Speedway Grand Prix w Warszawie w liczbach. Czy będzie polski pierwszy raz?

8 - tegoroczne Grand Prix w Warszawie będzie organizowane już po raz ósmy. Impreza odbywa się od 2015 roku, z dwuletnią przerwą podczas pandemii koronawirusa w latach 2020-2021. Wydarzenie przyciąga ogromną liczbę kibiców z całej Polski, a na trybunach panuje niesamowita atmosfera. Szkoda tylko, że inauguracyjne Grand Prix nie wypaliło za sprawą toru i taśmy, ale do tego wydarzenia lepiej już nie wracać…

0 - tyle razy polski żużlowiec triumfował na PGE Narodowym w Warszawie. W międzyczasie Bartosz Zmarzlik sięgał po kilka tytułów mistrza świata, a i tak jeszcze nie udało mu się triumfować w stolicy Polski. Nie udawało się to też Maciejowi Janowski, Patrykowi Dudkowi i innym biało-czerwonym. Chyba czas wreszcie przełamać tę złą passę.

Fredrik Lindgren - ten zawodnik ma patent na dobre wyniki w Warszawie. Szwed aż pięciokrotnie stawał na podium zawodów na PGE Narodowym. 2 razy zwyciężał, raz był drugi i dwa razy był na najniższym stopniu podium. To właśnie on triumfował na warszawskim torze w 2023 roku.

13,099 sekund - taki czas wykręcić Fredrik Lindgren podczas zeszłorocznych kwalifikacji do cyklu Grand Prix, które wygrał. W tym roku próba czasowa będzie szczególnie ważna w Warszawie, ponieważ będzie można w niej zgarnąć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu.

