Zuza Witych freeride’ową mistrzynią świata!

01 ZUZA WITYCH! Freeride’owa królowa całej galaktyki!

W ubiegłym roku świat sportów zimowych obiegła informacja, że Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS formalizuje narciarski i snowboardowy freeride. Na reakcję zawodników nie trzeba było długo czekać. Każdy ostrzył sobie zęby na pierwsze, historyczne zwycięstwo, ale - jak to bywa na zawodach - złoty medal jest przecież tylko jeden. Tym bardziej cieszy nas fakt, że pierwszą damą narciarskiego freeride’u została właśnie Zuza Witych !

„To uczucie jest niesamowite. Czekałyśmy na nasze przejazdy bardzo długo. To wszystko ma w sobie nutę goryczy, biorąc pod uwagę pogodę oraz fakt, że pięć zawodniczek nie było w stanie ukończyć swoich przejazdów. Mimo wszystko to coś absolutnie niewiarygodnego. Wciąż trudno mi w to uwierzyć” - komentowała Zuza dla FWT.

Gdybanie zostawiamy gdybaczom. Na zawodach, które 3 lutego odbyły się w Andorze pogoda była, słaba, warunki bardzo wymagające, a Zuza po prostu odpaliła najlepszy przejazd. Fortis fortuna adiuvat - odważnym los sprzyja! I tyle. Serdecznie gratulujemy polskiej freeriderce i czekamy na kolejne sukcesy!

Zobacz powtórkę Mistrzostw Świata poniżej:

Skąd się wzięła Zuza Witych?

To dobre pytanie, ale już pięć lat temu pisaliśmy o jej pierwszym ogromnym sukcesie, gdy wywalczyła złoty medal w Pucharze Świata w Fieberbrunn. To był prawdziwy przełom i ogromna nadzieja dla polskiej społeczności freeride’owej. W końcu infrastruktura freeride’owa w Polsce niespecjalnie przypomina to, co mają do zaoferowania Alpy - o Kanadzie, Stanach czy Japonii nie wspominając.

Tak, oczywiście, przez pewien okres swojego życia Zuza żyła i mieszkała w Szwajcarii, ale samo zorganizowanie życia w taki sposób, by móc w pełni profesjonalnie podejść do jazdy na nartach, zasługuje na ogromne uznanie. Reprezentantka Polski pokazała, że nawet pochodząc z małego kraju, bez dostępu do superwysokich gór, da się nawiązać realną walkę z zawodniczkami, które od dziecka dosłownie kąpały się w szampańskim puchu.

Przepis na sukces? Determinacja i wola walki, bo przez ostatnie pół dekady sportowa kariera Zuzy była prawdziwym emocjonalnym i sportowym rollercoasterem. Po problemach, kontuzjach i zmianach takie zwycięstwo musi smakować najlepiej na świecie!

Zobacz jej spektakularny przejazd z Fieberbrunn z sezonu 2021:

16 min Fieberbrunn - medalowe przejazdy Zobacz przejazdy, których autorzy zajęli miejsca na podium Freeride World Tour w Austrii.