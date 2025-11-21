Żużel: Wybraliśmy 7 najciekawszych transferów przed sezonem 2026

7. Martin Vaculik - (Gezet Stal Gorzów -> Orlen Oil Motor Lublin)

Ten sezon nie był zbytnio udany dla słowackiego żużlowca, ale przecież wszyscy dobrze znamy jego potencjał. Mówimy przecież o brązowym medaliście mistrzostw świata z 2023 roku. W przyszłym sezonie Vaculika nie ujrzymy w cyklu Grand Prix. 35-latek będzie chciał pewnie skupić się na odbudowie wysokiej formy, a pomóc ma w tym transfer do aktualnego wicemistrza Polski, czyli Orlen Oil Motoru Lublin. Do tej ekipy dołączył także Kacper Woryna, ale jego jednak nie wybraliśmy do grona najciekawszych ruchów transferowych minionego okna.

6. Jason Doyle (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa -> Cellfast Wilki Krosno)

Ekipa z Krosna startuje na zapleczu PGE Ekstraligi, a potrafiła ściągnąć takiego ridera jak Jason Doyle! Były mistrz świata, aktualny zawodnik cyklu Grand Prix - to może robić wrażenie! Doskonale znamy jednak cel Wilków na przyszły sezon… Jesteśmy przekonani, że Australijczyk będzie liderem ekipy z Krosna, ale uznaliśmy, że w Metalkas 2. Ekstralidze doszło jeszcze do ciekawszego transferu…

5. Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin -> Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

Właśnie o tym transferze pisaliśmy wyżej. Najlepszy junior PGE Ekstraligi, zwycięzca Red Bull Juniorskich Asów i aktualny wicemistrz świata juniorów. Mimo takich osiągnięć postanowił przejść na zaplecze PGE Ekstraligi, by wesprzeć swój macierzysty klub w walce o awans na najwyższym poziom rozgrywkowy. Ten ruch można śmiało uznać jako jeden z najbardziej wyjątkowych w historii okienek transferowych.

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

4. Maksym Drabik (INNPRO ROW Rybnik -> Bayersystem GKM Grudziądz)

Grudziądzanie wykorzystali spadek rybniczan z PGE Ekstraligi i ściągnęli do siebie Maksyma Drabika. Dla polskiego seniora był to bardzo dobry sezon, bowiem zanotował on najlepszy progres w PGE Ekstralidze spośród wszystkich notowanych zawodników. Jeśli przyszły sezon będzie dla Drabika tak samo udany, to grudziądzanie będą mogli znowu myśleć o awansie do fazy play-off. A przypomnijmy, że w tym roku udało im się dokonać tego po raz pierwszy w historii!

3. Piotr Pawlicki (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa -> Fogo Unia Leszno)

Beniaminek PGE Ekstraligi także postanowił się solidnie wzmocnić. Fogo Unia wykorzystała problemy w Częstochowie (zmiana właściciela i tak dalej) i ściągnęła do siebie czołowego polskiego żużlowca jakim jest Piotr Pawlicki. W tym przypadku także mówimy o powrocie zawodnika do klubu, w którym się wychował. Podstawowym celem Unii na przyszły rok będzie utrzymanie i wydaje się, że z Pawlickim w formie to będzie realne do wykonania.

2. Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin -> Stelmet Falubaz Zielona Góra)

Jak trudno ściągnąć do siebie dobrego polskiego seniora wie chyba każdy klub żużlowy. O Kuberę w Zielonej Górze starano się już przed startem sezonu 2025! Sam zawodnik chciał znaleźć klub bliżej domu, żeby spędzać więcej czasu z dzieckiem, aniżeli być w trasie. Hit stał się więc faktem, dzięki czemu Falubaz będzie już wkrótce myślał o walce o medale PGE Ekstraligi.

1. Jack Holder (Orlen Oil Motor Lublin -> Gezet Stal Gorzów)

Przejście piątego zawodnika cyklu Grand Prix do ekipy z Gorzowa to wielki sukces tego zespołu. Zwłaszcza zważywszy na to, że Stal borykała się z problemami finansowymi w ubiegłych tygodniach. Młodszy z braci Holderów zanotował także swój najlepszy sezon w historii w PGE Ekstralidze biorąc pod uwagę średnią biegową. Oczekiwania względem Australijczyka są więc spore, ale mówimy przecież o czołowym zawodniku świata. Jedno jest pewne - przyszłoroczny sezon zapowiada się wspaniale!