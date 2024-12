2024 (prawie) zawsze w lewo i bez hamulców - żużlowe podsumowanie roku

Warto rozpocząć od najważniejszej imprezy w kalendarzu żużlowym, czyli cyklu Grand Prix, który wyłania indywidualnego mistrza świata. W sezonie 2024 bezapelacyjnym zwycięzcą był Bartosz Zmarzlik, dla którego był to już piąty krążek mistrzowski w karierze! Srebro powędrowało do Roberta Lamberta z Wielkiej Brytanii, a brąz do Fredrika Lindgrena ze Szwecji.

