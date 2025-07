Mistrzostwa Polski na żużlu – historie niezwykłe

przystępował do turnieju w Lublinie ze stratą aż 6 punktów do lidera, ale w Kozim Grodzie w imponującym stylu wygrał wszystkie wyścigi i wrócił do Wrocławia ze złotym medalem!

Tomasz Gollob wywalczył swój pierwszy złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Polski w 1992 roku, na torze w Zielonej Górze. W następnym sezonie obronił tytuł, a potem zrobił to jeszcze raz i… jeszcze raz! Jest jedynym zawodnikiem w historii, który wygrał IMP w czterech kolejnych latach. W sumie „Chudy” ma w dorobku aż 8 złotych medali (do tego 5 srebrnych i 3 brązowe) i jest absolutnym rekordzistą na krajowym podwórku. Co ciekawe, dwukrotnie złoto wywalczył także jego starszy brat, Jacek. Jeszcze jeden klan żużlowy może szczycić się jednym nazwiskiem, ale dwoma imionami wyhaftowanymi na Czapce Kadyrowa. W 1990 roku finał w Lublinie wygrał Zenon Kasprzak, a blisko ćwierć wieku później, w sezonie 2014, w Zielonej Górze triumfował jego syn, Krzysztof!

