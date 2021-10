Znamy hymn Worlds 2021. Animacja robi wrażenie

Jak co roku, gdy wielkimi krokami zbliżają się Worldsy, Riot prezentuje piosenkę mistrzostw. W przeszłości za stworzenie takich utworów odpowiedzialni byli m.in. Imagine Dragons (2014, “Warriors”), Nicki Taylor (2015, “Worlds Collide”) czy Zedd (2016, “Ignite”). Jak dotąd jedyną wokalistką, która dwukrotnie odpowiadała za wykonanie hymnu Worldsów pozostaje Chrissy Costanza (2017, “Legends Never Die” oraz 2019, “Phoenix”).

W tym roku do tego zaszczytnego grona dołączy zespół PVRIS, który tworzy wokalistka Lyndsey Gunnulfsen oraz basista Brian MacDonald. Wykonali oni utwór “Burn It All Down”, który przesłuchać można poniżej.

