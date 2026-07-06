Żużlowa PGE Ekstraliga. Podsumowanie 11. kolejki

Falubaz dość szybko zbudował sobie wysoką przewagę, którą utrzymywał do końca spotkania. Tak naprawdę kibice gospodarzy przez moment nie mogli nawet myśleć o premierowym triumfie. Świetną formę prezentuje junior Falubazu,

. Po złamaniu nogi nie ma już praktycznie śladu i w piątek był najskuteczniejszym zawodnikiem swojego klubu, zdobywając 11 punktów i bonus. U gospodarzy najlepszy był

Rohan Tungate

. Australijczyk zebrał 12 “oczek”, ale w sześciu biegach.