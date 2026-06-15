PGE Ekstraliga: Podsumowanie 8. kolejki spotkań – najważniejsze wydarzenia

Nowy lider Red Bull Juniorskich Asów!
Podsumowanie rundy rozpoczynamy tradycyjnie od programu “Red Bull Juniorskie Asy”, a tam doszło bowiem do niezwykle istotnej zmiany. Nazar Parnicki (Fogo Unia Leszno) wygrał w piątek swój juniorski wyścig i zastąpił Antoniego Kawczyńskiego (PRES Grupa Deweloperska Toruń) na fotelu lidera tej rywalizacji. Ważne trzy “oczka” zdobył również Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin), który w klasyfikacji generalnej traci do Parnickiego (wspólnie z Kawczyńskim) tylko jedno “oczko”. W jedynym niedzielnym pojedynku trzy punkty przywiózł Bastian Pedersen (Bayersystem GKM Grudziądz), który zbliża się do ścisłej czołówki.
Bez zaskoczeń w Lublinie - Orlen Oil Motor Lublin - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 50:40 (114:66)
Ósmą rundę PGE Ekstraligi rozpoczęliśmy od starcia w Lublinie, gdzie Orlen Oil Motor podejmował Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Goście nie wygrali w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania, więc faworyt był jasny. Żadnej sensacji w piątek nie doświadczyliśmy. Może poza tym, że Sven Cerjak pokonał Madsa Hansena, mimo że ten pierwszy stawia pierwsze kroki w PGE Ekstralidze, korzystając z nieobecności Fredrika Lindgrena.
W piątkowym meczu gospodarze wysoko prowadzili już od pierwszej serii i tak naprawdę tylko kontrolowali przebieg spotkania. Gdy stało się jasne, że wygrają, dodatkowe biegi otrzymali juniorzy Motoru. Najlepszy zawodnik spotkania? Oczywiście, że Bartosz Zmarzlik, który w swoich czterech startach był niepokonany. U gości solidnie spisali się Jaimon Lidsey i Jakub Miśkowiak - odpowiednio 14 pkt i 10+4 pkt.
“Byki” coraz bliżej play-off? - Fogo Unia Leszno - PRES Grupa Deweloperska Toruń 49:41 (93:87)
Drugie piątkowe starcie było zdecydowanie bardziej interesujące. Mierzyły się tu bowiem dwie ekipy, które zacięcie walczą o awans do najlepszej czwórki. Mowa o Fogo Unii Leszno i PRES Grupie Deweloperskiej Toruń. Beniaminek PGE Ekstraligi pozytywnie zaskakuje, zaś aktualni mistrzowie Polski notują jak na razie średnią kampanię. Początek meczu w Lesznie wieszczył wielkie emocje i się nie zawiedliśmy! Pierwsza część pojedynku była niezwykle wyrównana. Po 7. biegu na tablicy widniał wynik 22:20 dla Fogo Unii.
Wkrótce gospodarze uciekli już jednak na 10 ”oczek”. Goście rozpoczęli manewry z rezerwami taktycznymi, które pozwoliły odrobić parę punktów przed biegami nominowanymi. W 14. wyścigu para Rew - Pawlicki przypieczętowała zwycięstwo Unii, przywożąc niezwykle cenny remis. Gospodarze zebrali także punkt bonusowy, dzięki czemu przesunęli się przed ekipę z Torunia w tabeli PGE Ekstraligi. W klubie z Leszna najlepiej punktował Janusz Kołodziej (11 pkt). U gości szybkością imponował z kolei Robert Lambert, który zdobył 16 “oczek”.
Lider w formie - Bayersystem GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra 54:36 (105:73)
W niedzielę czekało na nas tylko jedno starcie i był to pojedynek Bayersystem GKM-u Grudziądz z Stelmet Falubazem Zielona Góra. Gospodarze są na fali, bo są liderami PGE Ekstraligi, zaś goście mają mnóstwo problemów związanych z kontuzjami i atmosferą, więc nic dziwnego, że ekipa Roberta Kościechy była zdecydowanym faworytem tego spotkania. Początek meczu jednak nieco zaskoczył, bo Falubaz potrafił wykorzystać błędy gospodarzy, ale i tak szybko na prowadzenie wyszedł GKM.
W drugiej części spotkania klub z Grudziądza jedynie budował swoją przewagę, a goście tylko momentami potrafili się odgryźć. Ostatecznie to GKM zanotował szóste zwycięstwo w tym sezonie i umocnił się na fotelu lidera. Grudziądzanie oczywiście dopisali sobie także punkt bonusowy. Świetną formę prezentowali Michael Jepsen Jensen, Wadim Tarasienko i Kevin Małkiewicz. To jednak Duńczyk zebrał najwięcej punktów dla swojej ekipy, bo aż 12. U gości tyle samo “oczek” przywiózł Przemysław Pawlicki.
Janowski z awansem do SEC!
W sobotę na torze Lonigo odbyły się zawody SEC Challenge, które były kwalifikacjami do głównego cyklu SEC. Zawody przerwano po czterech seriach, ale i tak polscy kibice mogą być zadowoleni z wyników, bowiem aż trzech Polaków zapewniło sobie awans! Mowa o Macieju Janowskim, Przemysławie Pawlickim i Piotrze Pawlickim. Awans do SEC wywalczył sobie również Jan Kvech (Czechy), Mikkel Michelsen (Dania) i Rasmus Jensen (Dania)