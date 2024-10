Ponad chmurami: Zion Wright wzbija się w powietrze nad Nowym Jorkiem

Atiba Jefferson: Relacja skejta i fotografa jest naprawdę wyjątkowa. Oboje dążymy do osiągnięcia tego samego celu.

Zion Wright: Aby uchwycić ten właściwy moment.

Atiba Jefferson: Uchwyć go i zrobić świetne zdjęcie.

Zion Wright: Kiedy to się dzieje, nie trzeba nawet wiele o tym mówić.

Atiba Jefferson: Ale rzecz w tym, że ja potrzebuję Ziona bardziej niż on mnie. Choć to wysiłek zespołowy, on naprawdę robi wszystko, co najważniejsze. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że musi odjechać trik, żeby fotografia była użyteczna. Nie używamy [zdjęć] sztuczek, które się nie udały. A gdyby po prostu pozował, to nie byłoby to nic specjalnego.

Zion Wright: To jest autentyczne.

Atiba Jefferson: Oboje będziemy świętować jego zwycięstwo.