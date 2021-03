Zuza Witych wygrywa trzeci przystanek Freeride World Tour w Fieberbrunn!

odpaliła na ścianie w Fieberbrunn genialny przejazd i w pięknym stylu pokonała wszystkie rywalki. Warto przypomnieć, że to debiutancki sezon Zuzy w słynnym cyklu. To zwycięstwo w zawodach Freeride World Tour to bez dwóch zdań jeden z największych sukcesów w historii polskiego narciarstwa.

W ogóle nie patrzyłam na dziewczyny, które jechały przede mną. Ja startowałam przedostatnia, a z góry praktycznie nic nie było widać. Oczywiście mieliśmy dostęp do LIVE'a na górze, ale postanowiłam, że nie będę go oglądać. Miałam swój plan w głowie i nie zamierzałam go zmieniać. Wiedziałam, że pojadę swoje i tyle. Wjeżdżając na metę nie wiedziałam, jak wypadłam na tle innych dziewczyn, ale byłam zadowolona, bo mniej więcej udało mi się zrealizować mój plan. Miejscami chciałam jechać odrobinę szybciej, ale warunki nie do końca na to pozwoliły. Mimo wszystko, na mecie był "turbo-feeling"!

W ogóle nie patrzyłam na dziewczyny, które jechały przede mną. Ja startowałam przedostatnia, a z góry praktycznie nic nie było widać. Oczywiście mieliśmy dostęp do LIVE'a na górze, ale postanowiłam, że nie będę go oglądać. Miałam swój plan w głowie i nie zamierzałam go zmieniać. Wiedziałam, że pojadę swoje i tyle. Wjeżdżając na metę nie wiedziałam, jak wypadłam na tle innych dziewczyn, ale byłam zadowolona, bo mniej więcej udało mi się zrealizować mój plan. Miejscami chciałam jechać odrobinę szybciej, ale warunki nie do końca na to pozwoliły. Mimo wszystko, na mecie był "turbo-feeling"!

W ogóle nie patrzyłam na dziewczyny, które jechały przede mną. Ja startowałam przedostatnia, a z góry praktycznie nic nie było widać. Oczywiście mieliśmy dostęp do LIVE'a na górze, ale postanowiłam, że nie będę go oglądać. Miałam swój plan w głowie i nie zamierzałam go zmieniać. Wiedziałam, że pojadę swoje i tyle. Wjeżdżając na metę nie wiedziałam, jak wypadłam na tle innych dziewczyn, ale byłam zadowolona, bo mniej więcej udało mi się zrealizować mój plan. Miejscami chciałam jechać odrobinę szybciej, ale warunki nie do końca na to pozwoliły. Mimo wszystko, na mecie był "turbo-feeling"!

Jeśli chodzi o podejście, to był to dla mnie dość trudny start. Przyjechałam na zawody z punktami, które nie dawały mi możliwości startu w finale, bo miało do niego awansować tylko 5 dziewczyn, a ja byłam w generalce szósta. To było takie "go big, or go home", ale mimo wszystko starałam się o tym w ten sposób nie myśleć. Próbowałam zamknąć się trochę w swojej bańce i skoncentrować tylko i wyłącznie na swoim przejeździe. Takie podejście bardzo dużo mi dało. Byłam dużo mniej zestresowana niż na poprzednich zawodach. Stres oczywiście zaczął się pojawiać, ale dopiero na kilka minut przed moim startem. Mimo wszystko chyba udało mi się całkiem fajnie z tym poradzić.

Jeśli chodzi o podejście, to był to dla mnie dość trudny start. Przyjechałam na zawody z punktami, które nie dawały mi możliwości startu w finale, bo miało do niego awansować tylko 5 dziewczyn, a ja byłam w generalce szósta. To było takie "go big, or go home", ale mimo wszystko starałam się o tym w ten sposób nie myśleć. Próbowałam zamknąć się trochę w swojej bańce i skoncentrować tylko i wyłącznie na swoim przejeździe. Takie podejście bardzo dużo mi dało. Byłam dużo mniej zestresowana niż na poprzednich zawodach. Stres oczywiście zaczął się pojawiać, ale dopiero na kilka minut przed moim startem. Mimo wszystko chyba udało mi się całkiem fajnie z tym poradzić.

Jeśli chodzi o podejście, to był to dla mnie dość trudny start. Przyjechałam na zawody z punktami, które nie dawały mi możliwości startu w finale, bo miało do niego awansować tylko 5 dziewczyn, a ja byłam w generalce szósta. To było takie "go big, or go home", ale mimo wszystko starałam się o tym w ten sposób nie myśleć. Próbowałam zamknąć się trochę w swojej bańce i skoncentrować tylko i wyłącznie na swoim przejeździe. Takie podejście bardzo dużo mi dało. Byłam dużo mniej zestresowana niż na poprzednich zawodach. Stres oczywiście zaczął się pojawiać, ale dopiero na kilka minut przed moim startem. Mimo wszystko chyba udało mi się całkiem fajnie z tym poradzić.