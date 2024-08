Zuza Bone jeździła na zawodach z TJ Rogersem i Leticią Bufonii

Jazda z takimi osobami jak TJ Rogers , Dashawn Jordan , Madars Apse , Leo Romero czy Leticia Bufoni to z pewnością świetna przygoda. W miniony weekend miała okazję przeżyć ją Zuza Bone , która startowała z nimi w zawodach Red Bull Pool Drop 2024 . Poza mocnymi nazwiskami na liście startujących, zawody wyróżniały się delikatnie mówiąc niecodziennymi przeszkodami. Zresztą opowie Wam o tym sama Zuza , której zadaliśmy kilka pytań. Poszczególne przejazdy Zuzy możecie zobaczyć w pełnej relacji pod tym linkiem .

Zacznijmy od skateparku. Skok przez okulary czy wodę to delikatnie mówiąc niecodzienna sprawa. Powiedz proszę jakie przeszkody najbardziej przypadły Ci tam do gustu i czy lubisz takie niekonwencjonalne rozwiązania, czy jednak tradycyjne skateparki?

Skatepark na Red Bull Pool Drop 2024 © Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool

Skatepark na Red Bull Pool Drop na pewno różnił się od typowych skateparków, które zazwyczaj spotyka się na zawodach. Moje ulubione przeszkody to okulary i rurka w dół w kształcie loda na patyku. Poruszanie się po tym parku było świetną zabawą, a zawody zorganizowane w całkiem innym klimacie niż wszystkie inne na jakich dotychczas byłam. Obie formuły są w porządku i mi odpowiadają. Najważniejszym warunkiem udanych zawodów jest dobra zabawa.

Zuza Bone - frontside boardslide © @raisaabal @doloresmagazine

Mówiąc o dobrej zabawie - jak to jest jeździć na jednym skateparku z Leticią Bufoni czy TJ Rogersem? Poza zawodami miałaś okazję spędzić z nimi czas? Jacy są prywatnie?

Na pewno nie jest to coś, czego kilka lat temu bym się spodziewała. Ale jest to wspaniałe uczucie być zaproszonym na event razem z nimi i mieć okazję na wspólną sesyjkę. Wszyscy PRO z Red Bulla, których dotychczas poznałam są super ludźmi, pełni energii i zajawy do deskorolki. Taki event to świetna okazja na poznanie skejtów z całego świata, spędzenia razem czasu i stworzenia dobrych wspomnień. Już nie mogę się doczekać, aż spotkamy się przy kolejnej okazji i pośmigamy razem na desce!

Jak odnajdujesz się na tak dużych międzynarodowych zawodach? Jak wpływają na Twoją jazdę?

Tak duże zawody to nadal jest coś co nie przychodzi mi z wielką łatwością. Wiadomo, że pojawia się stres - czasem większy, czasem mniejszy, ale z każdymi zawodami coraz bardziej oswajam się z tymi emocjami i uważam, że dużo lepiej sobie z tym radzę niż jak zaczynałam wchodzić w świat dużych zawodów, np. na pierwszych eliminacjach do igrzysk. Każde zawody mają swoją specyfikę, wpływają w różny sposób na moją jazdę. Najlepiej stawiać na powtarzalność trików, kiedy zbliża się w format minutowych przejazdów, ale trzeba pamiętać, że zawody zawodom nie równe.

Co najlepiej wspominasz z całego wydarzenia?

Wiadomo, że same zawody to super sprawa, robienie zdjęć z fotografami, nagrywanie triczka czy tłum, który bardzo nam kibicował podczas startu. Energia była wspaniała. Jednak rzecz, która zawsze zapada w pamięć najbardziej po udanym wyjeździe to ludzie, których się poznało i spędziło z nimi cały weekend. Wspaniała ekipa, nowi znajomi i ci, z którymi dawno się nie widziałam - wszyscy w jednym miejscu. To ziomale i ziomalki stworzyli tą wspaniałą energię, którą zapamiętam na długo!

Naładowana tą pozytywną energią masz jakieś deskorolkowe plany na dalszą część wakacji?

Teraz wracam do Gdyni na jeden dzień, żeby znowu wylecieć na super zawody. Lecimy z PSF do Hiszpanii do Vigo na festiwal O Marisquiño. Super event, na który z wielką przyjemnością wracam. Skatepark bardzo mi odpowiada, bo jest dużo murków, więc zapowiada się dobrze. W Gdańsku odbywają się dość głośne w tym roku Baltic Games’y. Możliwe że się też tam zjawię. Może odwiedzę kilka Polskich miast, żeby pośmigać na spotach. Na pewno jakieś wakacje i odpoczynek. A poza tym skateboarding u siebie lokalnie cały czas!

Mocna deskorolkowa ekipa w jednym miejscu © Phil Pham / Red Bull Content Pool