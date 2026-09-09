Złap puszkę i zgarnij bonus do EA SPORTS FC 27!

Premiera EA SPORTS FC 27 zbliża się wielkimi krokami, więc czas jak najlepiej przygotować się na start nowej odsłony serii.

Pomóc w tym mogą nowe puszki Red Bulla z limitowanej edycji Red Bull Wings Cup. Pod ich zawleczkami znajdziecie kody, które będzie można wymienić na dodatkową zawartość do wykorzystania w grze.

Mechanizm całej akcji jest bardzo prosty. Na zawleczkach puszek Red Bull Wings Cup znajdują się unikalne, ośmiocyfrowe kody. Po zakupie napoju wystarczy zalogować się na konto EA używane do gry w EA SPORTS FC 27, a następnie wpisać kod na przygotowanej przez Electronic Arts stronie.

Co można dostać za kod z puszki?

Każdy prawidłowo wykorzystany kod odblokowuje zestaw nagród przeznaczonych do EA SPORTS FC 27. W jego skład wchodzą:

karta zawodnika na wypożyczenie na 7 meczów,

250 punktów sezonowych,

2x zestawy Red Bull Wings Cup

Nagrody po udanym wykorzystaniu kodu pojawią się w Ultimate Team. Należy też pamiętać, że jeden kod można wykorzystać tylko raz, a na jednym koncie EA obowiązuje limit czterech kodów.

Same kody można realizować od 1 września 2026 roku aż do 27 sierpnia 2027 roku.