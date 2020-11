Zuza Jabłońska: Nie robię czegoś, czego nie czuję

Jakie to uczucie mieć własną płytę?

Zuza Jabłońska: Wspaniałe! Kilka lat temu nie marzyłam nawet, że nagram własny album. OK, po tym jak wystąpiłam w The Voice Kids, a potem podpisałam kontrakt, wiedziałam, że taki dzień nastąpi, ale nie mogłam się z tym trochę oswoić. Nawet, gdy już robiłam tę płytę, jakoś nie czułam za bardzo, że ona zaraz wychodzi. To wszystko się działo samo, szło jakoś do przodu.

Myślisz, że gdyby The Voice Kids i ten kontrakt, jeszcze by „Psycho” nie było?

Na pewno udział w The Voicie Kids i podpisany później kontrakt z wytwórnią Universal uchylił mi drzwi i zwiększył możliwości do wydania debiutu. Być może i bez tego w końcu mogłabym wydać płytę – mamy przecież internet, on dzisiaj na naprawdę wiele pozwala, ale współpraca z dużą wytwórnią na pewno bardzo to wszystko ułatwia. Zwłaszcza w przypadku debiutującej dopiero osoby.

A czy wraz z wydaniem debiutu spełniło się twoje wielkie marzenie? Ta płyta to było coś, o czym śniłaś po nocach?

Jeszcze parę lat temu w ogóle o tym tak nie myślałam. Gdy zaczynałam chodzić na profesjonalne zajęcia wokalne, miałam dziewięć lat, więc traktowałam je bardziej jako zabawę niż coś przyszłościowego i poważnego. Do The Voice Kids też poszłam z samej ciekawości i chęci sprawdzenia się. Nie wiedziałam, że to się potoczy w stronę naprawdę poważnego procesu, jakim jest nagrywanie płyty. Udział w dużym telewizyjnym show przestawił mnie na inne tory – to było dla mnie jak wejście do świata, którego wcześniej nie znałam.

Co cię najbardziej zaskoczyło?

Jako małe dziecko zawsze myślałam, że wystarczy umieć śpiewać. Ale jak już w to weszłam, to okazało się, że na tej mój śpiew pracuje cały sztab ludzi. Ktoś mnie ubiera, ktoś mnie maluje, ktoś pomaga pisać piosenki, jeszcze ktoś inny projektuje okładkę płyty. To wszystko składa się na całość, jaką podpisuję swoim nazwiskiem. Nie jest jednak tak, że ja tylko stoję i śpiewam, nie. Chcę mieć cały czas wpływ na wszystko to, co się składa na moją muzykę i wizerunek.

Albo teksty. Ile jest w nich prawdziwej Zuzy Jabłońskiej, a ile pomysłów podsuwanych ci przez innych?

Procentowo ci tego nie podam, ale mogę wytłumaczyć. (śmiech) W pisaniu tekstów na moją płytę pomagał mi głównie Patryk Kumór i wyglądało to tak, że siedzieliśmy razem w studiu i dużo rozmawialiśmy. Znamy się też nie od dziś, więc Patryk raczej wie, jaką jestem osobą i co mi leży na sercu. Rozumiał, co chciałam powiedzieć w utworach i co jest dla mnie ważne. O czym aktualnie myślę, albo jak chcę siebie w jakiejś piosence wyrazić. Jego doświadczenie pomagało mi zebrać te wszystkie moje myśli.

Zuza Jabłońska © Universal Music Polska

Margaret powiedziała mi niedawno w wywiadzie, że dla niej pisanie tekstów po polsku jest jak układanie klocków. Miałaś podobnie?

Bardzo dobre porównanie! Tak, to było jak układanie klocków albo puzzli, taką drogą szliśmy. Ja bardzo lubię mieć udział w rzeczach, które są ze mną związane. To jednak ja podpisuję się pod tymi piosenkami, dlatego bardzo chciałam, żeby moja płyta była jak najbardziej ode mnie i jak najbardziej szczera. Na pewno nie było takiej sytuacji, że ktoś przyszedł do mnie z tekstem i powiedział: „masz, nagrywaj, piosenka gotowa”, a ja się z tym, co napisał, nie zgadzam. Umiem powiedzieć nie.

