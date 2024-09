Tytuł Zmarzlika, podium „Magica”, a do tego jeszcze Lambert!

Klątwę Vojens przerwał Maciej Janowski. W czwartym swoim podejściu do SGP na tym torze, „Magic” pierwszy raz awansował do półfinałów. Poszedł za ciosem i skończył zawody na podium. Janowski, który jest w tym sezonie rezerwowym cyklu, wskoczył na pudło pierwszy raz od blisko dwóch lat – wcześniej dokonał tego w szwedzkiej Malilli. To już 27. podium Janowskiego w SGP!

„Bardzo się cieszę, to był dobry dzień i dobry turniej. Myślę, że polscy kibice mogą być zadowoleni. Dwóch reprezentantów na podium – ja taki wynik brałbym w ciemno przed zawodami. Fajnie, tym bardziej, że wcześniej nie szło mi zbyt dobrze na tym torze i zawsze brakowało czegoś, żeby nie kończyć zawodów po fazie zasadniczej. Tym razem wszystko układało się naprawdę dobrze i mam nadzieję, że będzie to dobry prognostyk przed najważniejszymi imprezami roku” – powiedział Janowski.

