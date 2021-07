Maciej Janowski wicemistrzem Polski! Mistrzem mistrz świata!

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski 2021 już za nami. Rozstrzygnięcia, do jakich doszło w niedzielę w Lesznie, mają znaczny wpływ na tabelę medalistów wszech czasów. Po pierwsze – po zdobyciu trzech brązowych medali, upragnione złoto krajowe wywalczył w końcu dwukrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Po drugie – srebro Macieja Janowskiego jest już jego siódmym medalem w rywalizacji o mistrzostwo krajowe. Po trzecie – swój 8. medal dołożył do kolekcji Janusz Kołodziej i tylko wielki Tomasz Gollob ma w historii więcej krążków IMP, niż on.