Słyszałem od osób, z którymi pracowałaś przy „Psycho”, że lubisz stawiać na swoim. Odważna postawa jak na debiutującą 17-latkę. Pochodzisz z jakiejś mafijnej rodziny?

(śmiech) Nie, mafii nie, ale mam na posterunku rodziców. Ja sama też jestem bardzo upartą osobą, lubię stawiać na swoim. Oczywiście wiem, czym jest kompromis i często na niego idę, ale przede wszystkim wiem, że trzeba walczyć o siebie i swoje pomysły. Dlatego nie daję sobie byle czego wcisnąć. Na pewno nie robię czegoś, czego nie chcę albo nie czuję.

Zuza Jabłońska © Universal Music Polska

A co czujesz, gdy mówi się o tobie „polska Billie Eilish”?

Billie Eilish była na pewno inspiracją do powstania mojego albumu, ale absolutnie nie chodziło mi o to, by nią być i ją kopiować. Moim zdaniem jest duża różnica między kopią a inspiracją. Ja się tylko inspiruję.

Powiedziałaś kiedyś: „Chcę być oryginalna”. To bardzo trudne w muzyce, zwłaszcza dzisiaj, gdy powstaje jej tak dużo. Co uważasz, że decyduje o tej oryginalności? Twój wokal, teksty, muzyczny wizerunek?

Myślę, że wszystko, co wymieniłeś, składa się na to twoje „coś”. Ja chcę i staram się robić trochę nieoczywiste rzeczy, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie odkrywam niczego nowego w muzyce. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby muzyka, którą robię, była moja i szczera. Oryginalna na mój sposób. Nie chcę nikogo, ani niczego, ślepo kopiować, ale chcę znaleźć swoje miejsce na scenie.

Podpatrywałaś to u jakiejś gwiazdy? Miałaś jedną idolkę czy idola, który był twoim muzycznym drogowskazem?

Nie. Nie miałam jednej osoby, artystki, z którą szłam przez swoje młodzieńcze życie. Słucham bardzo dużo różnej muzyki, różnych wykonawców i gatunków, i nie dałabym rady podać tutaj jednego nazwiska. Gdybym miała wymienić, co mi się ostatnio podobało, to byłaby to m.in. najnowsza płyta Justina Biebera, która uważam że jest świetnie zrobiona, lubię zespół The Neighborhoods, wokalistkę Selah Sue, ostatnią płytę Miley Cyrus . Z polskich artystów natomiast uwielbiam to, co robi Dawid Podsiadło . Bardzo cenię Darię Zawiałow , grupę The Dumplings . Kuba Karaś z tego zespołu nagrał nawet ze mną jeden utwór na moją płytę.

Dlaczego tylko jedną? „ Ty tylko chcesz” bardzo fajnie wam wyszła.

Mamy coś tam jeszcze w planach. (śmiech) Po naszym spotkaniu złapaliśmy fajny kontakt, cały czas trzymamy się na łączach. Mamy też z Kubą kolejne ciekawe pomysły, więc myślę, że jeszcze trochę popracujemy ze sobą i na tej jednej piosence na pewno się nie skończy. Póki co prowadzimy wspólną playlistę, na którą wrzucamy i polecamy sobie różne numery.

W piosence „Tarapaty” śpiewasz w duecie z Czesławem Mozilem. To, jak rozumiem, rewanż za twój występ w jego projekcie „Kiedyś to były Święta” z Grajkami Przyszłości?

