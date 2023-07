Żużel: Wraca Drużynowy Puchar Świata! Czas na finał we Wrocławiu!

And the Oskar goes to… Był mistrzem świata, zanim mógł …

2023 to wyjątkowy rok w historii sportu żużlowego. Speedway obchodzi 100. urodziny i wszystkie zawody rozgrywane w tym sezonie nabierają szczególnie wymownego znaczenia. Już w najbliższą sobotę najlepsze reprezentacje świata zmierzą się we Wrocławiu w finale wyjątkowej imprezy. Kto zostanie mistrzem w jubileuszowym roku?!

Drużynowy Puchar Świata zastąpił w kalendarzu rozgrywane od 1959 roku Drużynowe Mistrzostwa Świata na żużlu. Polacy po raz pierwszy w historii wygrali zmagania reprezentacyjne w trzecim turnieju, rozgrywanym w 1961 roku… właśnie we Wrocławiu! Później triumfowali jeszcze cztery razy, ale lepsze wyniki przez cztery dekady osiągnęli Duńczycy. W 2001 roku mistrzostwa przekształciły się w Drużynowy Puchar Świata i tu dominacja „biało-czerwonych” jest już bezdyskusyjna. Polacy wygrali blisko połowę edycji DPŚ - wywalczyli 8 z 17 rozdanych złotych medali. 4 razy wygrywali Duńczycy, 3 razy Szwedzi, dwukrotnie najlepsi byli Australijczycy. Po 17 latach DPŚ zniknął z kalendarza, a najlepszą żużlową nację świata wyłaniał turniej Speedway of Nations.

Po 6 latach przerwy uwielbiany przez Polaków Drużynowy Puchar Świata powraca! W finale Polskę reprezentować będą: kapitan Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. W tej grupie tylko Kubera nie ma jeszcze w CV zwycięstwa w DPŚ. Z kolei Janowski, który na co dzień reprezentuje barwy wrocławskiej Sparty, ma szansę na trzecie złoto.

„Miałem wielką przyjemność dwa razy wygrać z reprezentacją Polski Drużynowy Puchar Świata i oba te sukcesy były w pewnym sensie wyjątkowe. Mój pierwszy start w finale, Praga, 2013 rok – o rany, właśnie sobie uświadomiłem, że to było aż 10 lat temu! Czasem ciężko uwierzyć, jak szybko płynie czas… W swoim pierwszym seniorskim sezonie dostałem powołanie do kadry na najważniejszą imprezę drużynową w roku. Pamiętam, że miałem w głowie niezły mętlik – ekscytacja, duma i radość mieszały się z pewną niepewnością i obawami, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy nie zawiodę kibiców? Na szczęście wszystko wyszło naprawdę turbo pozytywnie, Jarek Hampel pojechał kapitalnie i wyszarpaliśmy złoto Duńczykom” – wspomina Janowski.

