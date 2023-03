Zuza Bone podsumowuje bardzo intensywny 2022 rok

Mistrzostwa świata w Szardży były moim drugim występem na zawodach tej rangi. Te wydarzenia są czymś kompletnie innym niż jakiekolwiek zawody, na których byłam. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, widać że zawodnicy podchodzą do rywalizacji bardziej poważnie. Mimo wszystko zachowany jest duch tej ulicznej deskorolki, skejci zawsze będą skejtami. Uwielbiam oglądać damską kategorię, w której z roku na rok widać coraz wyższy poziom. Do tego

całkiem inaczej uczestniczą w tych zawodach. Mam wrażenie, że są dużo bardziej pokorne i uśmiechnięte podczas rywalizacji. Mam przyjemność obserwować każdą zawodniczkę z osobna, analizować jej triczki, styl jazdy i jak to wszystko

. Samo oglądanie zawodów może być ważną lekcją - trzeba tylko potrafić dostrzec elementy warte uwagi. Wyjazd wspominam bardzo pozytywnie, mimo że nie poszło mi tak jak chciałam, to już wyciągnęłam z tego startu wnioski na przyszłość. To co mogę teraz zrobić to mieć z tyłu głowy te spostrzeżenia i wykorzystywać je na swoją korzyść na następnych zawodach. Takie wyjazdy jak ten do Dubaju jeszcze bardziej pozwalają mi docenić to dokąd doszłam.