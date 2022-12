Zuza Bone: „Deskorolka, moja przyszłość”

Zuza Bone: Tę historię opowiadałam już nieraz, ale lubię to wspominać. Jak byłam w trzeciej klasie podstawówki to mieliśmy na angielskim zadania z „can i can’t”. Jedyny sport do którego mogłam przypisać can’t to był skateboarding, więc zagadałam z tatą, ogarnęliśmy pierwszą deskę no i mi się spodobało. Na osiedlu miałam kilku kolegów, z którymi śmigałam, ale z czasem wszyscy stracili "zajawę" - oprócz mnie. Miałam duże szczęście, że w tak młodym wieku znalazłam coś, co mnie tak zafascynowało. Im więcej czasu spędzałam na desce, tym bardziej mnie do tego ciągnęło. Wiedziałam, że to jest dla mnie coś stałego, coś do czego zawsze mogę uciec, kiedy mam gorszy dzień. Poznałam ogromne grono świetnych ludzi, których nie spotkałabym gdyby nie deskorolka. Później zaczęły pojawiać się sukcesy, kadra Polski i bardzo dużo wyjazdów. Te wyjazdy to coś, na co czekam z niecierpliwością i uwielbiam jeździć na desce w nowych miastach, których pewnie nie miałabym okazji odwiedzać tak często, gdyby nie deska.