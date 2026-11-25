9. Norick Bloedorn - Orlen Oil Motor Lublin

Niemiecki żużlowiec spędził ten rok w PRES Grupie Deweloperskiej Toruń, gdzie zdobył złoty medal PGE Ekstraligi. Zwłaszcza końcówka sezonu była dla niego bardzo udana, więc wielu ekspertów i kibiców sądziło, że pozostanie w tym klubie. Ostatecznie w Toruniu dogadali się z innym zawodnikiem na pozycję U-24, więc Bloedorn musiał szukać nowego klubu. Wybór padł na Orlen Oil Motor Lublin.

8. Mathias Pollestad - PRES Grupa Deweloperska

W Toruniu zamienili Bloedorna na Pollestada, który nie znalazł miejsca w gorzowskiej Stali. Większość może uważać, że zmiana nie będzie aż tak widoczna, bo średnią biegopunktową mieli do siebie bardzo zbliżoną, ale sporo osób uważa jednak, że w Norwegu drzemie znacznie większy potencjał. Czy pokaże to już w przyszłym roku? Trudno przewidzieć…

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7. Bartłomiej Kowalski - Fogo Unia Leszno

Polski żużlowiec nie będzie mógł startować na pozycji U-24 w przyszłym roku, więc musiał się ewakuować z Wrocławia. Wybór padł na Fogo Unię Leszno, gdzie szukali polskiego seniora po tym jak zakończenie kariery ogłosił Janusz Kołodziej. Już teraz możemy raczej powiedzieć, że Kowalski nie zastąpi Kołodzieja, ale 24-latek miewał niezłe przebłyski w tym roku.

6. Grzegorz Zengota - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Falubaz poszukiwał polskiego seniora, więc dobrą ofertą skusili Grzegorza Zengotę, który jest przecież wychowankiem tego klubu. Ten rok był dla doświadczonego żużlowca po prostu średni, ale wszyscy wiemy, że Zengotę stać na to, by był solidnym punktem swojego macierzystego zespołu.

5. Fredrik Lindgren - Bayersystem GKM Grudziądz

Szwed to czterokrotny medalista indywidualnych mistrzostwach świata, ale w tym sezonie mierzył się z ogromnymi problemami - głównie zdrowotnymi. Pojawiały się plotki, że Lindgren być może rozważa nawet zakończenie kariery, ale pojawiła się oferta z Grudziądza z której postanowił skorzystać. Kto wie, może zobaczymy jeszcze odrodzenie 41-latka?

Red Bull Juniorskie Asy - nagrody w programie © Red Bull Polska

4. Ryan Douglas - Abramczyk Polonia Bydgoszcz

Australijczyk ma już 33 lata, a dopiero w przyszłym roku zadebiutuje w PGE Ekstralidze. Przykład Jasona Doyle’a pokazuje jednak, że to norma wśród australijskich zawodników, że wystrzelają z formą po trzydziestce. Douglas przez ostatnie sezony był czołowym żużlowcem Metalkas 2. Ekstraligi. Świetny występ zanotował również w finale Drużynowego Pucharu Świata, więc nie straszna mu rywalizacja z najlepszymi “riderami” na świecie.

3. Przemysław Pawlicki - Gezet Stal Gorzów

Solidni polscy seniorzy są zawsze w cenie, więc przejście Pawlickiego do Gorzowa spokojnie można już teraz uznać za świetny ruch działaczy Stali! Co prawda w tym roku Pawlicki zaliczył spory regres w średniej biegopunktowej względem sezonu 2025, ale to nadal zawodnik, który jest w stanie wygrywać z najlepszymi żużlowcami w lidze. Być może to właśnie dzięki temu transferowi, Stal będzie mogła myśleć o awansie do najlepszej czwórki? Dodatkowym smaczkiem przy tym ruchu jest fakt, że starszy z braci Pawlickich reprezentował w tym roku barwy Falubazu Zielona Góra, czyli derbowego rywala Stali.

Piotr i Przemek Pawliccy © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

2. Max Fricke - Abramczyk Polonia Bydgoszcz

Trzeba przyznać, że beniaminek przeprowadził naprawdę solidne ruchy transferowe. Max Fricke w lidze zawodził, ale mówimy nadal o zawodniku z cyklu Grand Prix, który pokazywał spory talent i umiejętności. Jeśli w przyszłym roku wreszcie trafi z szybkim sprzętem, to na pewno powróci do ligowej czołówki pod względem średniej biegopunktowej. Czasem zmiana otoczenia dobrze robi, więc kto wie?

1. Adam Bednar - Orlen Oil Motor Lublin

Czech zdobył w tym roku statuetkę Szczakiela w kategorii “Niespodzianka sezonu”, ale… i tak musiał szukać sobie nowego klubu. Wszystko przez to, że w Stali postawiono na Villadsa Nagela, który wrócił z wypożyczenia. Dla Bednara otworzyła się z kolei szansa w Lublinie i postanowił z niej skorzystać. Czech to ogromny talent, a w minionym sezonie wykręcił lepszą średnią biegopunktową od chociażby Drabika, Fricke’a czy starszego z braci Pawlickich. Bednar miewał w tym roku spore problemy z barkiem, ale jeśli będą go omijać kontuzje, to w Lublinie będą z niego bardzo zadowoleni.