Żużlowa PGE Ekstraliga. Podsumowanie 11. kolejki

Red Bull Juniorskie Asy – Parnicki wraca na fotel lidera
Podsumowanie rundy rozpoczynamy tradycyjnie od programu Red Bull Juniorskie Asy, który sumuje punkty zdobywane przez młodzieżowców w drugim wyścigu danego spotkania. W piątkowych pojedynkach górą byli Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) oraz Nazar Parnicki (Fogo Unia Leszno). Ten drugi wykorzystał potknięcie Antoniego Kawczyńskiego i został nowym liderem Red Bull Juniorskich Asów po tej kolejce!
W niedzielę z kolei pewny triumf zanotował Bartosz Jaworski z Orlen Oil Motoru Lublin. Kolejkę zakończył mecz w Grudziądzu, a tam najlepszy był zawodnik miejscowego klubu, Bastian Pedersen, który jednak nie może uznać tego wieczoru za udanego, bo Duńczyk doznał później kontuzji.
Przetarcie przed play-down - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra 40:50 (74:106)
Kolejkę rozpoczęło starcie w Częstochowie, gdzie Krono-Plast Włókniarz podejmował Stelmet Falubaz Zieloną Górę. Było to starcie raczej tylko o pietruszkę, bowiem oba kluby nie mają już żadnych szans na awans do najlepszej czwórki i muszą skupić się na walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Włókniarz nadal marzy o pierwszy zwycięstwie w tym sezonie, ale piątkowy pojedynek pokazał, że to zadanie może być niezwykle trudne do wykonania w tym roku…
Falubaz dość szybko zbudował sobie wysoką przewagę, którą utrzymywał do końca spotkania. Tak naprawdę kibice gospodarzy przez moment nie mogli nawet myśleć o premierowym triumfie. Świetną formę prezentuje junior Falubazu, Damian Ratajczak. Po złamaniu nogi nie ma już praktycznie śladu i w piątek był najskuteczniejszym zawodnikiem swojego klubu, zdobywając 11 punktów i bonus. U gospodarzy najlepszy był Rohan Tungate. Australijczyk zebrał 12 “oczek”, ale w sześciu biegach.
Sparta prawie pewna - Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 44:46 (84:96)
Piątkowe zmagania zakończyło starcie Fogo Unii Leszno z Betard Spartą Wrocław, czyli żużlowy klasyk. Obie ekipy mają marzenia o fazie play-off i są tego naprawdę blisko. Leszczynianie w piątek radzili sobie bez dwóch swoich podstawowych zawodników - Janusza Kołodzieja i Kacpra Manii. U gości także nadal brakuje kontuzjowanego Dana Bewleya. Mimo tych absencji, zapowiadało się na ciekawy mecz i taki też pojedynek dostaliśmy. Na półmetku prowadzili goście, ale tylko dwoma punktami!
W drugiej części spotkania było także niezwykle emocjonująco. Sparta ciągle utrzymywała tę minimalną przewagę. Przed biegami nominowanymi ekipa z Wrocławia prowadziła także dwoma punktami. W nich oba wyścigi zakończyły się remisem i to goście cieszyli się z niezwykle cennego zwycięstwa, które tak naprawdę zapewniło im awans do fazy play-off. Trio liderów ze Sparty nie zawiodło. Kurtz (14+1), Łaguta (11+1) i Janowski (11+1) zdobyli łącznie aż 36 punktów. U gospodarzy wysoką formę potwierdził Ben Cook, który uzbierał 11 “oczek” i bonus.
Motor zrobił swoje - Orlen Oil Motor Lublin - Gezet Stal Gorzów 57:32 (101:78)
Orlen Oil Motor Lublin był zdecydowanym faworytem pierwszego z niedzielnych meczów PGE Ekstraligi. Na ich tor przyjeżdżała bowiem Gezet Stal Gorzów, która nadal musi sobie radzić bez kontuzjowanych Jacka Holdera i Adama Bednara. Inny wynik niż wysokie zwycięstwo gospodarzy byłby więc sporym zaskoczeniem. Szoku jednak nie było i już po pierwszej serii Orlen Oil Motor objął pewne, ośmiopunktowe prowadzenie.
W kolejnych biegach nic się nie zmieniło. Gospodarze powiększali przewagę i tak naprawdę już po 11. wyścigu zapewnili sobie zwycięstwo i zgarnięcie dodatkowego punktu bonusowego. Najlepiej punktującym zawodnikiem w meczu był lider Motoru, Bartosz Zmarzlik, który uzbierał 14 punktów. Jedyną porażkę zaliczył przeciwko Andersowi Thomsenowi, który był przy okazji najszybszym żużlowiec w ekipie Stali. Duńczyk zebrał 11 “oczek”.
Derby dla gości - Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń 35:54 (77:102)
11. kolejkę PGE Ekstraligi zakończyło niezwykle ciekawe i przy okazji derbowe starcie! Mecz Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń nie dość, że mocno elektryzuje kibiców, to w tym sezonie był niezwykle ważny dla układu ligowej tabeli. Początek spotkania był niezwykle wyrównany. Zarówno po pierwszej, jak i po drugiej serii na tablicy wyników widniał remis! Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wydarzyło się w kolejnych wyścigach…
Ekipa z Torunia odpaliła niesamowitą szybkość i zanotowała parę podwójnych zwycięstw. Gdy GKM się wreszcie odgryzł, było już za późno, bowiem goście zapewnili sobie wygraną w spotkaniu już po 12. biegu! Torunianie dorzucili do tego również punkt bonusowy i także bardzo mocno zbliżyli się do awansu do fazy play-off. Świetną formę w ekipie Piotra Barona prezentowali Emil Sajfutdinow i Patryk Dudek - odpowiednio 13 i 10+4 punktów. U gospodarzy jako jedyny nie zawiódł Max Fricke, który zebrał 11 “oczek” i bonus.