Zobacz zdjęcia z polskiej edycji Red Bull Stroma Ulica

Wydarzenie, które możecie znać chociażby

, zawitało na polskie podwórko.

Red Bull Stroma Ulica

odbyło się w miniony weekend na warszawskiej Agrykoli. Uczestnicy i uczestniczka (piątka dla Ciebie Oliwia!) próbowali swoich sił na specjalnie przygotowanych przeszkodach ustawionych na downhillu. Zobaczcie, jak odnaleźli się w tej formule.