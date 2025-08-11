14. kolejka PGE Ekstraligi: Koniec fazy zasadniczej – podsumowanie

Red Bull Juniorskie Asy – Przyjemski o krok…

Standardowo jednak skupimy się na początku na programie Red Bull Juniorskie Asy . Tam już coraz bliższy triumfu w całej klasyfikacji generalnej jest Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin. Aktualny mistrz świata juniorów także w ten weekend dopisał trójkę do swojego konta i ma już 9 punktów przewagi nad drugim Damianem Ratajczakiem (Stelmet Falubaz Zielona Góra).

Oprócz wyżej wymienionego Przyjemskiego, w miniony weekend w juniorskim biegu wygrał Oskar Paluch (Gezet Stal Gorzów), który tym samym wskoczył na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Z kolei w niedzielnych spotkaniach górą byli Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) oraz Marcel Kowolik (Betard Sparta Wrocław).

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

Lany piątek - Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27 (122:58 w dwumeczu)

14. rundę PGE Ekstraligi rozpoczęliśmy od piątkowego starcia w Lublinie, gdzie aktualny mistrz Polski - Orlen Oil Motor podejmował Stelmet Falubaz Zielona Góra. Ekipa z województwa lubuskiego miała w dalszym ciągu matematyczną szansę na awans do fazy play-off, ale pokonanie Motoru na ich terenie jest obecnie piekielnie trudną do wykonania. Zwłaszcza, że w Falubazie zabrakło kontuzjowanego Rasmusa Jensena.

Cudu tym razem nie było, a kibice zgromadzeni na stadionie zobaczyli niezłe lanie. A wynik mógłby być jeszcze bardziej okazały, gdyby Zmarzlik, Lindgren i Holder otrzymali szansę jazdy w biegach nominowanych. Losy dwumeczu już jednak dawno były wyjaśnione, więc nic dziwnego, że więcej startów otrzymali juniorzy Motoru. Aż trzech zawodników mistrzów Polski zdobyło w tym meczu płatne komplety punktów (łącznie 12 pkt w czterech startach). Mowa o Zmarzliku, Holderze i Zmarzliku. W ekipie gości najlepszy był Leon Madsen (8 “oczek” i dwa bonusy).

Sezon bez bonusa - Gezet Stal Gorzów - INNPRO ROW Rybnik 51:39 (92:88 w dwumeczu)

Drugim z piątkowych pojedynków było starcie Gezet Stali Gorzów z INNPRO ROW-em Rybnik. Śląski klub wygrał w pierwszym meczu tych drużyn, więc ich celem minimum na ten wyjazd było zdobycie punktu bonusowego, bowiem w żadnym poprzednim dwumeczu ta sztuka im się nie udała. Do pewnego momentu ta sztuka im się udawała, ponieważ byli w zaskakująco bliskim kontakcie. Imponującą prędkość pokazywał chociażby Maksym Drabik.

W drugiej części spotkania to jednak Stal zaczęła dominować. Jeszcze przed biegami nominowanymi wiadomo było, że gorzowianie wygrają spotkanie, ale wciąż ROW miał szansę na bonus. Jak się później okazało, to także ostatecznie trafiło do rąk miejscowych zawodników. Wysoką formę tego zaprezentowało zagraniczne trio Stali - Vaculik, Thomsen oraz Lebiediew, którzy zdobyli po 11 punktów. Najlepszym zawodnikiem meczu był jednak wyżej wspomniany Drabik, który dla gości zebrał aż 16 “oczek” w sześciu startach.

Gołębie przypieczętowały historyczny sukces - Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29 (112:68 w dwumeczu)

Jeszcze przed startem niedzielnego meczu Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa na trybunach panowała bardzo dobra atmosfera. Wszystko za sprawą awansu gospodarzy do fazy play-off! To zdarzyło się po raz pierwszy w historii tego klubu! Czy przy okazji zdobędą swój pierwszy medal Drużynowych Mistrzostw Polski? Tego dowiemy się już wkrótce. Wróćmy jednak do niedzielnego meczu, lecz tam emocje dość szybko się skończyły, bowiem GKM szybko zbudował sobie ogromną przewagę, kierując się po kolejne domowe zwycięstwo.

Grudziądzanie triumf w tym pojedynku zapewnili sobie już po 11. wyścigu. Płatny komplet (9+3 pkt) zdobył Kevin Małkiewicz! Junior GKM-u został wybrany przez kibiców przy okazji najlepszym zawodnikiem tej kolejki. Najwięcej “oczek” w drużynie zebrał jednak Michael Jepsen Jensen, bo aż 14! W ekipie gości najskuteczniejszy był z kolei Kacper Woryna. Świeżo upieczony zawodnik cyklu Grand Prix zdobył 11 punktów i bonus.

Hit tym razem… zawiódł. - Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34 (97:83 w dwumeczu)

Kolejkę zakończył hitowy pojedynek pomiędzy Betardem Spartą Wrocław a PRES Grupą Deweloperską Toruń. Może się okazać, że takie samo starcie będzie nas czekać już za niecałe dwa tygodnie, bowiem obie ekipy zameldowały się w fazie play-off. Niedzielne spotkanie zawiodło jednak kibiców, którzy oczekiwali na wielkie emocje do ostatniego biegu. Miejscowi zawodnicy byli w niedzielę w znakomitej formie i niespodziewanie dość szybko odjeżdżali żużlowcom z Torunia. Na półmetku ta przewaga wynosiła już 10 punktów!

W drugiej części spotkania Betard Sparta powiększyła jeszcze tę przewagę, pewnie triumfując w dwumeczu i wyprzedzając ekipę z Torunia w ligowej tabeli. Mimo że oba kluby zajmują pozycję drugą i trzecią, to wcale nie jest powiedziane, że pojadą ze sobą w półfinale, bowiem to Orlen Oil Motor może sobie wybrać jedną z tych drużyn (oraz również Bayersystem GKM) jako rywala w kolejnej fazie.

Wracając do spotkania, w drużynie z Wrocławia najwięcej punktów z toru zebrali Brady Kurtz i Dan Bewley - po 11. Z kolei u gości najlepszy był Emil Sajfutdinow - autor 10 “oczek”.