„Szczakiele” rozdane. Janowski wziął tego kapitańskiego!

Polski żużel jest najlepszy w świecie na wielu płaszczyznach – sportowej, organizacyjnej, promocyjnej i telewizyjnej. Oficjalne uroczystości i ceremonie także musi mieć najlepsze. Perełką wizerunkową PGE Ekstraligi jest coroczna Gala , podczas której nagradzani są zawodnicy i trenerzy, wybierany jest najlepszy wyścig sezonu, honorowani szczególnie zasłużeni dla dyscypliny ludzie. To także jedyna okazja, by w jednym miejscu spotkać w komplecie żużlowców wszystkich drużyn. I to w strojach wieczorowych!

„Przy pierwszych galach być może jeszcze niektórzy czuli się nieswojo, może nieco skrępowani garniturami i smokingami, które nierzadko były głównym tematem rozmów (śmiech). Ja nie miałem z tym problemu. Myślę, że zawsze można znaleźć w garderobie jakiś balans, który z jednej strony podkreśli powagę sytuacji, z drugiej pozwoli czuć się całkiem swobodnie. Ważniejsze jest to, że możemy się spotkać po sezonie, pogadać całkiem luźno, pożartować. Kiedyś każdy rozjeżdżał się po ostatnim turnieju i tyle go widzieli. Teraz wiemy, że czeka nas jeszcze taka uroczystość i fajnie, że możemy pokazać naszą dyscyplinę także z tej bardziej eleganckiej, wytwornej strony” – mówi o klimacie Gali