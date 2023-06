Parkourowy zlot w sercu Wrocławia – wszystko o Keep Flowin’

. Teraz sam stworzył rywalizację, która będzie łączyć parkourową społeczność - z jednoczesnymi warsztatami, integracją i prawdopodobnie niezłym show dla mieszkańców Wrocławia, którzy freerunnerów spotkają na trasie swoich weekendowych spacerów. Oto wszystko co musicie wiedzieć na temat drugiej edycji (a pierwszej ulicznej) zawodów Keep Flowin’. Co, gdzie, kiedy – wyjaśnia Krystian.

W całym Wrocławiu! To streetowy evencik. W duchu naszych spotkań, zwykle wygląda to tak, że banda ziomali buja się po mieście i skacze na różnych miejscówkach. Na pozór właśnie tak to będzie wyglądało, ale wszyscy będą miedzy sobą rywalizowali o zwycięstwo w Street Challenge.

W całym Wrocławiu! To streetowy evencik. W duchu naszych spotkań, zwykle wygląda to tak, że banda ziomali buja się po mieście i skacze na różnych miejscówkach. Na pozór właśnie tak to będzie wyglądało, ale wszyscy będą miedzy sobą rywalizowali o zwycięstwo w Street Challenge.

W całym Wrocławiu! To streetowy evencik. W duchu naszych spotkań, zwykle wygląda to tak, że banda ziomali buja się po mieście i skacze na różnych miejscówkach. Na pozór właśnie tak to będzie wyglądało, ale wszyscy będą miedzy sobą rywalizowali o zwycięstwo w Street Challenge.

Format zawodów obejmuje sześć wyzwań na street’cie. Znalazłem sześć fajnych miejscówek we Wrocławiu, gdzie zmieści się dużo osób. Wymyśliłem sześć wyzwań, które ludzie muszą zrobić i wpleść na początku, w środku lub na końcu swojej akcji. Akcję trzeba nagrać. Poza tym wszyscy mają dowolność w tym co i jak grubego będą robić oraz w jaki sposób zaprezentują swoją stylówkę. Na wspólnym noclegu odpalimy projektor i będziemy oglądać akcje ze wszystkich sześciu spotów. Zrobimy głosowanie. Tutaj to społeczność parkourowa będzie wybierać osobę, która zrobiła najlepszą akcję.

Format zawodów obejmuje sześć wyzwań na street’cie. Znalazłem sześć fajnych miejscówek we Wrocławiu, gdzie zmieści się dużo osób. Wymyśliłem sześć wyzwań, które ludzie muszą zrobić i wpleść na początku, w środku lub na końcu swojej akcji. Akcję trzeba nagrać. Poza tym wszyscy mają dowolność w tym co i jak grubego będą robić oraz w jaki sposób zaprezentują swoją stylówkę. Na wspólnym noclegu odpalimy projektor i będziemy oglądać akcje ze wszystkich sześciu spotów. Zrobimy głosowanie. Tutaj to społeczność parkourowa będzie wybierać osobę, która zrobiła najlepszą akcję.

Format zawodów obejmuje sześć wyzwań na street’cie. Znalazłem sześć fajnych miejscówek we Wrocławiu, gdzie zmieści się dużo osób. Wymyśliłem sześć wyzwań, które ludzie muszą zrobić i wpleść na początku, w środku lub na końcu swojej akcji. Akcję trzeba nagrać. Poza tym wszyscy mają dowolność w tym co i jak grubego będą robić oraz w jaki sposób zaprezentują swoją stylówkę. Na wspólnym noclegu odpalimy projektor i będziemy oglądać akcje ze wszystkich sześciu spotów. Zrobimy głosowanie. Tutaj to społeczność parkourowa będzie wybierać osobę, która zrobiła najlepszą akcję.

, który w refrenie rapuje „The real shit just keeps flowing”. Tak mi się spodobało to „keep flowin’”, że postanowiłem zrobić kiedyś event o tej nazwie. Pierwsza edycja odbyła się w 2020, w formacie online - z głosowaniem na moim Instagramie. Ale zawsze chciałem zrobić event na żywo, który byłby inny niż wszystkie, nastawiony bardziej na naszą społeczność parkourową. Tak wpadłem na wyzwania na street’cie. Początkowo miał wygrywać ten kto pierwszy wykona jakieś trudne wyzwanie. Jednak to rodziłoby długie kolejki na spotach i zbyt duży nacisk na rywalizację. Dlatego połączyłem format Red Bull Art of Motion, gdzie trzeba przebiec z punktu A do B i pokazać swój styl, trudne tricki ale i płynna trasę, z formatem konkurencji „skill” jaka odbywa się na różnych eventach, gdzie jest przed nami postawiony challenge i trzeba go zrobić. Nie chciałem aby nacisk na rywalizację był zbyt wielki. To ma być event, podczas którego społeczność będzie się mogła spotkać i dobrze pobawić. Dlatego ocenę i wybór zwycięzcy pozostawiłem samym uczestnikom zlotu.

W pierwszej edycji, w 2020 roku wygrał Kamil Półtorak, a na drugim miejscu był Oskar Opatowski. Obie „przelewki” były mega dobre. Kamil boryka się jednak z kontuzją, więc raczej go nie będzie. Z kolei Oskar jest dużym faworytem na wygranie większości z tych challenge’ów, tak samo jak wcześniej wspomniany niestandardowy Kacper Kośmider. On też jest moim faworytem. No i będzie też Konrad Kapek, którego charakteryzują bardzo duże skoki i bardzo mocne nogi. Drugiej takiej osoby na naszej scenie parkourowej na pewno nie ma, a gdyby porównywać go do zawodników ze sceny światowej, to można powiedzieć, że lubi przyjmować takie skoki jak Dom Tomato (