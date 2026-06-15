PGE Ekstraliga: Podsumowanie 8. kolejki spotkań – najważniejsze wydarzenia

Podsumowanie rundy rozpoczynamy tradycyjnie od programu “Red Bull Juniorskie Asy”, a tam doszło bowiem do niezwykle istotnej zmiany.

(Fogo Unia Leszno) wygrał w piątek swój juniorski wyścig i zastąpił

(PRES Grupa Deweloperska Toruń) na fotelu lidera tej rywalizacji. Ważne trzy “oczka” zdobył również

(Orlen Oil Motor Lublin), który w klasyfikacji generalnej traci do Parnickiego (wspólnie z Kawczyńskim) tylko jedno “oczko”. W jedynym niedzielnym pojedynku trzy punkty przywiózł

(Bayersystem GKM Grudziądz), który zbliża się do ścisłej czołówki.