza.

Protip: Jeśli wybierzesz się do sklepu w poszukiwaniu wymarzonej dechy pamiętaj, że szczerość popłaca. To nie konto na Tinderze, więc w przypadku wagi i wzrostu, możesz być w stu procentach szczery.

Stok, snowpark, czy jazda w puchu?

Żeby kupić odpowiednią deskę snowboardową, trzeba się zastanowić do czego będziemy jej używać. Oczywiście, w każdym sklepie znajdziemy mnóstwo uniwersalnych desek, które sprawdzą się prawie w każdych warunkach, ale jak to mówią, “Jeśli coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego.”

Zadaj sobie pytanie: “Jak i gdzie będę jeździł na mojej desce?” Poniżej przedstawiamy kilka głównych nurtów snowboardingu, które wymagają odpowiedniego sprzętu.

Klasyczna jazda po stoku - Chyba nie ma na świecie osoby, która odmówiłaby wypadu na poranny sztruksik. Jazda na idealnie przygotowanym stoku to niesamowita frajda i doskonały sposób na rozwijanie swojej techniki. Wiemy, że każdy chciałby latać na parku już po pierwszym dniu spędzonym na desce, ale naszym zdaniem, kilka dni spędzonych na luźnej jeździe, jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

Snowpark/Street/Jibb - Skakanie hop, zabawa na half-pipe’ie czy katowanie rurek, to coś co lubimy najbardziej! Wspólne sesje z ziomkami, zbijanie piątek, a później apresik do białego rana. Podobno to właśnie po to wynaleziono snowboarding!

Puch - Powderowy zawrót głowy trwa w najlepsze. Coraz więkksza rzesza snowboardzistów decyduje się na porzucenie idealnie wygładzonych stoków i obleganych przez riderów snowparków i kieruje się w wysokie partie gór w poszukiwaniu, świeżego, białego puchu . Coraz modniejsze stają się również tak zwane “splitboardy”, czyli składane z dwóch części deski, na których można podchodzić jak na nartach skitourowych.

“Twin Tip” czy “Directional”?

Innymi słowy - deska kierunkowa, czy symetryczna? To oczywiście zależy od tego, co na tej desce planujesz robić. Twin Tip to rozwiązanie, które sprawdza się przy wszystkich formach zabawy na stokach, parkach i jibbach. Jest bardziej uniwersalny niż deska typu directional, więc zdecydowanie polecamy go początkującym snowboardzistom i snowboardzistkom. Deski kierunkowe dużo lepiej sprawdzają się natomiast na puchu i w przypadku szybkiej jazdy np. przy startach w zawodach w snowboardzie alpejskim.

Używana czy nowa?

Pewnie się powtórzymy, ale prawda jest taka, że znów zależy to tylko od Ciebie (i zasobności Twojego portfela). Naszym zdaniem warto się jednak zastanowić jak dużo czasu jesteś w stanie REALNIE poświęcić swojej snowboardowej pasji. Jeśli planujesz spędzić w górach tylko kilka dni w roku, to używany sprzęt powinien w zupełności Ci wystarczyć. Jeśli jednak “połknąłeś bakcyla” i poza atakiem na polskie stoki planujesz zagraniczne eskapady, to pewnie warto dorzucić kilka stówek i wyposażyć się w nową dechę...