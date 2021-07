Zmiany w HONORIS. Dwaj nowi zawodnicy

Z całą pewnością ostatnie miesiące są dla kibiców ekipy HONORIS budujące. Po nie najlepszych chwilach drużyna wyszła w końcu na prostą, stając się jedną z najlepszych formacji w Polsce. Organizacja nie zamierza spoczywać na laurach i wciąż dba o rozwój. Najlepszym dowodem na to jest zakontraktowanie Sebastiana "fr3nd" Kuśmierza .

Młody, 19-letni snajper oceniany jest jako jedna z najjaśniej wschodzących gwiazd na polskiej scenie CS:GO . Kuśmierz dotychczas występował w zespole Pompa Team, odnosząc spore sukcesy. Krążyły plotki o tym, że zawodnik może trafić do Wisły All In! Games Kraków, jednak ostatecznie jego podpis znalazł się pod kontraktem z Honoris.

Co ciekawe, dla "fr3nda" nie będzie to pierwszy występ dla HONORIS. Całkiem niedawno Kuśmierz rywalizował u boku nowych kolegów podczas rozgrywek Spring Sweet Spring 3 Regionals. Te doświadczenie mogło okazać się kluczowe przy kontraktowaniu młodego zawodnika.

- Niewątpliwie wspólne granie ze mną w roli stand-in’a było jednym z najważniejszych czynników, które zaważyły na podjętej przeze mnie decyzji. TaZ i NEO to legendy, które wszyscy znają i z którymi zawsze chcesz grać, ale to ich pomysł na funkcjonowanie zespołu a także wizja rozwoju projektu HONORIS były dla mnie kluczowe. Jestem pewien, że ze mną w składzie będziemy razem sięgali po wiele trofeów - powiedział "fr3nd".

Jak poinformowała organizacja Honoris, zatrudnienie "fr3nda" było efektem rozmów biznesowych z Pompą Team. Długie rozmowy pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonujących porozumień, które zakończyły się definitywnym transferem.

- Transfer zawodnika to zawsze trudny temat dla wszystkich zainteresowanych stron. Sporo czasu zajęło nam osiągnięcie porozumienia, ale to naturalne w takim procesie - w końcu mówimy tu o pogodzeniu interesów kupującego i sprzedającego. Cieszy mnie fakt, że razem z zarządem Pompy wypracowaliśmy sukces tej transakcji - dziękujemy za profesjonalne podejście i elastyczność biznesową - podsumował proces negocjacji Filip "NEO" Kubski.

O transferze "fr3nda" wypowiedział się również Wiktor "TaZ" Wojtas. - HONORIS to organizacja, która od samego początku chce rozwijać talenty polskiej sceny esportowej, dzięki którym można wygrywać i spełniać ambicje naszego projektu. Angaż ‘fr3nda’ idealnie wpasowuje się zarówno w wizję sportowego rozwoju drużyny jak i misję wspierania młodych zawodników. Sebastian ma spore doświadczenia jak na swój wiek i z pewnością dzięki temu będzie mu łatwiej realizować powierzone zadania, niemniej jestem pewien, że w HONORIS otrzyma najlepszą lekcję esportu, dzięki której On jak i cała drużyna wejdzie na wyższy poziom - stwierdził "TaZ".

Jak się okazało, to nie jedyny transfer HONORIS. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, by drużyna ogłosiła kolejny nowy nabytek. Został nim Mikołaj "mouz" Karolewski . Jest to gracz znany na polskiej scenie. W przeszłości wielokrotnie podnosił on trofeum największych polskich zmagań, będąc częścią czołowych polskich organizacji. Ostatnio 25-latek grał w Pompie Team .

- Zdaję sobie sprawę z trudności i wyzwań, jakie towarzyszom takim projektom. Tym bardziej jestem pod wrażeniem determinacji, którą pokazują zarówno na serwerze, jak i poza nim. Dołączam do drużyny, która stawia sobie wysokie cele. Wiąże się to ze sporą presją, ale doskonale znam to uczucie – tak nową ścieżkę w karierze skomentował "mouz".

Jeśli chodzi o Karolewskiego, to dobrze zna go Wiktor "TaZ" Wojtas. Panowie mieli okazję grać ze sobą prawie dwa lata. To właśnie z TaZem "mouz" sięgnął po największy sukces w karierze, podnosząc puchar DreamHack Open Montreal w 2018 roku. Znajomość na pewno pomogła Wojtasowi podjąć decyzję o zatrudnieniu zawodnika.

- Znamy się z Mikołajem od wielu lat. Gdy wyraził on zainteresowanie dołączeniem do HONORIS, nie potrzebowałem oglądać jego dem. Doskonale wiem, jaki ma styl gry i jakie są jego mocne strony, które bardzo przydadzą się w naszej grze. Dodatkowo jego wszechstronność i opanowanie są atutami nie do przecenienia – w oficjalnym komunikacie stwierdził "TaZ".

Przypomnijmy, że niedawno oficjalnym członkiem sztabu szkoleniowego został Szymon "Nodsury" Kościelniak. Tym samym drużyna jest już w komplecie. Pozostaje czekać na jej pierwsze spotkania w nowym składzie, by zobaczyć, czy zmiany zostały trafnie przeprowadzone.

