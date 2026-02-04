Zuza Witych freeride’ową mistrzynią świata!

01
ZUZA WITYCH! Freeride’owa królowa całej galaktyki!
W ubiegłym roku świat sportów zimowych obiegła informacja, że Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS formalizuje narciarski i snowboardowy freeride. Na reakcję zawodników nie trzeba było długo czekać. Każdy ostrzył sobie zęby na pierwsze, historyczne zwycięstwo, ale - jak to bywa na zawodach - złoty medal jest przecież tylko jeden. Tym bardziej cieszy nas fakt, że pierwszą damą narciarskiego freeride’u została właśnie Zuza Witych!
„To uczucie jest niesamowite. Czekałyśmy na nasze przejazdy bardzo długo. To wszystko ma w sobie nutę goryczy, biorąc pod uwagę pogodę oraz fakt, że pięć zawodniczek nie było w stanie ukończyć swoich przejazdów. Mimo wszystko to coś absolutnie niewiarygodnego. Wciąż trudno mi w to uwierzyć” - komentowała Zuza dla FWT.
Gdybanie zostawiamy gdybaczom. Na zawodach, które 3 lutego odbyły się w Andorze pogoda była, słaba, warunki bardzo wymagające, a Zuza po prostu odpaliła najlepszy przejazd. Fortis fortuna adiuvat - odważnym los sprzyja! I tyle. Serdecznie gratulujemy polskiej freeriderce i czekamy na kolejne sukcesy!
Zobacz powtórkę Mistrzostw Świata poniżej:
Skąd się wzięła Zuza Witych?
To dobre pytanie, ale już pięć lat temu pisaliśmy o jej pierwszym ogromnym sukcesie, gdy wywalczyła złoty medal w Pucharze Świata w Fieberbrunn. To był prawdziwy przełom i ogromna nadzieja dla polskiej społeczności freeride’owej. W końcu infrastruktura freeride’owa w Polsce niespecjalnie przypomina to, co mają do zaoferowania Alpy - o Kanadzie, Stanach czy Japonii nie wspominając.
Tak, oczywiście, przez pewien okres swojego życia Zuza żyła i mieszkała w Szwajcarii, ale samo zorganizowanie życia w taki sposób, by móc w pełni profesjonalnie podejść do jazdy na nartach, zasługuje na ogromne uznanie. Reprezentantka Polski pokazała, że nawet pochodząc z małego kraju, bez dostępu do superwysokich gór, da się nawiązać realną walkę z zawodniczkami, które od dziecka dosłownie kąpały się w szampańskim puchu.
Przepis na sukces? Determinacja i wola walki, bo przez ostatnie pół dekady sportowa kariera Zuzy była prawdziwym emocjonalnym i sportowym rollercoasterem. Po problemach, kontuzjach i zmianach takie zwycięstwo musi smakować najlepiej na świecie!
Zobacz jej spektakularny przejazd z Fieberbrunn z sezonu 2021:
16 min
Fieberbrunn - medalowe przejazdy
Zobacz przejazdy, których autorzy zajęli miejsca na podium Freeride World Tour w Austrii.