Zobacz zdjęcia z polskiej edycji Red Bull Stroma Ulica

Deskorolka
Wydarzenie, które możecie znać chociażby z Czech, zawitało na polskie podwórko. Red Bull Stroma Ulica odbyło się w miniony weekend na warszawskiej Agrykoli. Uczestnicy i uczestniczka (piątka dla Ciebie Oliwia!) próbowali swoich sił na specjalnie przygotowanych przeszkodach ustawionych na downhillu. Zobaczcie, jak odnaleźli się w tej formule.
Całość sędziowały trzy legendy ze świata deskorolki - Tomek Kotrych, Gutek Szymański i Kuba Perzyna. Warto dodać, że sędziowie uznawali przejazd kwalifikacyjny, gdy zostały zaliczone chociaż dwie przeszkody. Ze wszystkich uczestników wybrali najlepszą dziesiątkę, która zmierzyła się w finale na specjalnie przygotowanej przyczepie posiadającej krótki najazd, murek oraz rurę. Najlepsi okazali się:
Mężczyźni: 1. Filip Szalak, 2. Dima Tishenko, 3. Jean Semaan.
Kobiety: 1. Oliwia Krupińska.