Nie taki do końca rewanż. (śmiech) Historia mojej znajomości z Czesławem ma już jakieś sześć-siedem lat. Kiedyś zdarzyło mi się wystąpić w programie Mali Giganci, w którym Czesław był opiekunem mojej drużyny. Mieliśmy później ze sobą kontakt, ale po jakimś czasie on się naturalnie urwał. Dopiero, gdy Czesław zobaczył mnie w The Voice Kids, to zadzwonił i powiedział, że bardzo mu się podobał mu występ, że gratuluje, widzi, że się rozwijam i zaprasza mnie do swojego projektu, czyli Grajków Przyszłości. Oczywiście z wielką chęcią wzięłam w nim udział. Kiedy natomiast tworzyliśmy na moją płytę, wraz z producentem Thomasem Martinem, utwór „Tarapaty” stwierdziłam, że ten numer jest idealnie pod Czesława. To był główny powód, dla którego zaprosiłam go do duetu.

A jak na twoją płytę trafił Janek-rapowanie ?

Dzięki Młodym Wilkom Popkillera . Bardzo podobał mi się numer „Nic za darmo”, w którym rapował między innymi Janek. A bardzo chciałam zrobić na mojej płycie jakiś nieoczywisty duet. Tak się złożyło, że pracowałam wtedy nad utworem „Powiedz mi to w twarz” i wpadłam na pomysł, żeby połączyć mój wokal z rapem. Myślę, że dla Janka to też było ciekawe doświadczenie.

Powiedz jeszcze, jak na twoją propozycję współpracy zareagował Sarius.

Wcześniej tylko dodam, że działam trochę tak, że staram się dopasować ludzi do swoich utworów. I gdy tworzyliśmy numer „Duch”, to od razu pomyślałam o Sariusie, który pasował mi już do niego samym wizerunkiem. Od razu wiedziałam, że to musi być on! Pamiętam, że gdy wysłałam do niego piosenkę to odpisał mi, że cieszy się bardzo i że podoba mu się ten numer. Oczywiście miałam z tyłu głowy, że może się nie zgodzić, bo jestem dla niego młodą, randomową osobą, i na pewno mnie nie zna, ale kiedy robiliśmy „Ducha” miałam wielką nadzieję, że Sarius się w nim odnajdzie. Dzisiaj bardzo się cieszę, że tak się stało.

Ja też się podzielą moją obawą. Przed odpaleniem „Psycho” bałem się, że odrzucą mnie twoje nastoletnie teksty.

Wcale się nie dziwię. Jestem świadoma, że mój fanbase tworzą ludzie w moim wieku oraz młodsi, ale starałam się tę płytę robić nie tyle pod nich, co pod ludzi starszych. Chciałam, żeby moja muzyka też im się podobała. I faktycznie, piszą teraz do mnie osoby, które są wiele wiele starsze ode mnie i że bardzo dobrze im się „Psycho” słucha.

A ty, kiedy dzisiaj włączasz swój debiut, doszukujesz się na nim czegoś, czego jednak nie udało się na nim zmieścić?

Nie. Uważam, że ta płyta jest zrobiona dokładnie tak, jak chciałam. Może brzmię teraz nieskromnie, ale taka jest prawda. Dlatego też chciałam pracować nad nią spokojnie i długo, bo zależało mi na tym, żeby nie słyszeć teraz na krążku czegoś, z czego nie byłabym zadowolona. A dzisiaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem dumna z tej płyty. I z tego, że tak brzmi mój debiutancki album.

Brzmisz przede wszystkim bardzo pewnie. Powiedz mi na koniec, skąd to się u ciebie wzięło?

Na pewno rodzice nauczyli mnie pewności siebie i dążenia do celu. Muzyka to jest coś, co mocno kocham – coś, co opowiada o mnie i pokazuje mnie ludziom. Ta płyta jest moim wizerunkiem. Dlatego włożyłam w nią w tyle serca i pracy. Wiem, że mogłam nagrać typowo popową płytę, w której śpiewałabym o poziomkach i motylkach, ale za kilka lat uznałabym ją też za totalną masakrę. I na pewno szybko chciała o niej zapomnieć. A ja serio dążyłam do tego, by ten mój debiut był naprawdę dobry.

Obejrzyj teraz koncert Janka-rapowanie z Red Bull Trasy Życzeń