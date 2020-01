8 złych nawyków rowerowych, których musisz się pozbyć w 2020 roku

Gdy zaczynamy swoją przygodę z rowerową grawitacją, złe nawyki to tak naprawdę wszystko co mamy. Każdy kolejny trening, kolejna wyprawa, obejrzany w internecie poradnik, czy przeczytany artykuł sprawia, że stajemy się bardziej świadomi popełnianych błędów. Uczymy się jak jeździć szybciej i bezpieczniej, jak zachowywać się na trasach i serwisować swój rower.

1. Stanie na środku trasy

2. Zapominanie o regularnym serwisie roweru

3. Wypychanie roweru na szczyt trasy (dotyczy zwłaszcza użytkowników rowerów enduro)

4. Zapominanie o rowerowym przywitaniu

Nigdzie nie ma takiego klimatu jak w środowisku rowerowym. Ludzie są uśmiechnięci i zawsze znajdzie się ktoś, z kim można pogadać. Starzy wyjadacze doskonale zdają sobie z tego sprawę, jednak dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rowerem może to być nowość. Nie bądź tym jednym riderem, który "nigdy nie odpowiada na cześć". Dobre maniery to absolutna podstawa. (Szczególnie w lesie!)

5. Hamowanie w bandach

6. Jazda bez kasku