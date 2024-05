W ubiegłym roku Zuza Bone po raz pierwszy wystartowała w charytatywnym biegu Wings for Life World Run . W swoim rodzinnym mieście biegła z aplikacją i udało jej się wykręcić wynik 8,1km . W tym roku zdecydowała się wziąć udział w biegu z Samochodem Pościgowym w Poznaniu, jako jedna z ponad 20 tysięcy osób startujących w całej Polsce. Jakie odczucia jej towarzyszyły i ile kilometrów tym razem zrobiła? Przekonajcie się sami z poniższej rozmowy!

Zuza Bone na Wings for Life World Run 2024 © Wings for Life World Run

W ubiegłym roku swój debiutancki Wings for Life World Run biegłaś z aplikacją w swoim mieście, a teraz masz za sobą pierwszy bieg z realnym samochodem pościgowym. Jaka jest różnica w biegu z tak ogromną ilością osób na żywo?

Przede wszystkim na imprezie jest całkiem inna energia. Wiadomo, że biegnąc ze swojego miasta jest przyjemnie, ale w Poznaniu to trochę co innego. Masa uśmiechniętych osób wokół, wielka motywacja do biegu i pozytywne nastawienie. Do tego tłumy ludzi, którzy stoją przy trasie biegu i kibicują uczestnikom. Niesamowite przeżycie, a do tego z tyłu głowy wspaniały cel, dla którego cała impreza jest organizowana, czyli zbiórka pieniędzy na badania nad urazami rdzenia kręgowego, które są bardzo kosztowne.

Rok temu pytałem cię o plany na 2024 i mówiłaś, że chciałabyś zrobić ponad 8,1km. Twój wynik to 11,2km, czyli nie tylko zrealizowałaś swój cel, ale pobiegłaś nawet więcej. Trenowałaś wcześniej bieganie? Skąd tak dobra forma?

Szczerze mówiąc to nie trenowałam tyle ile powinnam mając za cel więcej niż 8km (śmiech). Co bardzo mi pomogło to myślę, że właśnie ta energia całego wydarzenia, o której wyżej mówiłam. Napędzało mnie to, żeby biec dalej, jeszcze chociaż trochę więcej, mimo że nogi pod koniec były już zmęczone. Do tego muzyczka na słuchawce (druga oczywiście wyjęta, żeby słyszeć dźwięki samego biegu). To był na pewno dobry kop energii w cięższych momentach.

Miałaś swoją ekipę na biegu w Poznaniu? Z kim startowałaś?

Na starcie ustawiałam się z ekipą polskiego Red Bulla, ale już na początku wybiegli mi do przodu i uznałam, że zostanę w swoim tempie, bez pośpiechu. Przez to do końca biegu zostały mi siły, sama nadawałam sobie rytm.

Jak zachęciłabyś osoby, które nie są jeszcze zdecydowane na udział w kolejnej edycji?

Serio polecam przeżyć to chociaż raz. Tak jak nigdy nie przepadałam za bieganiem, po zakończeniu biegu zaczęłam bardziej rozumieć, czemu niektórzy to kochają. Do tego tyle radości i super ludzi na samym evencie. Trzeba pamiętać o szczytnym celu, dla którego co roku zbieramy pieniądze. Warto tam być i jak najbardziej polecam!

No to na koniec zapytam jeszcze o cel na 2025 - ile planujesz przebiec?

Hmhm, na razie nie chcę rzucać liczbami, ale stawiam sobie za cel pobicie tegorocznego rekordu. Mam nadzieję, że uda się ze sporym zapasem.

Wings for Life World Run 2024 w Poznaniu © Damian Kramski for Wings for Life World Run