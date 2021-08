Zobacz, jak 70 b-boyów biło rekord świata

Holandia to oczywiście nie tylko wiatraki, ale przyznajmy: jest ich tam naprawdę dużo. Zwłaszcza w Kinderdjik, w mieście na południu kraju, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowe miejsce i jego sceneria posłużyły w 2017 roku jako tło do bicia… rekordu świata we wspólnym wykonaniu przez 70 b-boyów efektownego ruchu, zwanego w oryginale windmill.