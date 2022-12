Zimno? To włącz ten gorący dokument o afrykańskich tancerzach

Afryka, Nigeria. To tu niesamowici ludzie w fascynujący sposób rozwijają swoje taneczne pasje, które potem inspirują tancerzy na innych kontynentach. Każdemu życzymy, by miał kiedyś okazję zobaczyć to na własne oczy, bo energia, która wytwarza się wśród tańczących, tam na miejscu, jest porywająca. Spróbowali ją uchwycić autorzy filmu dokumentalnego „(Un)credited - The Story of Afro Dance”, który możesz już obejrzeć w Red Bull TV.